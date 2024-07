Así alerta en redes la Policía de Benidorm sobre normas y peligros: de desvelar el "truco" del trile a citar a "Shakespeare"

"¿Te gustan las patatas? Pues te damos una 'receta'. La práctica de este juego tiene una sanción de 1.200 euros". Este es uno de los mensajes que se puede leer en los perfiles de redes sociales de la Policía Local de Benidorm al que acompaña un vídeo en el que unas manos juegan al trile con tres patatas y una "bolita" roja para explicar, precisamente, el "truco" de esta práctica ilegal con la que se engaña a miles de turistas al año en la ciudad. El mensaje es claro y la imagen directa; y es la forma en que el cuerpo de seguridad municipal ha decidido concienciar a la ciudadanía de las normas o los peligros a los que se enfrentan en la ciudad.

Citas célebres, refranes que se adaptan a las situaciones o frases contundentes acompañadas de la multa que supondría infringir la normativa son algunos de los recursos que usa para comunicarse la Policía Local de Benidorm. Los agentes, como ya hiciera la Policía Nacional con su conocido community manager Carlos Fernández Guerra, tiran de humor o sarcasmo para que su mensaje llegue más lejos y, por tanto, se eviten incidentes o sustos en el día a día o en vacaciones.

"Intentamos que, con alguna imagen llamativa, a modo de fotonoticia, se llame la atención de los ciudadanos", indican desde la Policía Local. Además "utilizamos eslóganes o frases que sean más atractivos, un lenguaje más directo y buscando un 'feedback' (retorno) que provoque la interacción con los que nos leen", añaden.

Un policía local en la playa de Levante de Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

De hecho, en cada publicación que hacen en los perfiles de redes de Facebook, X o Instagram se puede ver más de un ejemplo de cómo los agentes usan el ingenio en sus publicaciones para provocar una reacción directa. Entre los últimos mensajes que se han lanzado, el de consejos de seguridad para ir a la playa. En un vídeo, una agente local explica junto a una moto de la Policía y con la arena y el mar de fondo qué hacer para evitar sustos: "Por si la arena y el mar te hacen olvidar, 'tips' de seguridad si vas a la playa", reza el principio del mensaje que sigue con las premisas de "presta atención a las banderas; localiza los puestos de seguridad, ten a los niños bajo supervisión, protégete del sol y vigila tus pertenencias".

Los mensajes intentan ser "concretos, concisos y fáciles de traducir" para intentar llegar al máximo de personas posibles, también a los visitantes como los británicos, el principal mercado turístico de la ciudad. La Policía Local de Benidorm es una de las que cuentan con más seguidores de la provincia. Entre las tres redes sociales, donde se publica el mismo mensaje, suman más de 21.500 seguidores, siendo la más significativa Facebook donde tienen 16.000, según las mismas fuentes: "Es la red que también tiene más alcance". El perfil de usuarios en ella es mayoritariamente de 30 a 55 años en su caso.

El mensaje sobre el trile es uno de los que más impacto ha tenido: "Hemos querido ir al epicentro para que la gente vea cómo intentan engañarlos", explican las mismas fuentes. Así que dos manos juegan con las patatas y la "bolita" como se hace en la calle sobre una caja de cartón. Pero en este caso, se puede ver cuál es el "truco" para que nunca se encuentre la "bolita".

De los mojiteros a un coche en la playa

Otro de los mensajes directos es sobre los "mojiteros", es decir, las personas que venden bebidas en la playa a pesar de estar prohibido y que además pueden ser peligrosas para la salud por la forma de elaborarlas en plena calle o un coche. En este caso, tirar de literatura clásica fue todo un acierto porque causó impacto en esos turistas británicos: "Sed o no sed, esa NO es la cuestión. Si ya lo decía Shakespeare", indica con ironía la Policía Local. Y acaba con el mensaje contundente de "si tienes sed compra tus bebidas en los lugares habilitados. Por higiene y por tu seguridad. La venta ambulante de bebidas y alimentos en la arena de la playa está prohibida y puede ser peligrosa para ti".

También aprovechan para informar de aquello que es delito: "La vida pirata NO es la vida mejor", reza uno de los mensajes acompañados de una bandera con la calavera pirata. Todo porque "nuestras unidades de tráfico localizaron este vehículo que trabajaba como 'Taxi pirata' sin tener ningún tipo de autorización. Repostó combustible con los pasajeros a bordo y se dio a la fuga sin pagar en la gasolinera. Por tu seguridad NO utilices este tipo de transporte".

Una de las publicaciones de la Policía Local sobre los "taxis piratas". / INFORMACIÓN

Y entre los más llamativos, un conductor que acabó con su vehículo sobre la arena de la playa de Poniente: "Nuestras unidades de tráfico intervienen donde haga falta. Nuestras playas son tentadoras pero para 'aparcar' la toalla. Esta publicación recibió 5.000 visitas pero la más leída, con 32.000 visitas, fue la de la entrega por parte de una mujer de una cartera que había perdido un turista con 6.300 euros: "Encontrada!! Si esta cartera también es tuya... llegas tarde".

Y, ¿responde la Policía Local a los comentarios? La respuesta es sí, pero con matices. Fuentes del cuerpo de seguridad explicaron que siempre hay respuesta pero "con emoticonos", algo que también usan mucho en los mensajes para que sean más visuales. La razón es que "es necesario que los usuarios vean que hay respuesta, que hay alguien detrás leyéndoles pero sin entrar en más detalles". La actividad es "casi en tiempo real para que haya ese 'feedback' con la otra parte".

La Policía Local informa de cualquier cosa que considere interesante. De hecho, con la final entre España e Inglaterra de la Eurocopa también usó el ingenio: No busques tarjeta roja. Disfruta del partido, el adversario no es el enemigo. Celebra el triunfo de otros como si fuera el tuyo" y "si vas a conducir, cerveza prohibida", esto último con emoticonos. Los agentes no solo velan por la seguridad sino para intentar que la ciudadanía conozca más de cerca las normas y peligros a los que se puede enfrentar, y todo con un lenguaje cercano para que no se pierda detalle.

