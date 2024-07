Estos son los premiados con el Faro de Plata del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi

Luis Zahera, Malena Alterio y Vladimir Cruz son los Faros de Plata del 36 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. El certamen tiene como celebración especial la entrega de este galardón que este año será el próximo sábado, 6 de julio, a las 22 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. Un espectáculo cuyo maestro de ceremonias será el cómico Raúl Pérez, uno de los mejores imitadores del país.

El versátil actor y productor gallego Luis Zahera, protagonista de grandes personajes que le han valido en sus 37 años de profesión el reconocimiento del público, además de muchos premios, entre ellos dos Goya como mejor actor de reparto en ‘El Reino’ y ‘As bestas’, ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen, estará en l’Alfàs del Pi el próximo sábado 6 de julio para recoger uno de los tres Faros de Plata concedidos por el Festival de Cine de l’Alfàs por su brillante trayectoria.

Junto a él van a ser distinguidos con otro Faro de Plata la pequeña de la saga de los Alterio, Malena Alterio, uno de los rostros más populares y queridos por su dilatada trayectoria tanto en la gran pantalla, como en el teatro y la televisión. La actriz hispanoargentina llegará precedida igualmente por sus muchos galardones acumulados en el tiempo, uno de los últimos el Goya a la mejor actriz protagonista ‘Por qué nadie Duerma’.

Y no hay dos sin tres, el tercer Faro de Plata de este año es para el actor de origen cubano Vladimir Cruz, que con una extensa carrera en cine, teatro y televisión cuenta en su haber con numerosos galardones, y vendrá 30 años después de protagonizar junto a Jorge Perugorría ‘Fresa y Chocolate’, nominada a los Oscar y uno de los primeros largometrajes de temática LGTBIQ+.

El cartel de la 36 edición del Festival de Cine de l'Alfàs. / INFORMACIÓN

Estos reconocimientos no serán los únicos que se den este año. El escritor y periodista Máximo Huerta será nombrado embajador honorífico del Festival de Cine de l'Alfàs 2024 el siguiente sábado en la gala de clausura. Y lo es no solo por su estrecha vinculación con el certamen desde sus inicios, sino con esta localidad de la Marina Baixa a la que conoce muy bien, y donde pasa largas estancias, en las inmediaciones de la playa de l’Albir.

Esta semana se firmará el convenio de colaboración entre el Festival de Cine y la Diputación de Alicante, según ha explicado el alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques. Además se presentará el libro del Festival y el programa de actividades paralelas. Arques reconoce que cada año se complica y resulta difícil, "aunque no imposible a la vista de los hechos, mantener y superar el elevado listón de nuestros queridos Faros de Plata".

Como hace siempre que puede, el alcalde alfasino reivindica la importancia de la cultura en general y el cine en concreto, el Festival como reclamo turístico de primer orden, y agradece los apoyos supramunicipales, como el recibido por la Diputación de Alicante desde el primer año de vida, y que aportará 35.000 euros a esta edición, lo que supone "una fuente de esperanza y vitalidad para la industria cinematográfica", ya que en el municipio se proyectaran los próximos días más de 80 películas y cortometrajes.

"Como cada año, todo comenzará de un modo oficial con la Gala Inaugural que tendrá lugar el próximo sábado 6 de julio. Su presentador será el humorista Raúl Pérez, quien, a buen seguro, convertirá la gala en un hilarante desfile de personajes famosos, gracias a esa asombrosa capacidad suya que le ha convertido en el mejor imitador de nuestro país", ha adelantado Luis Larrodera, director del Festival de Cine de l’Alfàs.

45 años del Cine Roma

Y así, "entre risas y emoción, se entregarán los tres Faros de Plata. ¡Y qué tres Faros! La actriz Malena Alterio y los actores Luis Zahera y Vladimir Cruz. Tres estrellas cuyos nombres agrandarán en longitud y prestigio, nuestro Paseo de la Fama de la playa del Albir. Volveremos a colocar la alfombra roja en la Carrer l’Hort, donde celebraremos los 45 años del Cine Roma (¡Felices bodas de zafiro!) con nuestra programación de largometrajes y documentales, celebrando coloquios y estrenos, dedicando un día entero al Cine Valenciano, y convirtiendo la calle en punto de encuentro del Festival, así como en el escenario de un maravilloso concierto el domingo 7 o de unas partidas simultáneas de ajedrez, abiertas a todo el mundo", añade el director del certamen.

Cortos a concurso

Del total de 1.154 cortometrajes recibidos solo 27 han sido seleccionados, y optan a los 8.000 euros en juego. El Festival concede un primer premio, dotado con 4.000 euros y Faro de Plata, un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El premio al Mejor Cortometraje dirigido por Mujeres, que se entrega en colaboración con las asociaciones Huellas de Mujer y CIMA, lleva aparejada una dotación económica de 500 euros, al igual que el premio al Mejor Cortometraje Valenciano. La entrega de los premios tendrá lugar en la gala de clausura, que se celebrará el 13 de julio en el auditorio de la Casa de Cultura, y estará presentada por la actriz y humorista Coria Castillo. Tras la entrega de premios tendrá lugar el nombramiento del Embajador del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi 2024, cargo que recaerá en el escritor y presentador Máximo Huerta.

