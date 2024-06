Coto a los patinetes eléctricos "rebeldes" por las calles de Benidorm: 200 inspecciones en una semana

Los patinetes eléctricos se han convertido ya en uno de los vehículos que más se pueden ver por las calles de una ciudad turística como Benidorm. Su uso se ha extendido y, con la llegada del verano, aún se intensifica más por la comodidad de poder aparcar o desplazarse más rápidamente en un municipio que se llena de turistas. La Policía Local es la encargada de controlar la utilización de estos vehículos por las calles y que se cumpla con la normativa municipal, unos controles que se hacen a diario y que supone la revisión de hasta 200 patinetes a la semana por parte de los agentes. Entre las sanciones, el 70 % son por ir por zonas peatonales o en dirección prohibida.

La ordenanza municipal para el uso y control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se incluyen los conocidos patinetes entró en vigor en Benidorm en agosto de 2019. La ciudad redactó las normas básicas para que estos pudieran convivir de la mejor manera con otro tipo de vehículos y peatones sin que se produjeran incidentes. En ella se establecían sanciones desde los 80 euros para las más leves hasta los 500 euros para las infracciones muy graves.

La normativa en vigor recoge que todos los usuarios que se suban a este tipo de vehículo deben contar con un seguro de responsabilidad civil, usar un casco y llevar luces y un timbre. Los menores de 16 años tendrán que ir acompañados por un adulto para poder llevarlos. Y sobre la conducción, hay establecida una velocidad límite (entre 20 y 30 km/hora dependiendo del tamaño) así como las zonas por donde pueden trasladarse: no se puede circular por aceras ni las calles peatonales, sí por los carriles bici o ciclovías o por la calzada; y tampoco pueden ir por los parques a no ser que lo hagan a 4 km/hora, es decir, a velocidad de peatón.

Y, ¿se cumplen? La Policía Local ha hecho una campaña de control de los patinetes que circulan por Benidorm. Se han revisado una media de 1.000 de estos VMP en un mes, 200 a la semana, según explica a este diario el portavoz de la policía, Quique Tortosa. Las principales infracciones que pueden llevar a multas de hasta 500 euros en el caso de las muy graves son por "circular por zonas prohibidas". De las interpuestas en este tiempo, un 70 % corresponden a esta cuestión, es decir, por ir con el patinete por aceras y calles peatonales por donde no se puede en este caso. O también por hacerlo en dirección prohibida.

Un policía local comprueba un patinete eléctrico en Benidorm. / INFORMACIÓN

Según las mismas fuentes, el 10 % de las infracciones han sido por carecer de seguro obligatorio, como recoge la ordenanza. El 14 % ha sido por no llevar casco o llevarlo mal puesto. El resto, 6 %, por deficiencias técnicas por manipulación o por no llevar la luz obligatoria, entre otras.

La Policía Local ha realizado una media de tres controles al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, y en diferentes zonas de la ciudad donde más se pueden ver estos vehículos. "Sobre todo se han controlado zonas peatonales y de mayor afluencia" como son Tomás Ortuño, la plaza del Ayuntamiento, calle Gambo o la plaza de la Hispanidad (conocida como plaza Triangular). "La intención es disuadir a los conductores de circular por zonas peatonales" y que se cumpla la ordenanza.

Zonas peatonales

Con el incremento del uso de este tipo de vehículos, hay determinadas calles de la ciudad donde se producen situaciones de peligro con los peatones. Es el caso de las más céntricas donde se acumula más número de personas, como Gambo pero también el Paseo de la Carretera o Martínez Alejos. En ellas no se puede circular encima de los patinetes pero hay algunos conductores que no cumplen esta parte de la normativa.

En algunas ocasiones, se han producido algunos accidentes que no han sido de gran importancia. Pero el objetivo de los agentes locales es poder controlar el uso que se hace de estos patinetes para que cumplan la normativa vigente y también para concienciar a los conductores de la buena utilización de los mismos. "Nos preocupan aquellos que piensan que pueden circular por cualquier sitio", añaden desde la Policía Local.

Para ello, no solo se hace un control en las calles. El cuerpo policial municipal también lanza campañas de información para intentar que los conductores de estos VMP cumplan la normativa. La última ha tenido su reflejo además en las redes sociales de la Policía Local de Benidorm. En su perfil de Facebook han recogido una llamativa publicación en la que, por medio del humor, se refieren directamente a la normativa municipal: "Buscamos protagonista para el videojuego MotoGP 2025". Y siguen con ironía "si te gusta la conducción negligente o temeraria, no llevar el casco o no tener la documentación en regla, te buscamos".

Todo para avisar de los 500 euros "de inscripción" que supondrá "entrar en el juego". Es decir, no cumplir con la normativa municipal que la recuerdan rápidamente: "Utiliza casco de protección; seguro de R. Civil obligatorio; no manipules el dispositivo; y circula por zonas habilitadas y de manera responsable".

Las quejas de los vecinos

Además de si se cumple la normativa o no, los patinetes también provocan en muchos casos las quejas de viandantes o vecinos. En el caso de Benidorm, el control de estos, las bicicletas y otros vehículos de movilidad personal como las sillas eléctricas es uno de los temas recurrentes cada año en los Presupuestos Participativos. En las últimas ediciones, cuando los vecinos lanzan sus propuestas para destinar dinero municipal, siempre se recoge alguna sobre el peligro que suponen al hacer un mal uso y la necesidad de poner coto a aquellos que incumplan la normativa.

De hecho, el Ayuntamiento le cogió el guante al Consejo Vecinal y amplió las señales que prohíben circular a las bicicletas y patinetes eléctricos en las calles peatonales de la ciudad, precisamente los puntos por donde más infracciones se cometen. Los vecinos defienden que los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos deben bajarse de su vehículo en las zonas peatonales.

Las razones precisamente que han dado, según las fuentes consultadas, es la velocidad a la que circulan o que lo hagan en dirección prohibida, lo que "pone en peligro a todos los que van andando". Además piden más presencia policial para, precisamente, hacer controles como los que ya ha intensificado la Policía Local el último mes.

