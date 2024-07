El Benidorm Fest calienta para una nueva edición: esta es la fecha de las semifinales y la gran final de 2025

¿Cuándo se celebra el Benidorm Fest de 2025? La incógnita se ha desvelado este lunes en un escenario que no podía ser otro que el Mirador de la Música de Benidorm. La cuarta edición celebrará sus semifinales los días 28 y 30 de enero, mientras que la final del certamen tendrá lugar el 1 de febrero. De ella saldrá el representante de España en Eurovisión que se celebrará en mayo del próximo año en Suiza.

Así lo han desvelado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y los codirectores del Benidorm Fest, Ana María Bordas y César Vallejo. Y ha sido después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa; y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; hayan firmado el protocolo de colaboración entre las tres partes para la celebración del Benidorm Fest 2025. En esta presentación también ha actuado Nebulossa.

Las fechas no ha sido lo único que se ha anunciado este jueves en el escenario situado en el Mirador de la Música de Benidorm, en el paseo de Tamarindos. También habrá novedades en el sistema de votaciones de las dos semifinales. Se va a terminar la tensión que se ha vivido cada año en el momento en que se comunican los puntos de cada participante para pasar a la gran final. Porque RTVE ha decidido que no se desvelará el resultado exacto de los votos en las semifinales; es decir, no se dirá quién pasa primero o segundo. Todo con el objetivo de dar "igualdad" entre los artistas de cara a la final, según Eizaguirre. Y así problablemente evitar más tensiones. "Seguro que es mucho más apasionante el llegar a la final sin saber donde está cada uno situado", añade.

Lo ha explicado Bordas ha explicado que se anunciará cuáles son los artistas que pasan a la final, "aunque no se dará a conocer el resultado exacto de las votaciones en ese momento". Pero ahora RTVE tendrá que buscar la fórmula de "no perder intensidad ni emoción en esa parte de las votaciones". Porque era uno de los momentos más emocionantes de las semifinales no solo para los artistas, sino también para el público.

Beatriz Luengo se incorpora al equipo de asesores

Otra de las novedades es que la cantante, compositora y productora Beatriz Luengo se incorpora al equipo de asesores en el que ya están Rayden, Pablo Cebrián y Tony Sánchez-Ohlsson. Luengo hasta ahora había sido jurado en las galas que se celebran en el Palau d'Esport l'Illa de Benidorm. La artista no estaba presente, pero a través de un vídeo ha expresado que es "un reto difícil que asumo con amor y responsabilidad".

En cuanto a los campamentos de composición de canciones, Vallejo ha indicado que, por el momento, continuarán siendo cerrados, aunque "la idea es que luego sean abiertos". Y además ha asegurado que se va a "potenciar" el contacto con las discográficas para llegar a más número de artistas que se puedan presentar a una nueva edición del Benidorm Fest.

Las novedades llegan también a la producción del certamen audiovisual. El director de Estudios y Medios Técnicos de RTVE, José Luis Muñiz, asegura que el diseño de producción será el mismo, pero que se "intentará narrar en ultra alta definición" para mejorar la emisión del mismo.

Con todo, el Benidorm Fest iniciará una colaboración con el Festival Viña del Mar, lo que permitirá a los artistas "traspasar fronteras". Algo que ya han comenzado a hacer. Y el certamen ha empezado además a "ensanchar" su actividad y una buena muestra es la canción de candidatos como Miss Cafeina es la de La Vuelta a España, la de Almácor es la de la Eurocopa y la de Marlena la de los Juegos Olímpicos, entre otras.

Firma del convenio

El Mirador de la Música ha sido el epicentro de la presentación de la edición de 2025. Tras la firma del convenio, el presidente de la Generalitat ha ratificado su apuesta por el Benidorm Fest como "uno de los elementos promocionales más extraordinarios" para la proyección internacional de la Comunidad Valenciana y promoción del talento musical.

La presentación del Benidorm Fest 2025. / INFORMACIÓN

Mazón ha manifestado su compromiso por "consolidar y redoblar la apuesta" por este evento al constituirse "como una plataforma para nuestros talentos, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de toda España". Así, ha puesto en valor la "alianza estratégica" creada entre instituciones de la que ha remarcado que "ha venido a quedarse". Igualmente, el jefe del Ejecutivo valenciano ha incidido en que su celebración en nuestro territorio supone “una ventana al mundo” y ha subrayado que “cada vez que hay un Benidorm Fest y se elige un candidato a Eurovisión, el turismo, Benidorm, la Comunitat Valenciana y España ganan”.

En este sentido, ha recordado el empeño del Consell para posicionar a nuestra tierra como “núcleo de la industria de la felicidad, que es el turismo, y cuya capital es Benidorm”, de una manera sostenible y equilibrada pero “abriendo los brazos a la gente de manera inteligente y agradable”. Así, ha recordado que la celebración de este festival en Benidorm incluye la realización de acciones promocionales turísticas de la Comunitat. Cabe recordar que la audiencia del Benidorm Fest en 2024 fue de 5,2 millones de espectadores totales. La final alcanzó una audiencia cercana a los 2 millones de telespectadores (16,6% share).

El jefe del Consell ha manifestado que desde la Generalitat, “vamos a seguir apoyando a Benidorm, a nuestra industria de la felicidad y a nuestra filosofía de brazos abiertos a la música, al talento y a Europa” y ha remarcado que, el Benidorm Fest, “lo reúne todo y por eso es un producto de éxito”. Tras la firma del convenio, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa ha destacado que el certamen permite "conectar con nuevas audiencias" a través de la música, al tiempo que ponen "en valor a la industria creativa" española.

Por su lado, Toni Pérez ha ensalzado la "gran apuesta por la música" y la oportunidad que supone para los artistas, al tiempo que ha hecho hincapié en la marca de Benidorm y en la importancia del certamen como "herramienta promocional" de la ciudad costera. En la misma línea, Carlos Mazón ha definido Benidorm como "un poliedro con aristas todavía por descubrir". "Con este Benidorm Fest hemos visto toda una nueva vía de brillar, de enseñarnos al mundo y de abrir los brazos", ha subrayado.

El éxtio de Nebulossa

Nebulossa han hablado y han actuado cantando su "Zorra". "Nosotros estamos todavía en un sueño, porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo", ha comentado el dúo Nebulossa, ganador de 2024 pese a partir del absoluto anonimato, por lo que han animado a los posibles aspirantes con un mensaje: "No tienen nada que perder, todo lo que tienen es para ganar".

Por los más de 26 millones de reproducciones que su tema 'Zorra' ha acumulado en apenas siete meses, RTVE les ha otorgado un reconocimiento especial: la entrega de un cuadro a modo de disco de oro.