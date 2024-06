El pleno de Benidorm anula su resolución del contrato de la zona azul tras acudir la empresa a los tribunales

En diciembre de 2023 el pleno de Benidorm aprobaba un acuerdo con el que se resolvía el contrato de la ORA, es decir, de la zona azul, tras corroborar los técnicos varios "incumplimientos" por parte de la mercantil concesionaria. Una decisión que ahora se ha anulado después de que la empresa haya acudido a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo sobre este asunto.

El gobierno del PP ha aprobado con sus votos (PSOE y Vox en la oposición se han abstenido) suspender ese acuerdo plenario de diciembre de 2023 por el que se acordó resolver el contrato de la ORA tras ese recurso de la UTE adjudicataria. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado que la se procede así "por prudencia" y tras varios informes como el de la dirección facultativa responsable del contrato.

El edil ha aclarado que "actuamos basándose en los informes jurídicos y técnicos" emitidos tras conocer que la empresa ha acudido a los tribunales. No es la primera vez que la concesión de la zona azul acaba en el juzgado. Una sentencia del TSJ ha dado la razón al Ayuntamiento frente a la UTE que "nos reclamaba un millón de euros y al final hemos conseguido que sean menos de 80.000 euros" por las pérdidas sufridas por la pandemia que reclamaban.

El concejal ha indicado que "nosotros no favorecemos a ninguna empresa, sino a los vecinos, que es nuestra responsabilidad". Muñoz ha reiterado "la lealtad a los vecinos" y la "máxima rigurosidad en los procedimientos" con la que trabaja el gobierno local. "Estamos pendientes de un recurso y seremos prudentes porque no cabe otra actitud", agregaba. El titular de Movilidad ha detallado además que el actual contrato "tiene nueve años de antigüedad y fue firmado escasos días antes de las elecciones por el PSOE".

Cabe recordar que el Ayuntamiento tomó la decisión de rescindir el contrato tras detectar siete "incumplimientos" que se reflejaron en informes técnicos. Entre ellos, un cobro de más en la tarifa aplicable cuando los usuarios usan la aplicación en su móvil; en ese pago se cobraba hasta 10 céntimos de más por gastos de gestión, algo que ya no se hace. El resto responde a no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

El Ayuntamiento inició en un primer momento un expediente sancionador en el mes de abril pero finalmente se dejó sin efecto para incoar otro para resolver el contrato. Este trámite necesitaba contar con todos los informes y dictámenes favorables para poder seguir adelante, el último de ellos, el del Consell Jurídic Consultiu que avaló la decisión tomada por la administración local, pero la empresa ha acudido a los tribunales.

El PSOE pide la dimisión del concejal

Desde la oposición, el PSOE ha sido tajante y el concejal Antonio charco ha pedido la dimisión del concejal de Movilidad por su "negligente gestión y por dejación de funciones" que habrían llevado al Ayuntamiento a suspender el acuerdo del pleno de 28 de diciembre de 2023. "Tras esta chapuza, el señor Muñoz no puede seguir ni un día más como concejal de Movilidad, y si no se va él exigimos al alcalde que le cese de sus funciones inmediatamente", ha afirmado.

Charco ha criticado esta nueva "negligencia" del gobierno Toni Pérez que "perjudica a los ciudadanos y benéfica a la empresa de la zona azul que seguirá prestando el servicio a pesar de los graves incumplimientos del contrato". El edil socialista ha destacado que esta situación se podría haber evitado de "haber respetado los tiempos para aprobar en pleno la rescisión del contrato y notificar en tiempo y forma la resolución a la concesionaria", y además haber tenido en cuenta que la propia empresa "había solicitado la suspensión vía judicial de ejecución del acuerdo de resolución".

El PSOE indica que "el concejal de Movilidad no hizo caso alguno a estos hechos. Tenía mucha prisa por terminar con el contrato, hizo las cosas mal y ahora tenemos que seguir esperando. Con todo ha añadido que el Ayuntamiento vive un "caos de gestión y de personal" ya que "el propio departamento de Ingeniería ha relajado en los diferentes informes que acompañaban la propuesta que se ha debatido en el pleno las grandes dificultades que tienen para la redacción de los nuevos pliegos" para la zona azul y la grúa.

