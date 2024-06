Benidorm quiere su comisaría: el pleno exige al Gobierno que la incluya en los presupuestos de 2025

Si en algo van de la mano los grupos políticos del pleno de Benidorm es en reclamar una nueva Comisaría de la Policía Nacional para la ciudad. Así se ha demostrado en el pleno de este viernes donde los tres grupos políticos (el ejecutivo del PP, PSOE y Vox) han votado todos juntos una moción para exigir al Ministerio del Interior que no deje de lado este proyecto y "priorice" en la dotación de los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2025 "las partidas suficientes y necesarias para la licitación, adjudicación e inicio en esa misma anualidad" de las obras de construcción de esta infraestructura.

No es la primera vez que el pleno hace esta petición. Pero ahora llega después de que el pasado miércoles el Ejecutivo central confirmara que ahora mismo el proyecto no está en ningún papel, es decir, no está incluido en ningún plan de infraestructuras en el área de Seguridad como el que hay vigente hasta 2025. De hecho, sí estaba en el mismo pero se ha "sacado" al no poder hacerse cargo de la inversión.

Como ya publicó este diario, fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, quien dio estas explicaciones al senador benidormense Agustín Almodóbar tras preguntarle este último por la situación de la construcción de la Comisaría de Benidorm en el Senado. El responsable del gobierno contestó que "inicialmente, estaba en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025" pero "debido al aumento de costes" por la guerra de Ucrania, entre otras cuestiones, "hubo muchos proyectos que se sacaron de este primer plan". Y uno de ellos ha sido el de Benidorm. Además de que "estamos pendientes de recursos y será en el segundo Plan de Infraestructuras 2025-2030". Almodóbar fue contundente: el Gobierno central "ningunea" a Benidorm.

Benidorm cedió ya el terreno de 5.000 metros cuadrados donde levantar la nueva Comisaría de Policía Nacional en 2015 y está situado en la zona del Salt de l'Aigua, junto a los Juzgados de la ciudad. En 2017 se presentó el proyecto que elaboró el Ayuntamiento.

Así que el pleno se ha pronunciado con una moción de la Junta de Portavoces donde también recuerda que en los PGE de 2022 se recogían ocho millones en una inversión plurianual, pero en el posterior borrador de las cuentas de 2023 ya no aparecía la Comisaría y no se tuvo en cuenta en la redacción y aprobación de los presupuestos generales a pesar de la unanimidad del acuerdo plenario de 31 de octubre de 2022.

Los grupos políticos de Benidorm recalcan que resulta "muy decepcionante, cuando no indignante" que una infraestructura "tan merecida y esperada" no haya recibido la más mínima consignación ni en los PGE de 2023 ni en los de 2024. Las actuales instalaciones datan de 1972 y se construyeron para una plantilla de 175 policías frente a los más de 300 actuales, sin contar con los refuerzos estivales. "Es evidente que dichas instalaciones se han quedado obsoletas e inadecuadas y no tienen capacidad para albergar a la plantilla actual ni puede atender a los ciudadanos en condiciones óptimas para poder prestar los servicios que tiene asignados", alegan.

La corporación considera que además de dotar de consignación en 2025, las obras deberían comenzar ese mismo año "porque no existe razón alguna para no hacerlo, pues los trámites están muy avanzados y el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho muchos esfuerzos para que la comisaría sea una realidad, cediendo el suelo necesario y óptimo según el propio Ministerio y encargando y presentando en 2018 el proyecto para que dicha infraestructura no sea ya una realidad".

