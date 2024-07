El Centro Cultural de Benidorm necesitará la firma de un nuevo convenio con el Consell para terminar la obra

El Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat Valenciana trabajan "desde el minuto uno" para abordar la finalización del Centro Cultural. Así se ha expresado este miércoles el alcalde Toni Pérez sobre el futuro de esta infraestructura. Para terminar la segunda fase, ambas partes deberán sentarse a actualizar el proyecto y firmar un nuevo convenio que permita acabar la construcción de todo el espacio.

El primer edil ha comparecido para hacer frente a las críticas del PSOE sobre la supuesta "inacción" que habría tenido el gobierno local del PP el último año en el que, según los socialistas, nada se ha hecho para que esta instalación cultural se finalice. Cabe recordar que el anterior gobierno del Botànic finalizó solo la primera fase con una inversión de 12,7 millones de euros tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento en el que este último asumía el pago del IVA (4 millones de euros) así como el mobiliario. Y ha habido un primer "dardo" al PSOE local: "Cristina Escoda se haya enterado ahora, a 9 de julio, de que existe un Centro Cultural sobre el que no dijo nada durante ocho años de gobierno del Botànic".

Pérez ha indicado que la finalización del Centro Cultural "es prioritaria para el presidente Carlos Mazón y la consellera Nuria Montes" y que las dos administraciones "van de la mano con el objetivo común de que las obras se puedan retomar muy pronto". El único dato que ha dado es que la segunda fase de este proyecto "va a ser una realidad en el menor tiempo posible" y que "el Consell gobernado por Carlos Mazón ha mostrado su absoluta prioridad en esta infraestructura".

"No se ha cumplido ni siquiera un año de la conformación del nuevo Consell" y Nuria Montes, desde que tomó posesión como consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, "se ha preocupado y mucho de lo que para ella, para el gobierno de Carlos Mazón, es una prioridad". Así, Pérez ha desvelado que desde que el pasado 18 de septiembre tomase posesión el actual director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Fermín Crespo, "se está trabajando muy intensamente entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat, porque era algo que también exigimos, aunque sin respuesta ni solución, al anterior gobierno presidido por Ximo Puig".

El alcalde de Benidorm, este miércoles, en su comparecencia ante los medios. / INFORMACIÓN

Desde esa fecha, y tras gestiones y reuniones entre personal técnico, Pérez ha relatado que Montes visitó en persona el Centro Cultural el pasado 22 de abril y fruto de aquella visita la propia consellera propició una reunión de todas las partes con el equipo de arquitectos de Navarro Baldeweg "para hablar de la situación, de lo que queda por abordar del Centro Cultural y de cómo abordarlo", un encuentro que se produjo el 3 de mayo en el Ayuntamiento de Benidorm y sobre el que se continúa trabajando. "De todo aquello nunca se nos ha preguntado y estoy dando ahora los datos porque nunca nos han preguntado por ello y porque entendemos que hay una política lejos de los titulares, de las falsedades, de las ‘fake news’ y de los inventos para alarmar a la sociedad", ha reprochado Pérez al PSOE.

Asimismo, el alcalde ha destacado que el objetivo de todo este trabajo es "aportar soluciones para la financiación y para priorizar la finalización del Centro Cultural de Benidorm, lejos de las fotos y de las promesas de la anterior etapa" y ha recordado "los múltiples incumplimientos" del gobierno del Botànic en la primera fase de las obras, como la finalización de la fachada de la avenida de Europa, y "la lista de subsanaciones" que se comprometieron a ejecutar y no hicieron.

Promesas del Botànic no cumplidas

"Dicen que el gobierno de Puig comprometió 35 millones de euros, ¿dónde?", se ha preguntado Pérez, quien ha señalado que “la señora Escoda y el señor Castillo deben haber tenido un olvido, pero el señor Chulvi debe saber que el presupuesto de 2023 lo hizo el Partido Socialista y no había ningún compromiso económico, no sé quién le ha contado esto de los 35 millones de euros", explica el alcalde.

"Quiero pensar que Chulvi, por su experiencia, quizás ayer fue engañado al traerle a Benidorm –ha continuado–, porque seguramente sus compañeros de partido que han reclamado tu presencia no te han contado la verdad de las cosas". Tras ello, el primer edil ha ofrecido al diputado socialista la información que precise sobre el tema: "Si Chulvi tiene interés en conocer detalles de esta infraestructura, está invitado a venir cuando quiera. Nosotros no le engañaremos como sus compañeros de partido".

Igualmente, Toni Pérez ha hecho memoria para recordar que fue el Ayuntamiento quien posibilitó dividir este proyecto en fases “cuando la Generalitat de Ximo Puig nos dijo que no tenía dinero para acabar la obra” y aceptó que redujese a 12,7 millones de euros la inversión para finalizar el 25 % del edificio “para que después vendiese suelos públicos en Terra Mítica por valor de 24 millones, de los que no invirtió ni un euro en la ciudad”. Y, como también avanzó ayer la portavoz, el alcalde ha insistido en que “Benidorm ha tenido que asumir los 4 millones de euros del IVA que inicialmente no le correspondían, además de un dineral en mobiliario y en tener que provisionar un millón de euros para arreglar la caja escénica” de la que también carece el auditorio.

“Hubo un tiempo entre 2010 y 2015 en el que el Ayuntamiento, entonces del PSOE, y la Generalitat, entonces del PP, no se ponían de acuerdo por la postura municipal. Y a partir del año 15 nosotros cambiamos la postura municipal, aunque para nosotros hubiera sido más fácil adoptar la postura de los anteriores: atacar a un gobierno de la Generalitat antes que aportar soluciones a un problema que tenía Benidorm”, ha concluido Pérez, recordando además que “el gobierno del que formaba parte la señora Escoda llegó incluso a decir de poner allí un supermercado y cambiar violines por pepinos. Esta es la realidad y la realidad no se puede moldear a su gusto”, ha concluido.

El PSOE vuelve a responder

Tras conocer lo dicho por el alcalde, el PSOE local ha vuelto a responder alegando que el alcalde "vuelve a utilizar un tono bronco y ataques que faltan a la verdad" para justificar que en "un año de gobierno de su jefe Mazón no se ha hecho nada para desbloquear la segunda fase del Centro Cultural y para no avanzar ninguna fecha para la esperada firma de un nuevo convenio" con el Consell, la redacción del proyecto o el inicio de las esperadas obras. "Hoy el alcalde ha vuelto a convocar a la prensa para no decir nada ni aclarar nada, solo se ha dedicado, como siempre que no tiene argumentos, a decir mentiras, insultar y a mostrar de nuevo su falta de lealtad absoluta con el anterior gobierno socialista de Ximo Puig", ha indicado.

La portavoz ha afirmado que desde su grupo municipal han preguntado en numerosas comisiones e incluso en sesión plenaria por el avance de las negociaciones con Conselleria para la redacción y firma del convenio que fije los trabajos a ejecutar y los deberes y obligaciones de las partes.