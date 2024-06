Un viaje fotográfico de "polo a polo" desde Benidorm

Un orangután trepa por un árbol en la región de la Sonda, en Borneo; a su lado, un grupo de elefantes junto a una poza del Parque Nacional de Chobe, Botsuana; y un leopardo de las nieves del parque Nacional de Hemis, en India, destaca sobre la oscuridad. No es un safari o un viaje a los lugares más alejados de la tierra, son parte de las 52 imágenes que se pueden ver en Benidorm y que permiten viajar "De Polo a Polo" del planeta para ver diversos espacios naturales de la Tierra.

Así se llama esta exposición que ya se puede ver en la plaza de SSMM Los Reyes de España, junto al Ayuntamiento de la capital turística, y que estará visible al aire libre hasta el 22 de julio. A la ciudad llega de manos de la Fundación La Caixa con la colaboración del consistorio y se ha presentado por el concejal de Cultura, Jaime Pérez; la delegada territorial de la fundación en la Comunidad Valenciana, Lourdes Toribio; junto al asesor de la muestra, Jaume Marlès.

Las 52 imágenes del Ártico a la Antártida tienen un denominador común: concienciar sobre la importancia de la conservación de estas zonas únicas del planeta. La muestra reúne a más de una treintena de prestigiosos fotógrafos de naturaleza, algunos de ellos galardonados con premios como el Wildlife Photographer of the Year o el World Press Photo. La muestra, perteneciente al programa Arte en la calle de la Fundación, llega con el sello de la National Geographic Society.

Parte de la exposición de la Fundación La Caixa en Benidorm. / INFORMACIÓN

En ellas se pueden observar algunos de los más espectaculares espacios naturales de la Tierra, muchos de ellos conocidos como "hotspots", ecorregiones terrestres reconocidas por su elevada biodiversidad y que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. Las imágenes permiten realizar un recorrido por esas zonas tan especiales, que juegan un papel de vital importancia para conservar la salud del planeta.

Los bosques asiáticos, la sabana africana, el Ártico y la Antártida, entre otros, son paraísos naturales que se pueden ver en este viaje fotográfico, desde el Ártico a la Antártida, y recorrer el mundo de norte a sur pasando por los cinco continentes. Se trata de imágenes de extraordinaria belleza que prestigiosos fotógrafos de naturaleza han captado tras un sinfín de horas y mucho ingenio, para conseguir la mejor imagen del año, como Tim Laman ganador del Wildlife Photographer of the Year de 2016. Este fotógrafo dedicó semanas y unas cuantas cámaras por control remoto para obtener la espectacular imagen del orangután trepador en la selva de Borneo, en el sudeste asiático. En este caso, se puede ver al animal a 30 metros del suelo trepando en busca de unos preciados higos.

La foto de Frans Lanting de elefantes en Botsuana que se puede ver en la exposición en Benidorm. / Frans Lanting/National Geographic Society

Entre las imágenes, la del reputado fotógrafo de naturaleza Frans Lanting que pasó 18 meses en Botsuana para realizar un reportaje sobre la región que plasmó en su libro Okavango, Africa’s Last Eden, publicado en 1993. La imagen que ilustraba la portada del libro es la que puede admirarse en la muestra, la de un grupo de elefantes en una poza. Lanting fue premiado en la edición de 2018 del Wildlife Photographer of the Year en reconocimiento a su trayectoria, de más de tres décadas, y fue precisamente con esta imagen con la que se anunciaba el premio.

A ella se una la del leopardo de las nieves en el parque Nacional de Hemis, en India, del fotógrafo Steve Winter que necesitó 13 meses, mucha pericia y algo de suerte para lograr inmortalizar al esquivo leopardo de las nieves gracias al uso de cámaras trampa. Una foto de esta serie ganó en 2008 el primer premio del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year.

52 imágenes

Ciudadanos y turistas pueden "acercarse a contemplar estas imágenes que no solo nos recuerdan una vez más la belleza del planeta en el que vivimos, sino que además nos invitan a reflexionar sobre su fragilidad y sobre la importancia de protegerlo", ha señalado el concejal de Cultura. El contenido de esta exposición está "íntimamente ligado a una filosofía con la que Benidorm está muy implicada en su acción diaria y con unos principios y unas metas colectivas que como Administración y ciudad hemos interiorizado y queremos conquistar, como es la Agenda 2030".

Por su parte, la delegada territorial de La Caixa en la Comunidad Valenciana ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm para traer a la ciudad esta exposición, una más de las que se han llevado a cabo fruto de la colaboración entre ambas instituciones. Lourdes Toribio ha destacado que "acercar la cultura a la sociedad es una prioridad para la Fundación La Caixa" y ha añadido que "trabajar en Benidorm nos facilita muchísimo la tarea" para esta labor divulgadora.