El juzgado archiva la denuncia del Intendente de la Policía Local cesado contra el Ayuntamiento de Altea

El Juzgado de Instrucción de Benidorm número 2, por auto de 13 de junio de 2024, ha procedido a decretar el sobreseimiento y denuncia formulada por el que fuera Intendente de la Policía Local de Altea provisional al entender que el Ayuntamiento ha actuado correctamente al cesarlo en el cargo.

Así lo ha desvelado el consistorio en un comunicado tras conocer el auto judicial. Como ya publicó este diario, el agente cesado interpuso una denuncia contra el exalcalde, Jaume Llinares, el concejal de Recursos Humanos, Rafael Ramón Mompó y el secretario accidental, por entender que el cese en su condición de Intendente era "arbitraria e injusta" y presuntamente constitutiva de delito de prevaricación.

Como ya publicó este diario, el exalcalde de Altea, Jaume Llinares, el actual concejal Rafael Mompó y el secretario accidental declararon el pasado 8 de marzo como investigados en el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Benidorm por el ese cese en mayo de 2023 del Intendente Jefe de la Policía Local. El que fuera primer edil del municipio y los otros dos citados defendieron en el juzgado que la decisión se tomó para acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que se basaron en informes técnicos de tres departamentos municipales para tomar esa decisión.

Por el Juzgado de Instrucción número 2 tras la práctica de las correspondientes pruebas, se solicitó informe al Ministerio Fiscal el que tras el análisis de todas las actuaciones concluyó que "no ha quedado acreditado que en el presente caso se den los requisitos del delito de prevaricación del art. 404 del CP, por cuanto no pude tildarse de arbitrario el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Altea de 20 de abril de 2023 por el que se dispone cese de A.R.B. en su condición de Intendente-Jefe de la Policía local, puesto que, según se desprende de toda la documentación aportada, dicha decisión no ha sido aleatoria sino en estricto cumplimiento de la sentencia" del TSJCV que "declaraba la nulidad del proceso selectivo".

El auto de 13 de junio de 2024 suscribe las conclusiones de la fiscalía y concluye: "Por todo ello, conforme a lo expuesto al entender justificada dicha resolución y no caprichosa o arbitraria con dolo de actuar de forma ilegal" y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo, según fuentes municipales.

Otro proceso judicial

Por otro lado, y como ya se informó, la Fiscalía instruyó "diligencias de investigación pre procesal y tras el análisis de los expedientes y demás documental formuló denuncia" contra el que fuera intendente accidental "por presunto delito de falsedad y prevaricación cometido en determinadas actuaciones en el proceso de selección definitiva". Así se recoge en el escrito que "sin embargo, se han recabado indicios de que el sospechoso, elaboró un documento, fechado el 15 de febrero de 2023, en el que, firmando como Intendente-Jefe de la Policía Local, remitió comunicación a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, por la que se proponía a sí mismo para incorporarse al curso organizado por el IVASPE para la categoría de intendente".

Por este asunto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm abrió procedimiento de diligencias previas hacia el agente local que está citado como investigado y prestará previsiblemente declaración el próximo 5 de noviembre, como ya anunció el Ayuntamiento.

Tras conocerse el archivo de la denuncia, el secretario autonómico de FESEP y vicepresidente nacional del SPPLB, Francisco Ángel González, que defiende al que fuera intendente provisional, ha indicado que "hemos presentado un recurso de reforma y subsidio de apelación" al entender que "el Ayuntamiento de Altea lo que ha hecho es confundir a los órganos judiciales porque mezcla los dos procesos selectivos cuando no debería ser así". Además añaden que "hemos recurrido y esperamos que nos den la razón".