El Festival de Cine de l'Alfàs recrea "Menudas Piezas" con una partida de ajedrez

El Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi, en colaboración con el Club de Ajedrez local, ha organizado una partida simultánea de ajedrez este, miércoles, a las 18.30 horas, un poco antes de la proyección de la película "Menudas Piezas", que contará con la presencia del director de la comedia Nacho G. Velilla.

La emoción y el espectáculo están garantizados porque a la partida acude Antoaneta Stefanova, duodécima Campeona del Mundo y también excampeona de Europa, además de Diputada de la Asamblea Nacional de Bulgaria. También estarán Jean-Michel Péchiné, asesor editorial y periodista de la revista francesa Europe Echecs desde 2002, Jefe de Prensa de la Olimpiada 2018, Iván Cheparinov n°100 mundial, exentrenador del campeón del Mundo Veselin Topalov, y Vladimir Fedoseev n°41 mondial. Con todas estas figuras internacionales del ajedrez se medirá el Club Local, todo coordinado por el experto Carlos Agulló.

La partida de ajedrez simultánea se disputará en la calle del Cine Roma, estará el director de la película 'Menudas Piezas' Nacho . Velillaa, y “podrá participar quien quiera”. Un espectáculo al que puede sumarse el público sin necesidad de participar.

Y de postre la proyección de 'Menudas Piezas' en el Cine Roma a las 20 horas. Una de las mejores comedias de 2024 basada en hechos reales. Candela, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre. Es hora de buscar una se­gunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Lo que Candela no se espera es que con ellos aprenderá que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy; que un grupo de perdedores por los que nadie da un duro pueden acabar siendo campeo­nes de España; y que, en el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón, porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja.

Homenaje a la espía noruega que murió en l'Alfàs

El Festival de Cine ha hecho un homenaje más de 40 años después de su muerte a la espía noruega enterrada en l’Alfàs. Nadie sabía de la existencia de la espía noruega Sonja Wigert, que salvó Suecia de los nazis, hasta que una película dirigida por Jens Jonsson en 2019 rescató del olvido a esta mujer. Y lo que tampoco se sabía es que sus últimos años los vivió en l'Alfàs del Pi, donde Javier Pérez construyó su casita en la urbanización Entre Naranjos, lindando con el chalé de Mona Ullvius. “Yo era una pitusina, a mí nadie me conoce a mi madre sí, pon su nombre”. Y es en l'Alfàs, la tranquila localidad alicantina con la colonia noruega más importante del mundo, donde descansa en paz esta desconocida “Mata Hari” noruega sueca alfasina.

El Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs ha querido recuperar esta película, y con ella la figura de una mujer valiente y valiosa, nada corriente. El Cine Roma se quedaba pequeño. Antes de la proyección, para ofrecer una pincelada de Sonja Wigert, estaban Merete Ihlen Marandi, la hija de Mona Ullvius, el constructor Javier Pérez y el alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques.

Un momento del homenaje en la proyección de la película "La Espía". / INFORMACIÓN

El largometraje de 110 minutos de tensión y suspense inspirados en hechos reales, narra la fascinante historia de Sonja Wigert, una reconocida actriz y cantante noruego-sueca de la década de los cuarenta, toda una diva de Estocolmo, aunque sin lugar a dudas, su papel más relevante lo interpretó en la vida real, durante la Segunda Guerra Mundial como partícipe de los servicios secretos para la resistencia. Una identidad reconocida por las autoridades solo 20 años después de su muerte, seguramente por ello su nombre no nos dice nada y ha pasado desapercibido, como su tumba en el cementerio de l’Alfàs del Pi. La historia de una mujer que lo dio todo por cooperar frente a la invasión nazi pero que jamás fue reparada ni reconocida en vida.

Una producción dirigida por Jens Jonsson, interpretado el papel principal por una Ingrid Bolsø Berdal que lo borda. Un largometraje premiado con los Goya del país escandinavo en las categorías de mejor vestuario y maquillaje.

Así era la "espía" noruega

Nacida el 11 de noviembre de 1913 en Notodden, Sonja Wigert mostró muy pronto su pasión por la interpretación, debutando con sólo diez años sobre los escenarios. Su primer papel de importancia en la gran pantalla le llegó en 1934, tras ganar un concurso en el que se buscaba a la Greta Garbo (actriz nacida en Estocolmo en 1929 y ya por entonces una leyenda del cine) noruega.

Sonja Wigert era toda una estrella mediática en Suecia. Su amistad y colaboración con el director noruego Leif Sinding, reconocido miembro de la extrema derecha y simpatizante nazi, le llevo a aparecer en círculos alemanes donde llegó a encandilar a algunos miembros de las SS como Josef Terboven. La actriz fue reclutada entonces por la resistencia para aprovechar la simpatía que despertaba entre los alemanes para convertirse en una espía. Su principal objetivo era lograr la liberación de su padre que había sido llevado a un campo de concentración por defender unas ideas políticas consideradas como revolucionarias. Su vida se complicaría aún más cuando fueron los militares nazis los que le pidieron que se convirtiera en una espía que trabajase para ellos informándoles de los movimientos de la resistencia aliada en los países nórdicos. Sus dotes para interpretar le permitieron mantener un doble juego sin despertar suspicacias.

Tras varios años al servicio de los aliados, fue descubierta y los nazis se encargaron de finiquitar su carrera como actriz. Murió el 12 de abril de 1980 tras vivir sus últimos años en l’Alfàs del Pi, donde descansa en paz en el cementerio municipal.