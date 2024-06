Finestrat da un paso más en la construcción de su primer instituto

"Las obras del instituto empezarán a finales de este año si todo marcha según lo previsto". Así lo ha indicado el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, tras aprobarse en el pleno ordinario otro paso más en la construcción del centro escolar: el pliego de cláusulas administrativas para iniciar la contratación de las obras. Una propuesta que salió adelante solo con los votos a favor del PP y sin el apoyo del PSOE.

"Paso a paso el instituto de Finestrat se va convirtiendo en una realidad", afirma el primer edil quien explica que esa aprobación "del modelo de pliego administrativo. Y ya sale a licitación la contratación de las obras para construir ese futuro instituto que tanta falta nos hace". Finestrat lleva años reclamando ese primer instituto. En la actualidad, los alumnos del municipio que cursan ESO y Bachillerato tienen que desplazarse hasta centros escolares de La Vila Joiosa para ir a clase y algunos a Benidorm.

Como ya publicó este diario, el centro de secundaria se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Generalitat, a medio camino entre La Cala y el casco histórico, concretamente en la zona de Balcón de Finestrat. Tendrá 12 aulas de la ESO, 4 de Bachillerato y 2 aulas de Formación Profesional de Electricidad y Electrónica, y Administración y Gestión. Además, el mismo centro contará con pistas deportivas y pabellón cubierto. El presupuesto asciende a 14’3 millones de euros y se enmarca dentro del Pla Edificant. En cuanto a los plazos, una vez superados los trámites administrativos, se espera que empiecen las obras a finales de este año.

El alcalde destacó la celeridad de este trámite que "quiero agradecer a la Conselleria de Educación por su trato tan directo, tan rápido y tan cercano. Y choca enormemente con la falta de apoyo del PSOE local, que ante proyectos tan necesarios como es el primer instituto no haya salido adelante por unanimidad". La propuesta fue aprobada solo con los votos a favor del grupo municipal popular, que tiene mayoría en la corporación: "Y el PSOE de Finestrat no solo no votó a favor, sino que además rompieron la disciplina de voto pues un concejal votó en contra y el otro se abstuvo".

El alcalde apunta que "cuando hay proyectos tan importantes, la política debería quedarse a un lado y apostar por lo que realmente importa a la ciudadanía que es construir un Instituto. Afortunadamente en el grupo popular tenemos una mayoría suficiente y gracias al respaldo de nuestros vecinos/as el Instituto será una realidad en esta legislatura".