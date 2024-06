El Gobierno pospone de nuevo la futura Comisaría de Benidorm hasta que haya un nuevo plan de infraestructuras

Benidorm lleva ya mucho esperando una nueva Comisaría de Policía Nacional que sustituya a la actual que se ha quedado pequeña y obsoleta. Pero parece que tendrá que esperar un poco más ya que el Gobierno central la ha "sacado" del Plan de Infraestructuras de Seguridad en el que estaba incluido el proyecto, aunque sin financiación, y que termina en 2025. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, al senador benidormense Agustín Almodóbar tras preguntarle por la situación de la construcción de la misma.

El político del PP había lanzado una pregunta en la Comisión para exigir al Gobierno que "cumpla el compromiso adquirido" con Benidorm: "Tienen parcela, tienen proyecto, no hay necesidad de aplazarlo en el tiempo", indicaba. Así alegaba que "una de las formas de mostrar nuestro reconocimiento y apoyo, es dotar a la Policía Nacional de los medios e infraestructuras necesarios para que puedan prestar plenamente y con garantías el servicio de seguridad a todos los ciudadanos".

El senador por Alicante ha subrayado que el de Benidorm es un "proyecto necesario" porque las instalaciones actuales datan de 1972, se han quedado "obsoletas e inadecuadas y no tienen capacidad para albergar a la plantilla actual ni puede atender a los ciudadanos en condiciones óptimas para poder prestar los servicios que tiene asignados". Almodóbar ha preguntado al secretario de Estado de Seguridad por qué "para el gobierno socialista esta ha dejado de ser una actuación prioritaria, a pesar de haberla incluido en 2021 y 2022 en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como lo era para el PP".

Agustín Almodóbar en el Senado. / INFORMACIÓN

Tras exponer sus argumentos y relatar todo el "periplo" por el que ya ha pasado la nueva Comisaría sin estar ni siquiera en los planes del Gobierno central, el secretario de Estado de Seguridad ha contestado: "Inicialmente, estaba en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025" pero "debido al aumento de costes" por la guerra de Ucrania, entre otras cuestiones, "hubo muchos proyectos que se sacaron de este primer plan". Y uno de ellos ha sido el de Benidorm.

La respuesta ha sido contundente. No es que no tuviera financiación, sino que ya no está recogida ni siquiera en ese plan en el que ha estado años reflejada. "Estamos pendientes de recursos y será en el segundo Plan de Infraestructuras 2025-2030" en el que esté, ha indicado el responsable del Gobierno. Aunque ni siquiera está aún redactado, sino que "está pendiente". Pérez Ruiz ha añadido que se dará "prioridad a las que estaban recogidas en el primer plan y se sacaron".

Tras conocer estas razones dadas por el Gobierno central, el senador alicantino le ha acusado de "ningunear a la ciudad de Benidorm". Todo a pesar de tener la parcela cedida y el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Benidorm desde hace años. "Esto que ha hecho el Gobierno presidido por Pedro Sánchez es una vergüenza y una falta de respeto a los benidormenses, a los pueblos de la Marina Baixa y a los agentes y familiares del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm. Por desgracia con el PSOE, Benidorm va a tener que esperar por culpa de la mochila cargada de peajes que tiene el gobierno de Sánchez con todos los que le mantienen en el poder", indica.

Con todo asegura que "no voy a dejar de exigirle al Gobierno de España que cumpla sus compromisos con una ciudad cuya predisposición en este asunto ha sido y es total, se ha invertido mucho tiempo y también mucho dinero de todos los ciudadanos para conseguir la infraestructura que esta ciudad merece, no es recibo postergarlo a un futuro Plan de Infraestructuras 2025-2030 aun sin elaborar y sin que la ciudad haya recibido comunicación oficial alguna en 2 años", ha finalizado Agustín Almodóbar.

Años de espera

Benidorm cedió ya el terreno de 5.000 metros cuadrados donde levantar la nueva Comisaría de Policía Nacional en 2015 y está situado en la zona del Salt de l'Aigua, junto a los Juzgados de la ciudad. En 2017 se presentó el proyecto que elaboró el Ayuntamiento. Mientras los vecinos y turistas de la ciudad tienen que seguir acudiendo al actual edificio. Y los efectivos de este cuerpo de seguridad trabajando en unas instalaciones que se han quedado obsoletas y pequeñas. De hecho, se alzó como una comisaría para albergar a 175 policías, un número que ahora se supera con creces.

