El llamamiento desesperado de la Asociación de Alzhéimer: "Si no nos llega ayuda, estamos abocados al cierre"

"Si no nos llega la ayuda de la Generalitat Valenciana, estamos abocados al cierre". Este es el mensaje a modo de llamamiento urgente que la Asociación de Alzhéimer de la Marina Baixa (AFA) ha hecho debido a que se encuentran en una situación límite. Y todo porque la subvención que todos los años recibe del Consell y que es su mayor sustento no llegó en 2023 y la de 2024 está también pendiente. Una demora que puede ser perjudicial no solo para los enfermos, sino para los familiares de los mismos, si se ven obligados a cesar la actividad por el aspecto económico.

Así lo ha explicado a este diario la presidenta de AFA, Garbiñe Mondragón, quien indica que aún no saben si esta ayuda llegará este año. La asociación lleva trabajando casi 30 años con los enfermos de Alzhéimer y atiende a cerca de 100 familias tanto para ofrecerles servicios de estimulación a los pacientes, ocio o apoyo psicológicos en el Centro Social Pepa Esperanza de Benidorm. Su actividad se sostiene en una parte por las aportaciones de los socios y por las subvenciones de las administraciones públicas. A las del Ayuntamiento o de la Diputación de Alicante se une una ayuda de la Generalitat que va cambiando cada año. Con ese importe, se sustenta el "grueso" de los gastos de la asociación.

El problema está en que en 2023, según explican desde la entidad, el gobierno del Botànic no convocó esas ayudas. Así, el actual gobierno de PP-Vox tampoco las ha hecho efectivas aún, por lo que AFA podría llegar a arrastrar una demora de dos años en esa subvención, lo que puede provocar el cierre de la misma: "Ese dinero es el que nos sostiene de un año a otro", indica la presidente. De ahí salen "las nóminas, lo que se paga a Hacienda... y otros muchos gastos importantes".

La asociación cuenta actualmente con seis trabajadores, tres auxiliares y tres técnicos, además de otros profesionales que pueden ir sumando a sus actividades a lo largo del año. La demora en la ayuda del Consell por mucho más tiempo "supone el cierre directo y que el personal no cobre", según las mismas fuentes.

Garbiñe aún confía en que la situación se pueda remediar: "La promesa desde València es que van a pagar el 100 % de la de 2023 y 2024". De hecho, ya han optado la convocatoria a la que presentaron su programación el 31 de mayo. El problema está en cuánto tiempo pasará hasta que llegue la ayuda económica: "No aguantaremos seis meses si es lo que tardan en resolverlas y darlas".

Las familias temen el cierre

A AFA Marina Baixa le preocupan sus usuarios. "¿Qué pasará con esas 100 familias si tenemos que cerrar?", indica la presidenta. La entidad ofrece en Benidorm tanto atención en un área terapéutica de 10 a 16 horas tres días a la semana, como transporte, comedor, además de atención psicológica para los familiares como ayuda para cualquier cuestión técnica con la trabajadora social. "No solo los enfermos realizan actividades buenas para ellos sino que las familias encuentran un lugar donde poder desconectar y ver que no están solos", explica Mondragón.

"Muchas familias están temiendo lo que pueda pasar porque se quedan desamparados si tenemos que cerrar", añade. Así explica que la asociación ofrece un lugar donde atender a aquellos enfermos que "no pueden estar en un centro de día o en una residencia". Por eso reclaman una solución lo antes posible: "Si el dinero no llega a tiempo y es razonable, estamos abocados al cierre", asegura. Solo "queremos que nos den los medios para poder seguir haciendo el trabajo".

Con todo, AFA Marina Baixa se ha dirigido también al Ayuntamiento de Benidorm para "explicarles la situación crítica que vivimos y ver si nos pueden ayudar, por lo menos, para aguantar el tiempo que haga falta", mientras llega la ayuda autonómica. Fuentes del departamento de Bienestar Social han confirmado a este diario que ha habido una reunión con la asociación para "intentar encontrar una solución lo antes posible". Con todo, destacaron "la importante labor que realiza la entidad" en la ciudad y la comarca.