Un abogado externo para el asunto de Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm contratará un abogado externo para defender a la administración local y presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que condenó al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar con 283 millones de euros, más otros cincuenta millones en concepto de intereses, a la familia Murcia Puchades por la pérdida de derechos de edificación en el entorno protegido de Serra Gelada.

Dicha contratación de un letrado especialista en la materia ha sido informada en el pleno de este viernes así como de del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de aclaración de la sentencia 343/24 del pasado 23 de mayo relativa este asunto que fue solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad. Como ha publicado este diario, ese auto ha confirmado el anterior emitido por el tribunal valenciano.

Entre otros asuntos, se ha aprobado una modificación presupuestaria para incorporar al presupuesto de 2024 el ahorro obtenido en el ejercicio de 2023, cifrado en casi 10,8 millones. Ese dinero se destinará en su mayoría a aumentar las partidas para gasto social y para dinamizar la economía local. Y un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 156.248,68 euros correspondientes a facturas de gastos ordinarios y otras presentadas fuera del ejercicio corriente.

Plan municipal, Día del Orgullo y el rechazo de Vox

Con los votos de PP y PSOE ha salido adelante la propuesta de la concejal de Igualdad, Ángela Zaragozí, para aprobar el II Plan Municipal de diversidad sexual, familiar y de género de Benidorm 2024-2028, un plan "que es una continuidad del aprobado en 2016" para "seguir mejorando la prevención de la LGTBIfobia y garantizar el bienestar y seguridad", según la edil. El citado plan contará con “cuatro líneas de actuación, diez objetivos y 23 acciones a desarrollar en los próximos años”. Zaragozí ha añadido que este plan “no tiene que ver con la política, sino con los derechos de las personas” y apostillaba que con este segundo plan “lo que se pretende es mejorar lo que ya está funcionando”.

Además, se ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra este viernes. En dicha declaración, la corporación reitera su “compromiso y apoyo al colectivo LGTBI de la Comunitat. Y lo hacemos desde el firme compromiso de esta institución con la defensa de la libertad, la dignidad del ser humano y el respeto de todas las personas a vivir y vivir su orientación sexual como libremente deseen”.

Con todo, Vox ha sido quien ha rechazado apoyar ambas mociones. Entre sus argumentos, la "politización por parte de la izquierda" de estos asuntos. El concejal de la formación Miguel San Martín ha indicado que "se olvidan del gran problema de muchas personas mayores del colectivo que viven en Benidorm, que es la soledad"; y que el Día del Orgullo "ya no tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales, sino con un puñado de lobbies dedicados a ganar poder y recibir subvenciones".

El concejal socialista que fiscaliza el área de Igualdad, Toni López, ha defendido al colectivo LGTBI frente a los ataques del concejal de Vox. López ha destacado que en los últimos cinco años se han producido en España más de 350.000 agresiones por lgtbifóbia y han aumentado un 70% los delitos de odio, “una circunstancia que la provoca en gran medida los discursos de odio que ustedes y su partido difunden”. “Es demasiado lo que hemos soportado a lo largo de la historia y seguimos aguantando por gente como usted y partidos como el suyo. Sufrimos discriminación en las escuelas, en el ámbito familiar y en el trabajo. Cuando usted tenga miedo de darse un beso con su pareja por la calle o ir cogidos de la mano, cuando le insulten sin motivo alguno o por ir vestido de la manera que quieras, entonces podrá hablar de que todos los españoles somos iguales ante la ley”.

Además, la polémica en estos puntos ha sido por otro asunto. El edil de Vox ha querido usar un minuto de su intervención para recordar a David Lledó, asesinado en Gata de Gorgos. El alcalde Toni Pérez le ha explicado que se ciñera al punto y que no era el momento en el salón de plenos de realizar esa acción.

