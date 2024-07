Tàrbena pide ayuda para volver a ser verde tras el incendio que arrasó el valle

Solo dar un vistazo al monte lleva a pensar en el infierno que se vivió en la sierra de Tàrbena hace apenas tres meses. Un incendio devastador arrasó el pasado mes de abril cerca de 600 hectáreas, obligó a desalojar a más de 100 vecinos y acabó con gran parte de los cultivos. Y las consecuencias aún son muy visibles con la tierra teñida de un gris y negro que se mezcla con el marrón de los árboles quemados. Ese desolador paisaje solo lo rompen algunas casas o ejemplares que resistieron al fuego y los primeros brotes verdes que han comenzado a salir entre tanta ceniza. Sin embargo, no es suficiente porque se ha añadido otro problema: la sequía. Por lo que el municipio pide ayuda para poder devolver el verde a su término municipal.

La petición no es solo por una cuestión visual, sino también económica. Tres meses después del incendio, muchos agricultores de la zona no pueden arar ni plantar en sus campos por los que el fuego pasó a sus anchas. La agricultura en una zona rica en almendros, algarrobos u oliveras se ha truncado de nuevo con el incendio declarado tras una quema incontrolada en un día de calor y viento hecha por un vecino. Y ahora solo les queda reclamar ayudas para que Tàrbena vuelva a ser lo que era antes.

La zona del incendio tres meses después con una de las casas que se salvaron de las llamas. / Jose Navarro

Al valle que rodea el municipio se le acumulan los problemas. Desde hace unos años, esta zona es una de las más afectadas por la Xylella. Miles de almendros se tuvieron que arrancar para combatir esta plaga. Este árbol no solo producía fruto para venderlo, sino que era el responsable de la llegada de turistas para ver cómo florecían, siendo parte del encanto del valle. Sin recuperarse de ese golpe, el incendio y la sequía han empeorado las cosas.

La situación no ha cambiado demasiado. Si se le pregunta al alcalde de Tàrbena, Francisco Javier Molines, cómo está la situación de la zona que se quemó hace tres meses, lo resume en una palabra: "Negra". Aunque ya sobre el terreno y mirando lo que dejó el fuego tras de sí, se pone a señalar hacia los campos: "El monte ha empezado a rebrotar". Pero lo que pasa es que "no rebrota más porque no ha llovido". Sin la situación de sequía y falta de lluvias, "habría más verde", y eso es lo que quiere el municipio.

Algunas especies se han empezado a abrir paso entre la tierra quemada. Son las más resistentes, las que crecen en terrenos secos sin la ayuda de agua: coscojos o carrasquillas, palmitos, esparragueras... indica el alcalde: "Estas van delante de todo, rebrotan con más facilidad". Peor lo tienen otras que "están a la espera de que llueva. Ellas y nosotros. Todos estamos a la espera de las lluvias" que no llegan o solo lo hacen con muy poca intensidad. Todos los vecinos miran al cielo y esperan el mes de octubre, cuando suele llover más.

Una de las zonas quemadas por el incendio, este miércoles, junto al pozo municipal. / Jose Navarro

Y, ¿los pinos? "Los que se han quemado no van a rebrotar pero las semillas que echan cuando se queman, que es su método de dispersión, sí podrían hacerlo". Pero también con agua: "Hasta que no llueva no van a salir. Será al año que viene o dentro de los años", indica Molines. El monte podría tardar hasta 40 años en volver a tener pinos del tamaño de los que se quemaron con el incendio.

Problemas encadenados

"Se nos ha juntado el hambre con las ganas de comer". Con esta frase explica el primer edil la situación que vive el municipio y la acumulación de problemas en los últimos años. "Tenemos el problema de la Xylella. La erradicación ha hecho que los bancales estén pelados y, además, ahora el incendio", explica. Ante la situación, el primer edil solo tiene una petición: "Ayuda"; palabra que repite más de una vez.

El alcalde junto al conseller en el Ayuntamiento de Tàrbena. / Jose Navarro

La solicitud se la ha hecho Molines directamente al conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, en Tàrbena. El responsable autonómico se ha reunido con el alcalde y otros representantes del municipio y ha comprobado en primera persona los efectos del incendio de hace tres meses en las parcelas agrícolas del monte. Hasta allí se han desplazado tras el encuentro y después de pasar por el Ayuntamiento. En el edificio consistorial Aguirre ha firmado en el libro del municipio y el alcalde le ha entregado una copia de la Carta de Poblamiento de la localidad.

A Aguirre el alcalde le ha pedido esa ayuda para varias cosas. Primero para "intentar mantener la agricultura que hay y si pudiese recuperarse otra, mejor que mejor". Y también para hacer frente a otro problema añadido: tratar la fauna salvaje que "nos da mucho trabajo. Si empezamos a hacer plantaciones nuevas, los arruí y jabalís nos lo complicarán mucho". Y entre todas las peticiones, casi la más importante: la del agua.

El conseller y el alcalde en la zona del incendio de Tàrbena. / INFORMACIÓN

Un sistema de regadío para el valle

Esta última ha tenido ya una respuesta: la conselleria prepara un proyecto básico para la instalación de un sistema de regadío en Tárbena que impulsará su sector agrícola. Así se lo ha transmitido Aguirre al alcalde para demostrar que el Consell tiene previsto apoyar a los agricultores. Este proyecto está ya redactado pero necesita solucionar algún fleco como que los agricultores se constituyan como comunidad de regantes y que la Confederación Hidrográfica del Júcar les dé la concesión de aguas.

"Este municipio era conocido precisamente por sus almendros, tanto a nivel paisajístico como agrícola, y con el problema dela Xylella ha habido que arrancarlos y también otros cultivos esenciales", explica el conseller a este diario. Así que "ahora con un proyecto para poder llevar agua se podrá acelerar la implantación de todos los cultivos". No será fácil ya que hay que hacerlo con fases, pero el responsable autonómico espera que a partir del año que viene pueda ponerse en marcha: "Lo que pretendemos es, por una parte, volver a dar vida a la economía rural con cultivos como olivo, algarrobo, etc. y poder regar la parte de la manzana perelló, que es muy tradicional de esta zona, y que por la sequía, si no tienen un riego de apoyo, no van a poder cultivarla".

El Consell quiere "traer el agua; legalmente es posible. Ahora hace falta poner en marcha el proyecto porque es necesario darle vida a esta zona". Y, ¿de dónde se obtendrá el agua? El alcalde indica que "está previsto hacer dos pozos nuevos en la zona cerca del pozo municipal" que ya funciona en Tàrbena. Esta parte del municipio cuenta con un gran acuífero bajo tierra del que se puede obtener ese recurso. Además, "se puede usar agua de la depuradora" con la que cuenta la localidad; es decir, agua regenerada que podrá servir también para los campos cuando se lleve a cabo el proyecto del sistema de regadío.

Tàrbena espera poder recuperar en poco tiempo aquello que tenía: un monte productivo y que llamaba la atención de los visitantes. Todo para poder recuperar la parte de la actividad económica que se ha visto afectada por los últimos acontecimientos. El valle quiere volver a ser verde.

