Los ingleses en Benidorm "calientan" para la gran final

Aún queda una hora para que empiece la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra y los locales de la conocida como zona inglesa de Benidorm están ya llenos de aficionados "calentando" para el gran partido.

España-Inglaterra: Así viven los ingleses la final de la Eurocopa en Benidorm / Alex Domínguez

Los negocios han colocado pantallas gigantes para retransmitir el partido que arrancará a las 21. En una de las terrazas suena "We are the champions" y los ingleses no paran de cantar.

Además, para empezar a caldear el duelo, algunos españoles se han paseado con la camiseta de "La Roja" por la zona "guiri" y han recibido los gritos de los ingleses, pero todo con deportividad.

Las calle Gerona, una de las más concurridas, tiene ya el tráfico restringido y se han quitado los coches aparcados para evitar incidentes. En el mismo sentido, los locales no sirven ya nada con vidrio y algunos han contratado seguridad privada para intentar controlar a los más exaltados.

La noche se prevé movida, tanto si Inglaterra gana como si pierde. Por ello el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial de seguridad con Policía Local y Policía Nacional.

En los locales de ocio de la zona inglesa no ha parado de oírse el que se ha convertido en el himno que a compaña a la selección de Inglaterra en cada partido: "It's coming home" ("Vuelve a casa"). Los aficionados lo cantan desde la época de los noventa cuando fue creada por dos cómicos de la BBC. La letra recoge, con ironía, las derrotas del equipo en los últimos 30 años. En 2010 hubo una nueva versión con el cantante Robbie Williams.

Los aficionados ingleses empiezan a coger posiciones para ver el partido 15 minutos antes de empezar. Saltos, bailes y algún que otro lanzamiento de bebida se suma a la ecuación antes de que arranque la final.