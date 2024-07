Menús para todos: las cartas en braille llegan a Benidorm

Entrantes, ensaladas, pizzas, arroz, carnes, pescados, postres... Todo ello cabe en la carta de un menú de un restaurante, de una cafetería o un bar y es un gesto habitual entre los usuarios que acuden a comer o cenar. Y a partir de ahora, esos menús con los platos que ofrece un local hostelero serán aún más accesibles e inclusivos, porque los negocios de Benidorm han comenzado a incorporar las cartas en braille, es decir, en el sistema de escritura y lectura para las personas ciegas.

Aunque la tecnología lo inunda todo y la Inteligencia Artificial se ha convertido en la mejor aliada de las personas con problemas de visión o invidentes, poder tener a mano la carta de un restaurante que entiendan y puedan leer es toda una medida inclusiva para este colectivo. Así lo explica el director comarcal de la ONCE en la Marina Baixa y la Marina Alta, Vicente Vázquez, después de que la entidad se haya puesto manos a la obra con la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm y comarca (Abreca) para introducir estos menús en algunos de los negocios.

Para empezar, siete se han sumado a la iniciativa, seis en la capital turística y uno en La Vila Joiosa (Pizzería La Toscana, Pinocchio playa, Taberna Andaluza, Restaurante Spasso, Restaurante Esturión, Cafetería Heladería Rico y Restaurante Hogar del Pescador), aunque la intención es que se expanda por los negocios hosteleros de toda la ciudad y la comarca.

Las cartas de los bares en braille. / INFORMACIÓN

Los menús en braille no distan mucho de las otras cartas de los restaurantes. Como las segundas, recogen la oferta culinaria de cada local hostelero así como otras cuestiones propias de un menú como pueden ser los alérgenos o las cuestiones especiales. Así, visualmente sí es diferente, porque no hay color ni fotografías, son páginas en blanco en las que se ha escrito en braille y solo se notan los puntos en las páginas.

Este sistema para las personas ciegas o con problemas de visión consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Así se lee con los dedos de ambas manos, principalmente con los dedos índices. Estos se desplazan por la línea de izquierda a derecha reconociendo los diferentes grafemas de cada palabra. Fue inventado por Louis Braille (Francia 1809-1852), por lo que lleva su nombre. Está basado en un método que utiliza celdas con seis puntos en relieve.

Las cartas de los menús se ha utilizado la "impresión interpuntos", explica Vázquez. Es decir, una impresora braille es la que crea las líneas y, además, por las dos caras, algo que no es muy habitual: "Se aprovechan los huecos que se dejan de una línea a otra para poner las otras líneas por detrás", añade. Y esto tiene también más beneficios. Por una parte, "se reduce la huella de carbono porque se imprime menos papel". Por otra, eso precisamente: "Al reducir las páginas, las cartas ocupan menos tanto para que las manejes los usuarios como para poder guardarlas en los locales hosteleros".

El objetivo del "binomio" entre la ONCE y Abreca es promover la accesibilidad y la inclusión, apuntaron desde ambas entidades. "Nos enorgullece presentar una lista de restaurantes y cafeterías de Benidorm y comarca que ya cuentan con estas cartas en braille", apuntan desde la asociación hostelera. "Estos establecimientos han dado un paso importante para garantizar que todas las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de una experiencia gastronómica completa y sin barreras", apuntan.

Importante para los usuarios

La medida "es muy importante" para el colectivo, como asegura Vázquez. Aunque la tecnología y la IA permite a las personas con problemas de visión acceder a las cartas y que las aplicaciones móviles puedan pasar a voz aquello que pone en ellas, poder leerlas de "forma analógica" también es una manera de hacerlas más accesibles, sobre todo, para la gente más mayor o aquellos que no manejen las nuevas tecnologías.

"No todos manejan un móvil o similar así que es una forma de que puedan tener toda la información" de manera más fácil. "No todo el mundo ha evolucionado digitalmente, cada uno prefiere una forma de comunicación", indica Vázquez. Y además, "puedes quedarte sin recursos". En un mundo en el que el móvil se utiliza para casi todo, hay momentos en que la batería puede acabarse o haber un problema técnico: "Así no hay nunca problema", indica.

Por ahora, se han sumado siete negocios a la iniciativa. Con la colaboración entre ambas entidades, ONCE y Abreca, la transcripción de las cartas al braille y su primera impresión "tendrá un coste muy reducido". Las posteriores copias serán gratuitas para los asociados a la entidad hostelera, "asegurando que la implementación de esta iniciativa sea accesible para todos".

Así que ahora solo queda seguir aumentando el círculo: "Esperamos que se animen más. No es una cuestión baladí que Abreca apueste por esta iniciativa", indica el responsable de la ONCE. Así que solo cabe el "efecto contagio" tras las facilidades que se han puesto sobre la mesa. "Es más fácil y rápido hacerlo de lo que se piensa. A veces el desconocimiento nos lleva a pensar que es complicado, pero no lo es. Desde ONCE colaboraremos en todo", apunta Vázquez.

Con todo, el responsable de la entidad asegura que no solo los negocios hosteleros se están sumando a contar con cartas en braille para sus clientes con problemas de visión. "Hay hoteles que se están sumando a la iniciativa y ya nos han solicitado alguno estas cartas". Desde Abreca también se anima a los establecimientos asociados a unirse a esta iniciativa que "transformará la forma en que las personas con discapacidad visual disfrutaran de todas las experiencias gastronómicas". La inclusión "empieza con pequeños gestos y la oferta de cartas de menú en braille es un paso significativo hacia un futuro más accesible", indican desde Abreca.

Así, cada vez son más las empresas y negocios que apuestan por la inclusividad y por agregar el braille a su oferta. Es el caso de una empresa local de La Vila Joiosa, Chocolates Marcos Tonda, quien también ha comenzado a poner este sistema de lectura en los envases de sus chocolates. A veces es cierto que un pequeño paso provoca un gran beneficio a otra persona.

