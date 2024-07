La Vila pide a la conselleria que se cambie la ubicación de la piscifactoría

Rechazo unánime a una modificación de la piscifactoría de La Vila Joiosa una vez más. El pleno ha vuelto a poner sobre la mesa que este proyecto afectará de forma importante tanto a la costa vilera como a los restos del pecio Bou Ferrer por lo que también se ha aprobado pedir a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que se cambie de ubicación estas instalaciones y se alejen de la costa y del patrimonio cultural vilero.

No es la primera vez que los grupos políticos muestran su rechazo al intento de ampliación de este espacio en los últimos años. Ahora se intenta frenar la modificación que la empresa de la piscifactoría ha presentado para cambiar las jaulas y su distribución en el mar. De hecho, el Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de alzada en la conselleria frente a esta nueva petición alegando los mismos argumentos que en otras ocasiones: la cercanía a la costa y las graves afecciones que tendrá sobre los restos arqueológicos submarinos del pecio Bou Ferrer o la fauna marina.

Mientras se espera la contestación a este recurso de alzada, el Ayuntamiento ha querido pronunciarse de nuevo contra la nueva modificación de las instalaciones con ese rechazo unánime finalmente de todos los grupos políticos. Porque en un primer momento no había acuerdo sobre la mejor forma de proceder.

El PSOE ha sido el que ha presentado una moción "in voce" en el pleno y por urgencia. Si bien es cierto que el portavoz socialista, Andreu Verdú, ha explicado que la propuesta ya había sido trasladada al resto de partidos y ya conocían la misma. La premura se ha justificado por la "alarma social" que genera una nueva propuesta para cambiar la estructura de la piscifactoría.

Los socialistas han recordado que el pleno siempre ha ido de la mano en esta cuestión y que pretendían que ahora fuera de la misma manera por lo que querían que el gobierno del PP, Compromís, Vox y Gent per La Vila se posicionaran también en el mismo sentido: el del rechazo al proyecto. Pero ha habido dudas por parte de los populares. Primero sobre si votar o no la urgencia. Finalmente se ha dado luz verde a esta cuestión ante la promesa del PSOE de cambiar el sentido del acuerdo de la moción en la que se pedía la "suspensión" de cualquier actividad de ampliación o reforma y esa búsqueda de nueva ubicación para no afectar al pecio romano.

El alcalde en funciones, Pedro Ramis, ha mostrado sus dudas porque el Ayuntamiento ya ha presentado ese recurso de alzada. El portavoz popular, Paco Pérez Buigues, ha explicado que era mejor dejar la moción sobre la mesa para que, una vez conteste conselleria, poder entonces sí mostrar el rechazo unánime y tomar cualquier otra decisión si el resultado no es el esperado. El resto de partidos sí apoyaban la moción del PSOE.

Finalmente, y tras un receso de poco más de 10 minutos, llegaba el acuerdo en el que se incluía un punto más general: el rechazo unánime de la corporación al proyecto de modificación de la piscifactoría además de la petición de traslado lejos de la costa del municipio. Y que todo ello se trasladara a la conselleria pertinente además de a la de Cultura.

Otros asuntos

En otro punto del orden del día, el pleno también ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento al Convenio Marco de Colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales mediante colaboración público-privada, suscrito en fecha 2 de abril de 2024 entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La Vila forma parte del Plan Viu de la Comunitat Valenciana, que presentó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en dicha fecha y con el que se van a construir 33 viviendas sociales destinadas a alquiler asequible en una parcela municipal, localizada en el PP-23, junto al colegio público Gasparot.

El pleno ha rechazado las dos mociones presentadas por el grupo municipal socialista sobre la ampliación de puntos de recargas para vehículos eléctricos en el municipio, a pesar de que el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha destacado que se van a ampliar los puntos de recarga a través de concesiones; ni la propuesta de mejora de visibilidad en los pasos de peatones, en cuya moción el concejal de Movilidad Urbana, Jaime Santamaría, ha expuesto que estas actuaciones forman parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que está redactando el departamento de Urbanismo.

El PSOE, tras el pleno, ha indicado que la sesión de este jueves era "de nuevo" otra "sin contenido por parte del gobierno local. El cambio de fecha de la sesión plenaria del mes de agosto, dos expedientes para bonificar el ICIO en obras del casco histórico, un reconocimiento extrajudicial de crédito y la adhesión al Plan VIU han sido todo lo que el gobierno municipal proponía en el debate de julio".

