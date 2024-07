Benidorm revisará los grandes árboles en espacios públicos tras caer un pino sobre l'Hort de Colón

La sequía actual está afectando a los árboles, lo que provoca la caída de muchos de estos ejemplares que acusan la falta de agua. El último de ellos, un pino centenario, se ha desplomado este pasado domingo sobre el Museo de l'Hort de Colón de Benidorm, sin causar daños personales. Tras este suceso, que sí afectó al tejado del histórico edificio, el Ayuntamiento revisará todos los grandes ejemplares ubicados en espacios públicos con gran tránsito de peatones, como el Parque de Elche o la plaza de la Hispanidad.

Así lo ha informado este lunes el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, quien ha comprobado "in situ" junto a la edil de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, los daños que la caída de este centenario pino ha causado sobre el tejado del museo benidormense.

Como ya publicó este diario, un gran árbol del jardín de la Casa Museo de l'Hort de Colón se desplomó la madrugada del sábado al domingo sobre el edificio, situado en la calle Tomás Ortuño, una de las principales arterias peatonales de la ciudad. Tras ocurrir el incidente, los bomberos realizaron labores oportunas para talar todo el ramaje de dicho pino centenario que sí causó daños sobre una de las fachadas del edificio. La hora del incidente favoreció a que no se produjeran daños personales.

Pero, ¿qué ha provocado que este pino se venga abajo? El concejal del área ha explicado que las causas de la caída, según, los informes elaborados por el ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento, señalan que "se produjo como consecuencia de una rotura de las fibras del tronco, debido a la situación de sequía prolongada que estamos viviendo". Es decir, que "no ha sido un problema de peso del árbol o de falta de mantenimiento", según el concejal.

Un pino centenario se cae en Benidorm / Diputación Alicante Bomberos

Los propios técnicos indican que en este tipo de pinos se produce un "esfuerzo de torsión y tirón, que provoca la separación y rotura de las fibras que actúan de forma independiente y ya no actúan de forma conjunta", lo que hace que "el árbol ya no es capaz de soportar momentos de torsión". Esta rotura de fibras "viene dada sobre todo por excesos de tiempo con fuertes sequías, haciendo que el árbol no soporte la torsión producida por el estrés hídrico" por falta de agua, agregan los técnicos.

Así, solo un día antes ya se había descolgado una rama terciaria de este ejemplar, que provocó una rápida intervención por parte de los servicios técnicos, bomberos y la empresa Actúa, SL, para podar esta rama y algunas más "por precaución". Los técnicos recogen en su informe, al que ha tenido acceso este diario, que "no se observaron indicios de resquebrajamientos en la poda del día 19 de julio" ni tampoco "nada anormal" que en ese momento aconsejase talar el pino, ya que "la parte basal –es decir, la raíz– no había sufrido movimiento alguno".

Así que ahora, tras este caso y otros que se han producido en la provincia como las palmeras caídas hace solo unos días en Elche, el Ayuntamiento va a proceder a una revisión de todos los grandes ejemplares ubicados en espacios públicos con gran tránsito de peatones, como el Parque de Elche o la plaza de la Hispanidad, "para comprobar en qué estado se encuentran" y poder así evitar o anticiparte a cualquier episodio similar al ocurrido este fin de semana.

Sin daños en la estructura

Por otro lado, la caída de este gran ejemplar sí ha afectado a algunas tejas del edificio histórico pero los técnicos del área de Arquitectura del Ayuntamiento de Benidorm "no han observado daños en la estructura" de la casa museo de l’Hort de Colón, según ha confirmado la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer.

El concejal de Parques y Jardines y la edil de Patrimonio en la visita de este lunes al edificio. / INFORMACIÓN

Ana Pellicer ha explicado que las conclusiones preliminares trasladadas por los técnicos tras esta visita apuntan que los daños producidos por la caída de este ejemplar no han alcanzado la estructura, sino que se trataría únicamente de daños superficiales en algunas de las tejas de la cubierta. La edil ha señalado que todas estas apreciaciones "se van a plasmar ahora en un informe más extenso", tras lo que ha incidido en que "las primeras conclusiones nos indican que, por fortuna, solo ha habido daños menores que no van a afectar a la vivienda".

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento de Benidorm acaba de proceder a la rehabilitación de la casa museo de l’Hort de Colón para reforzar la estructura y mejorar muchos elementos obsoletos y deteriorados, unos trabajos que se iniciaron el pasado marzo y que estaban ya prácticamente finalizados, y que han supuesto una inversión de 294.958,86 euros, de los que un 70 % ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de Alicante. Sobre este punto, Pellicer ha expresado que desde el Consistorio se ha contactado ya con la empresa encargada de esta rehabilitación "para que repare las tejas dañadas antes de proceder a entregarnos la obra", una entrega que "se va a producir en breve", ha agregado la concejal.

L'Hort de Colón es una vivienda histórica que aún refleja cómo era la vida en las casas de campo del siglo XIX. Porque la vía donde se ubica no lo era entonces sino que formaba parte de la zona de huerta del municipio. En el interior, aún se conservan los suelos hidráulicos de la época, muebles antiguos y hasta vestimentas o enseres que usaban los antiguos moradores. Pero desde 2019, nada puede ser visto porque el Ayuntamiento tuvo que cerrarlo a las visitas por los daños en la estructura del mismo.