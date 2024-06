El alcalde Toni Pérez, tras un año de mandato: "Lo relevante es Benidorm y esa es nuestra preocupación"

"Lo relevante no es Toni Pérez, lo relevante es Benidorm. Nuestra ocupación y preocupación es Benidorm". Así ha respondido el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a las críticas que solo 24 horas antes había vertido el PSOE en la oposición sobre su gestión de gobierno y que había centrado en una parte en la cantidad de fotos que se habían publicado en una red social del primer edil y su gobierno en los últimos 12 meses. El regidor ha indicado que no pensaba hacer un balance del último año de mandato, pero ha acabado explicando su modelo de gobierno.

Como ya publicó este diario, los socialistas habían contado todas las fotos que en 365 días se ha hecho Pérez y los concejales del PP y se habían subido a Instagram; también habían contado las del grupo de la oposición: 1.936 fotografías los populares y 221 del PSOE. Además, criticaron la "nefasta gestión" del gobierno local. Pérez no ha entrado a contestar si se hace más o menos fotos en sus vistas o reuniones en la ciudad sino que se ha centrado en indicar que "nuestra ocupación y preocupación es Benidorm. Esto no va de personas", en referencia clara a que el Grupo Municipal Socialista también había contado solo las fotografías donde salía él.

Además apunta que "cada uno tendrá que justificar cuál es" su papel en el Ayuntamiento y que "si el balance de un año de gestión de un grupo político de Benidorm es ese, pues se lo deberían hacer mirar", ha apuntado. Aunque "no soy nadie para dar consejos a los que en estos momentos ocupan una responsabilidad muy grande, que es precisamente la de fiscalizar a un gobierno que está trabajando incansablemente desde el minuto uno".

Tras esto, pocas más referencias al PSOE, aunque no los ha nombrado expresamente en muchas de sus frases. El alcalde no había pensado en hacer un balance de este primer año de gobierno del PP en este mandato, el tercero para ellos. "No habíamos reparado en hacer un balance de un año de gobierno", pero finalmente ha respondido a las preguntas que se le han hecho sobre lo dicho por los socialistas. Y lo ha hecho en la playa de Levante de Benidorm sobre la arena.

"Nosotros (por el gobierno local) estamos devolviendo la confianza que el pueblo de Benidorm depositó en nosotros en las urnas el 28 de mayo de 2023 (en las elecciones municipales), desde la máxima exigencia nuestra propia" porque "esa es nuestra responsabilidad y obligación". Aunque hubo otro dardo: "Cada uno entenderá para qué está aquí" y repite: "Yo no soy nadie para decir para que está aquí cada uno".

Desde 2015

El alcalde ha acabado haciendo un pequeño balance de su mandato alegando que "trabajamos todos los días. Esto no va de personas, Benidorm es la gran referencia". Y el PP tiene "un proyecto político desarrollándose desde 2015 y que está funcionando bien y ahí está el resultado". Como líneas generales apunta a que "estamos ahora en dimensionar una ciudad para que siga siendo no solo el mejor destino para venir, que lo está siendo con una reputación elevada. Solo seremos el mejor destino para venir si somos la mejor ciudad para vivir", una de las frases que más usa el alcalde.

Así indica que "nuestra obligación es cuidar a la ciudad y los ciudadanos y lo estamos haciendo". Para ello, "llevamos un año muy intenso, no lejos ni alejado de incertidumbres", aunque no especificó cuáles son. "Lo importante son las personas y si se puede personificar en uno o varios esa acción es en el equipo de 16 concejales con los que uno tiene la fortuna de ser el alcalde" en "ese equipo de gobierno, con esa corporación y en una ciudad maravillosa y en un destino más imbatible que nunca".

No ha dicho más, solo una frase para terminar: "Y seguimos trabajando". El próximo lunes, el Ayuntamiento celebra su pleno ordinario de junio, así que es posible que el PSOE vuelva a criticar al gobierno y alcalde con el número de fotos que se han hecho en un año. Solo habrá que esperar a la sesión para saberlo.

Suscríbete para seguir leyendo