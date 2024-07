Benidorm impulsa un plan para usar más agua regenerada para el riego y baldeo ante la sequía

El Ayuntamiento de Benidorm va a impulsar un Plan Director de Agua Regenerada con el objetivo de generalizar su uso para riego y baldeo en toda la ciudad. La medida se ha puesto sobre la mesa en el Comité de Seguimiento de la Sequía que se ha celebrado en el municipio después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) decretara el pasado miércoles el escenario de "emergencia" por sequía en la Marina Baixa.

La intención del consistorio es sacar el máximo rendimiento al agua regenerada que actualmente se consigue en la ciudad. Según el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, en estos momentos se está utilizando el 32 % del volumen recursos que se obtienen en la planta de tratamiento terciario; un porcentaje que se destina a los regantes, al riego de parques y jardines y al baldeo de calles de Benidorm. Por tanto, ha expresado el edil, "hay casi un 70 % de esa agua que todavía no estamos empleando al carecer de una red amplia y completa de distribución, por lo que el potencial de reutilización es altísimo".

El edil ha planteado esta cuestión durante dicho comité que se ha reunido en la sede de Dinapsis. Además de los miembros natos del Comité, también se ha invitado al mismo a la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, y a representantes de las concesionarias de limpieza viaria y parques y jardines, FCC y Actúa. De hecho, el consistorio ha emitido una carta a ambas concesionarias para que empleen íntegramente aguas regeneradas en el baldeo de las calles y en el riego a partir de ahora.

La reunión en Dinapsis del Comité de Seguimiento de la Sequía de Benidorm. / INFORMACIÓN

La ciudad cuenta con cinco tomas de agua reutilizada para las cubas. "Sabemos que hay zonas de Benidorm, como el Casco Antiguo o el Castillo, donde no pueden acceder estas cubas por sus dimensiones, pero hemos pedido que hagan un esfuerzo y que utilicen vehículos más pequeños, aunque nos cueste un poco más, pero que el 100 % del agua de baldeo y el 100 % del agua de riego sea agua regenerada", indica el edil.

Para llevar a cabo este plan, se ha solicitado a la empresa concesionaria de la gestión del agua, Hidraqua, que elabore el proyecto que permita desplegar la red de tuberías necesaria para llevar el agua regenerada desde la planta de tratamiento terciario de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) a todos los barrios. "Es muy importante hacerlo y hacerlo inmediatamente" para "seguir ganando en eficiencia en la gestión del agua", en la que "somos modélicos".

Este Plan Director y el consiguiente proyecto "nos marcarán por dónde tienen que ir las tuberías", con el objetivo "no solo ampliar la utilización de esa agua regenerada para los usos públicos actuales, sino también ponerla a disposición de las comunidades de vecinos para que dejen regar sus zonas verdes con agua potable". Como ya publicó este diario, esta opción ya estaba en los planes del Ayuntamiento ya que la medida permitirá a los vecinos no solo ahorrar agua sino dinero en la factura.

Además de contar con una red de distribución municipal que deberá contener el Plan Director, González de Zárate ha detallado que "poder sacar mucha más agua reutilizada" de la EDAR "es fundamental cambiar las membranas de la planta de tratamiento terciario", que han perdido rendimiento con el paso del tiempo. Una necesidad que, en Dinapsis, se ha trasladado a la directora general de Agua de la Generalitat Valenciana, Sabina-Goretti Galindo, poniéndose el Ayuntamiento "a su disposición para que sea una realidad cuanto antes".

Mensaje de tranquilidad

Durante el Comité de Seguimiento de Sequía, el concejal de Ciclo del Agua y los técnicos municipales y de la empresa concesionaria han reiterado un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía" porque "el abastecimiento está totalmente garantizado en Benidorm y en el resto de municipios que forma parte del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa". Como ya publicó este diario, aunque se haya decretado la situación de emergencia, no afectará al abastecimiento y el Ayuntamiento no tiene previsto por ahora tomas ninguna medida.

González de Zárate ha indicado que el Plan de Emergencia municipal ante situaciones de sequía establece diferentes medidas, entre ellas, por ejemplo, bajar la presión en horario nocturno. Sobre esto, "los técnicos han explicado que no es necesario por una sencilla razón: la eficiencia de nuestra red de agua potable es del 96 %" y reducir la presión "es efectivo cuando hay pérdidas". Así, "si tú no tienes pérdidas en la red como es el caso de Benidorm –ha clarificado- no es necesario bajar la presión, porque no se obtiene ningún rendimiento". Totalmente descartadas quedan también medidas más drásticas como cortes de suministro: "Ni mucho menos nos hemos planteado cortes porque tenemos el agua garantizada".

Sí se va a mantener y amplificar la campaña de concienciación sobre ahorro de agua puesta en marcha por el Ayuntamiento e Hidraqua. Así, además de la información que está llegando a los usuarios junto con la factura del agua, "vamos a ampliar la difusión de la campaña insertándola en las pantallas digitales que tenemos repartidas por todo Benidorm y también en los mupis informativos de la concesionaria de mobiliario urbano".

