El PSOE de Benidorm hace balance del gobierno del PP: "Pérez es el alcalde de las 1.318 fotografías"

Hace un año que Toni Pérez era proclamado alcalde de Benidorm por tercera vez. El PSOE en la oposición ha querido hacer su propio balance sobre los 12 meses de mandato del popular al frente del gobierno local y lo ha hecho hablando de fotografías y otras cuestiones como la sentencia sobre Serra Gelada: "Toni Pérez es el alcalde de las 1.318 fotografías y el abismo de los 330 millones de condena". La respuesta del PP no se ha hecho esperar: "Mientras otros cuentan fotos, este gobierno local trabaja".

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado la "utilización partidista que realiza de los medios de comunicación municipales" así como la "parálisis" que según el partido de la oposición se da en la gestión al frente del Ayuntamiento de Benidorm. Y ha presentado datos para la primera cuestión: "Solo en el perfil oficial del Ayuntamiento en la red social Instagram, se han publicado 1318 fotografías del primer edil en su primer año de legislatura. Las fotografías en las que aparecen el resto de miembros del ejecutivo local solos sin compañía del alcalde ascienden a 618". Es decir, "si se suman los dos grupos, el PP aparece en 1936 fotografías".

El PSOE ha contado también en las que salen ellos en esa red social: "Esta cifra contrasta con las 221 en las que salen los concejales del grupo socialista. Esta dinámica es extrapolable al resto de redes sociales del Ayuntamiento y a la página web de la institución en donde no hay límite de fotografías para publicar como ocurre por ejemplo en Instagram".

Para Escoda el alcalde ha intentado tapar su "desastrosa" gestión con esta "flagrante manipulación informativa" de los canales de comunicación públicos. "El alcalde ha centrado todos sus esfuerzos y medios a su alcalde en aparentar que trabaja, cuando en realidad está de viaje por la provincia", ha remarcado.

En cuanto a la "parálisis" y el “fracaso” de la gestión del equipo de Gobierno del PP, Escoda ha puesto como ejemplo la "subida brutal de impuestos y tasas; el fiasco de los contratos de la basura y el parking de l’Aigüera; las numerosas obras paralizadas o que no han sido capaces de terminar en un año como el albergue scout, centro de mediación, aula del mar, la nueva pista de atletismo o la reforma de la plaza de toros; y la reciente sentencia del TSCV por los terrenos de Serra Gelada que colocan al Consistorio al borde del abismo por los 330 millones de condena".

El PSOE habla de "censura" y de que no sale en las fotos

En el balance del año sobre el gobierno del PP, el partido de la oposición ha contado cuánta gente trabaja en el "gabinete de Fotografía y Redes del alcalde", siete personas, que compara con las tres que lo hacen en Urbanismo. Y Escoda habla de censura porque el PP "invisibiliza" a la oposición: "La presencia del PSOE en las redes sociales municipales se limita a las panorámicas de los minutos de silencio, y en el resto de actos oficiales que cubre el Gabinete oficial, donde siempre hay algún concejal del PSOE, son excluidos, recortados o relegados a un segundo plano desenfocados". Así indica que "quieren trasladar la idea de que no vamos a los actos, que no existimos, de que no tienen rival. Eso demuestra su pequeñez".

Pone otros ejemplos: "Se omitió en la reciente noticia del consistorio sobre la Trobada d’Escoles en Valencià el nombre del portavoz adjunto, Sergi Castillo, en una charla en la que participaba en calidad de profesor", mientras si se citaba a los otros ponentes. "Todas las pruebas y datos están ahí, solo con ver las redes y web del ayuntamiento se pueden confirmar nuestras denuncias. Es una actitud burda, infantil y patética para quien decía representar a todo el pueblo. Parece como si los periodistas y fotógrafos de Toni Pérez se jugasen su puesto de trabajo si publican más fotos del PSOE", ha añadido. Además asegura el PSOE que tampoco pude participar en la radio municipal excepto después de los plenos.

El PP les acusa de "contar fotos"

La portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha manifestado que "mientras otros cuentan fotos, este gobierno local trabaja". La gestión "de los últimos 12 meses da buena cuenta del trabajo diario de un equipo serio y honesto que en este primer año de legislatura ha seguido propiciando acciones de apoyo al tejido productivo y los hogares, y desarrollando proyectos y actuaciones para mejorar la calidad de vida de residentes y turistas y para mantener la competitividad de Benidorm".

"Frente a esta acción –ha ahondado-, nos hemos encontrado con la oposición socialista, centrada desde el primer momento en dañar la imagen y el nombre de Benidorm y ahora también en contar las fotos en las que aparece el alcalde o los concejales del Partido Popular, que son justamente a los que los vecinos y vecinas de Benidorm otorgaron la responsabilidad de gobernar".

Como ejemplo de esa intensa gestión administrativa, la portavoz ha mencionado "las 95 Juntas de Gobierno Local celebradas en los últimos 12 meses por las que, por cierto, ni el alcalde ni los concejales no reciben ninguna retribución, algo que no ocurría cuando gobernaba el PSOE". De hecho, "las 63 JGL celebradas por el gobierno del PSOE entre enero de 2014 y finales de mayo de 2015 le costaron al pueblo de Benidorm más de 61.000 euros ‘extra’ en retribuciones a concejales socialistas, algo de lo que la actual portavoz socialista, Cristina Escoda, puede dar buena cuenta".

