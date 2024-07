Polémica en La Vila por el nuevo castillo para los Moros y Cristianos: ¿es más pequeño?

¿Es pequeño y tiene pocos detalles el nuevo castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa? Parece ser que la opinión de festeros y vecinos sí es esa. Así que la polémica está servida. A menos de una semana de que el municipio arranque sus días grandes en honor a Santa Marta, de lo que más se habla es de ese castillo que sirve cada año para que los cargos protagonicen parte de los actos más importantes. Este asunto ha llegado también al pleno, en concreto, al turno de ruegos y preguntas, donde también ha sido protagonista de argumentos cruzados entre gobierno y oposición.

El proyecto fue encargado por el anterior tripartito en el gobierno y no llegó a tiempo para los días grandes de 2023 y el gobierno actual defiende que ya se encontró todo hecho

El castillo de las fiestas de Moros y Cristianos vilero es nuevo. De hecho se va a estrenar este mes de julio después de un intento fallido el pasado año. Como ya publicó este diario, en 2023 los festeros tuvieron uno "de prestado", porque la nueva fortaleza encargada por el tripartito que gobernó hasta mayo en la ciudad no llegó a tiempo, así que hubo que recurrir al amparo de unas fiestas y un ayuntamiento vecino, los de Altea, quienes cedieron el suyo a La Vila.

El castillo que cedió Altea en 2023. / David Revenga

Pasado un año, el nuevo sí está listo y ubicado ya en la playa Centro. Cuando se levanta el castillo sobre la arena es sinónimo de que los días grandes están cerca, pero este año además ha sido objeto de las críticas a solo unos días de que arranquen los Moros y Cristianos. Por una parte, por su aparente tamaño; por otra, por la falta de detalle: "Parece de 'playmobil', es muy pequeño", explica a este diario una festera tras ver la fortaleza. Y ese argumento se repite además de destacar "que le falta decoración es como si solo fuera una fachada"; es decir, de lejos parece más un diseño en dos dimensiones que en tres y, también, "parece que está inacabado, es muy austero", indica otra festera.

Las opiniones se han vertido también en redes donde, además, han proliferado los "memes" sobre el mismo. Incluso en algunos casos haciendo mención a algunos concejales del Ayuntamiento, como la anterior concejala de Fiestas, Isabel Perona, algo que han condenado sus compañeros de corporación este jueves durante el pleno. Ha sido el concejal de Vox, David Moreno, quien ha puesto el tema sobre la mesa.

La cronología hasta el actual castillo

Pero, ¿qué ha ocurrido con el castillo? El castillo de las fiestas de Moros y Cristianos instalado en la playa Centro es el proyecto contratado y firmado por el anterior gobierno de PSOE, Compromís y Gent per La Vila, en concreto, por la Concejalía de Fiestas que dirigía Perona. En febrero de 2023, se solicitó un informe del estado del castillo a un ingeniero técnico industrial, para cuya revisión se montó la estructura al completo en uno de los almacenes municipales. Tras la visita e inspección por parte del ingeniero, a fecha del 15 de febrero, el mismo emitió un informe técnico que recomendaba "no montar el castillo existente si no se reparaban o sustituían los elementos estructurales existentes que presentan holgura por el paso del tiempo".

Tras este informe técnico, el 12 de abril se presentó un proyecto de construcción de un nuevo castillo con el fin de solicitar presupuestos, de los que, entre tres, la concejalía de Fiestas optó por el presupuesto intermedio presentado con fecha del 17 de mayo, "sin abrirse ningún procedimiento de licitación de servicio, ni siquiera existe un contrato menor", según ha informado el actual gobierno este jueves. El presupuesto se cifró en 54.593,99 euros, para cuyo pago se efectuó una retención de crédito, en el ejercicio 2023.

Sí se anunció a los festeros que el castillo estaría listo para los actos festeros previstos el 15 de julio del pasado año, cuando estaba programada la celebración de un simposium del Desembarco organizado por la Asociación Santa Marta y la Undef. Asimismo, la misma concejal, ya en funciones, emitió una nota de prensa el 5 de junio de 2023 en la que anunció que el Ayuntamiento ya había iniciado los trámites para disponer de un nuevo castillo para las fiestas de Moros y Cristianos que se ajustara a la normativa de seguridad.

El castillo de La Vila Joiosa que no se pudo montar el pasado año por seguridad. / David Revenga

Sin embargo, tras la toma de posesión del actual gobierno del PP y asumir la concejalía Jaime Santamaría, este comprobó que quedaba pendiente contratar la pintura de castillo y el 28 de junio se firmó el contrato con el profesional correspondiente por un importe de 9.705’61 euros. La mercantil contratada entregó el 5 de julio de 2023 el nuevo castillo construido y entre los días 6 y 7 de julio se montó el castillo en el patio de un colegio público. Las tareas de pintura empezaron el día 8 sobre el castillo montado y el día 17 el profesional contratado presentó un informe que concluía que "no era posible finalizar la pintura y decoración del castillo a tiempo para su instalación en el escenario de las fiestas".

Así que había que buscar una solución y, por ello, se pidió a la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai de Altea y al Ayuntamiento alteanense la cesión de su castillo de fiestas y el 20 de julio de 2023 se iniciaban las tareas de montaje del castillo de las fiestas de Moros y Cristianos. Con todo, este año el castillo montado es el que se proyectó el pasado año. Preguntado por la polémica y el tamaño, el concejal de Fiestas aseguró que "el tamaño es el mismo" que el que se montaba antes para las fiestas. Aunque quizá visualmente no lo parezca.

Críticas en ambos sentidos

El pleno de este viernes ha servido para que tanto Perona como Santamaría se hayan criticado mutuamente. El actual edil del área ha explicado que se trata de un contrato firmado y ejecutado por la anterior edil de Fiestas y que "yo no elegí ningún diseño, ni firmé ningún contrato ni decidí ningún proyecto. Tengo la responsabilidad de asumir los proyectos y gastos previstos y ejecutados por mi antecesora en el cargo, unos gastos que pagamos entre todos los vecinos y vecinas de La Vila, por lo que yo he acatado el proyecto iniciado, independientemente de mi opinión personal".

Perona por su parte ha indicado "se hubiera podido destinar una partida extraordinaria este año para mejorarlo". En este sentido, Santamaría ha explicado que la instalación de este castillo conlleva un gasto de alrededor de 10.000 euros, ya que esta tarea "ha de ser desempeñada por el personal de la empresa constructora del mismo, conforme estaba previsto". Así que este año no habrá cambios y los festeros tendrán unas fiestas con ese castillo que parece no gustar a todos. El edil del área ha añadido que "debo ser responsable con el dinero público de los contribuyentes y destinar el dinero correspondiente a cada proyecto".

¿Se mejorará para otros años? Santamaría ha indicado que, en el próximo presupuesto, "se podrá incorporar una partida para mejorar el castillo, pero la concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento deben ser responsables y racionalizar los gastos y a este castillo ya se le ha destinado una importante cantidad económica, casi 75.000 euros, por lo que considero que los festeros nos tenemos que conformar estas fiestas con el castillo contratado por el anterior equipo de gobierno local y pagado por todos los contribuyentes.