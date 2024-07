El incendio en un edificio de Altea destruye completamente una vivienda y afecta a otras once sin causar heridos

Cuando el reloj se acercaba a las 13.30 horas de este lunes se inició por causas desconocidas un pavoroso incendio en una vivienda de la primera planta del edificio Bahía de Altea, ubicado en el número 37 de la calle San Pedro, casi en primera línea de playa, destruyendo completamente el piso y afectando con sus llamas hasta en un "75 % a otros" once hogares. Además de que hay dos locales comerciales inundados por el agua lanzada por los bomberos para sofocar las llamas.

Para apagar el incendio se desplazaron a Altea dos camiones autobomba y otra autoescalera del parque comarcal de bomberos de la Marina Baixa, en Benidorm, además de otro camión autobomba del parque de Benissa, que contaron con la colaboración de tres unidades de la Policía Local de Altea y dos unidades de la Guardia Civil aparte de que se desplazó al lugar una ambulancia. Debido al intenso humo, los agentes locales tuvieron que llevar a cabo el rescate de un vecino atrapado en su balcón.

Los bomberos y agentes de seguridad desalojaron a 25 vecinos de 15 viviendas del edificio, y estos pudieron volver a sus casas al filo de las 18 horas, cuando ya se había extinguido el incendio. Afortunadamente no hubo daños personales, aunque falleció la gatita de una de las viviendas.

Según datos ofrecidos por la Policía Local, "se desconocen las causas del incendio, que se propagó por uno de los patios de luces del edificio haciendo un efecto chimenea que trasladó las llamas a las once viviendas vecinas de donde se originó, y produciéndoles daños en las habitaciones y otras estancias más cercanas al patio hasta el punto de que pueden tener daños cercanos al 75 % de su superficie", según las fuentes consultadas por este diario.

Cuando se originó el incendio, no había nadie dentro del piso donde se produjo, al igual que otras viviendas afectadas, por lo que fue necesario localizar a los propietarios para que acudieran. El dueño de la vivienda donde se desencadenó el siniestro ha señalado este martes a INFORMACIÓN que desconoce como pudo producirse el fuego. "Serán los peritos quienes descubran las causas, aunque para ello será un arduo trabajo porque mi piso está completamente destruido. Ha desaparecido todo y solo quedan cenizas".

El propietario siniestrado ha indicado que "afortunadamente no ha habido daños personales que lamentar, aunque sí que hay muchísimos daños materiales". Cuenta que cuando le llamaron al trabajo por teléfono para comunicarle la gravedad del hecho, "inmediatamente pensé en si mis tres hijos estaban en casa. Pues aunque suelen ir a los cursillos deportivos de verano, ayer (por el lunes) no lo hicieron porque llovió por la mañana y decidieron quedarse en casa. Afortunadamente, mi mujer les dijo a las 12.30 que salieran a dar una vuelta y esto posiblemente les salvó". De igual modo, ha relatado que a esa hora "fue mi suegra a sacar a pasear a nuestra perra, pero no había indicios ni olores de que se estuviera 'gestando' un incendio".

Vivienda desintegrada

El dueño afectado cuenta que "cuando entré en casa acompañado por un bombero recibí un impacto emocional muy fuerte. Estaba todo destruido. No quedaba nada. Estaba desintegrada. Era como si hubieran lanzado un misil para convertir mi casa en cenizas".

Con la voz quebrada, ha señalado que "nos hemos quedado sin nuestro hogar que construimos mi mujer y yo hace 20 años con mucha ilusión. Es lamentable todo lo que ha pasado y me siento impotente ante esto y los daños que han tenido mis vecinos".

Finalmente, en cuanto a la virulencia del incendio, ha indicado que el bombero que le acompañó, de nombre Miguel, "me dijo que en sus más de veinte años de servicio nunca había visto un incendio de estas características. Me comentó que había llamas por todas partes que actuaban como sopletes creados por las corrientes de aire al estar las ventanas abiertas para refrescar la casa en estas fechas veraniegas, y que era difícil luchar contra el fuego por esos 'lanzallamas' y por la alta temperatura originada que llegó a derretir varios tabiques de ladrillo".