Los premiados

Primer Faro de Plata para Luis Zahera, actor y productor nacido en Santiago de Compostela. El gallego ha protagonizado grandes personajes, y actualmente se encuentra en activo en series como ‘Entrevías’, serie de televisión española producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media para Telecinco. Asimismo, en el cine destaca por trabajos como ‘Loco por ella’, ‘Infiesto’, ‘Alatriste’, ‘Celda 211’ y ‘Mientras dure la guerra’, entre otra multitud de grandes proyectos. Entre diversos premios recibidos, consigue su primer Goya por la conocida escena del balcón con la película ‘El reino’ (2018). Asimismo, dos años después recibe su segundo Goya por la interpretación de Xan en ‘As Bestas’ (2022). La versatilidad y personalidad de Luis hacen que sea el candidato idóneo para multitud de proyectos. No cabe duda sobre su éxito como actor a nivel internacional. Además, sorprende su faceta humorística la cual desarrolla actualmente girando a nivel nacional con su monólogo ‘Chungo’ junto al gran apoyo de Alikate Producciones.

El actor Luis Zahera. / INFORMACIÓN

Segundo Faro de Plata para Malena Alterio. (Buenos Aires, 1974). Su primera oportunidad en el cine le llegaría con la comedia ‘El palo’ (2000), de Eva Lesmes, con la que logró la nominación a los Goya en la categoría de mejor actriz revelación y que le abrió las puertas a una serie de trabajos en la gran pantalla, la televisión y el teatro. Sin embargo, fue con la mítica serie televisiva ‘Aquí no hay quien viva’ (2003- 2006), con la que Malena Alterio logró la popularidad. En cine, destacan sus trabajos en ‘Carta a Eva’ (2011), de Agustí Villaronga; ‘Cinco metros cuadrados’ (2010), de Max Lemcke; 'Al final del camino’ (2009), de Roberto Santiago; ‘Una palabra Tuya’ (2007), de Ángeles González-Sinde; ‘La torre de Suso’ (2006), de Tom Fernández; ‘Miguel y William’ (2006) de Inés París; y ‘Las voces de la noche’ (2003), de Salvador García. En 2014 participó en la exitosa comedia de Nacho García Velilla “Perdiendo el Norte” y en 2018 en “Perdiendo el Este” de Paco Caballero. En los últimos años ha participado en numerosas comedias como “Bajo el mismo techo” de Juanna Macías (2018), “Hasta que la boda nos separe” de Dani de la Orden (2019), “La maldición del guapo”, dirigida por Beda do Campo (2019) y “Espejo, espejo” escrita y dirigida por Marc Crehuet (2020). Este año ha protagonizado “Toscana” de Pau Durà y “Mamá no enRedes” de Daniela Fejerman. Actualmente está pendiente de estreno con varias películas: “Bajo Terapia”, dirigida por Gerardo Herrero, rodada en 2021; “Que Nadie Duerma”, dirigida Por Antonio Méndez Esparza y “Mala Persona”, dirigida por Fer García-Ruiz, ambas rodadas en 2022. Muy vinculada a los escenarios teatrales desde sus inicios, Malena Alterio ha participado en más de una quincena de montajes.

La actriz Malena Alterio. / INFORMACIÓN

Tercer Faro de Plata para Vladimir Cruz. Vladimir Cruz es un actor de origen cubano que cuenta con una amplia experiencia en cine, televisión y teatro. Como actor de CINE ha trabajado en más de una veintena de películas tanto nacionales como internacionales. Entre sus proyectos más recientes destacan “OSCUROS AMORES”, “LOS BUENOS DEMONIOS” (por el que recibió la Biznaga de Plata a Mejor Actor de Reparto en el Festival de Málaga 2018 y el Premio ACE de Nueva York) o “VIENTOS DE LA HABANA”, y acaba de finalizar el rodaje de la película internacional “COMANDANTE FRITZ”. En TELEVISIÓN le hemos visto en series como “LOS FARAD”, “MONTECRISTO”, “NARCOS: MÉXICO” o “EN EL CORREDOR DE LA MUERTE”. Su último trabajo televisivo ha sido la serie internacional “THE DAY OF THE JACKAL” junto al actor británico Eddie Redmayne. Cuenta con una extensa carrera en TEATRO, donde además de como actor también ha ejercido de director.

El actor Vladimir Cruz. / INFORMACIÓN

Como actor ha estado a las órdenes de directores de la talla de Miguel Narros y ha participado en obras como “FUENTE OVEJUNA”, “DON JUAN TENORIO” o “EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”. Como director ha estado a cargo de las obras “MIGUEL WILL” y “EL ALMA BUENA DE SE-CHUAN”. A lo largo de su extensa carrera ha recibido numerosos premios además de los arriba citados, como son los Premios a Mejor Actor en el VII Festival de Cine “22 x Don Luis”, el Euro Film Festival o el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, entre otros.