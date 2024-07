Un dulce sabor helado para perros en Benidorm

Cuando el calor aprieta no hay nada mejor que un helado bien frío. Este es el gesto que cualquier vecino o turista de Benidorm realiza cada día en pleno verano para soportar las altas temperaturas o simplemente de un postre cuando se está de vacaciones. Ahora no solo las personas pueden saborear los sabores tradicionales como la leche merengada o los más modernos como el de Red Bull, sino que también los perros podrán tener su momento más dulce comiéndose un helado mientras pasean por la primera línea de playa.

En la capital turística ya es habitual encontrar espacios o alojamientos "Pet Friendly", es decir, "amigos de las mascotas". Desde rutas hechas para que los visitantes o residentes puedan realizar con sus animales hasta hoteles donde se puede dormir con ellos como un huésped más. A esa oferta, ahora se ha añadido una más: la de los helados para perros. La iniciativa parte de una empresa local, Pinocchio, una heladería italiana con varios locales en el municipio donde este verano han añadido dos sabores nuevos, los destinados a las mascotas.

Así lo explica a este diario el propietario Alex Fratini quien indica que "los fabricamos nosotros mismos" y que contar con este tipo de producto "hace tiempo que queríamos hacerlo" y tener un producto específico para mascotas.

Que los perros puedan comer helados elaborados como cualquier otro no es fácil. Hay que tener en cuenta los ingredientes porque "no pueden comer algunas cosas como la lactosa o el azúcar", ingredientes básicos de cualquier sabor que se ofrece para las personas. Así que han investigado con qué hacer estos alimentos para mascotas "asesorados por veterinarios y que los puedan tomar con toda seguridad". De hecho, los heladeros de la provincia llevan tiempo trabajando para elaborar este tipo de helados y ampliar la oferta de sabores que se ofrecen en cualquier heladería.

Nombre a la italiana

El negocio de Benidorm le ha puesto un nombre muy "a la italiana", como el origen del negocio. Los helados para perros reciben el nombre de "bau-bau" que es la onomatopeya que se usa en Italia para el conocido como "guau-guau" español. Y, ¿qué sabores pueden comer ahora los perros en Benidorm? La oferta actual se resume en dos: uno destinado más a los cachorros y otro a las mascotas más adultas. En el primer caso, un helado de leche de arroz y coco. En el segundo, de piña con ginseng, explica Fratini.

El dulce para los más pequeños lleva coco rallado, para "dar sabor y textura"; arroz que son "carbohidratos fáciles de digerir" para los animales; inulina, que es una fibra apta para animales que ayuda en la digestión; y fructosa para dar dulzor, indica el responsable del negocio. En el segundo caso, a la piña (que tiene vitamina) y el ginseng (que da energía) se suman esos dos productos especiales para animales.

"La inulina es un extracto natural que favorece a las defensas inmunitarias de los perros", asegura Fratini tras estudiar el producto para llegar al resultado final. Ambos helados se venden en las tradicionales tarrinas de cualquier negocio heladero que "ya tenemos preparadas en el congelador". En apenas un mes desde que se puso a la venta, "mucha gente nos pregunta, lo toman aquí o se lo llevan incluso a casa".

Fratini apunta que "a los perros siempre les gusta algo fresco en periodos como estos en los que hace mucha calor". De hecho, "no ha habido ninguno que haya probado que no se haya acabado la tarrina". Los primeros que dieron el visto bueno fueron las mascotas de algunos empleados para comprobar si tenía éxito o no y también sirvió para ver en qué formato ofrecerlo.

La heladería lo ofrece en sus tres locales en la playa de Levante y dos en el centro urbano. "Queremos sumar oferta 'pet friendly' a la ciudad. Los locales que tenemos permiten que puedan estar las mascotas sin molestar al resto de clientes", indica el propietario. Y qué hay más amistoso que tomarse un helado en pleno verano.

