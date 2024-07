Benidorm expone una selección de 44 fotografías del Premio Nacional Alberto García-Alix

El Museu Boca del Calvari de Benidorm expone desde este viernes una nueva exposición que lleva por nombre ‘Bajo esta luz que arrastra mi mirada a las sombras’ y que es obra de una de las figuras más relevantes de nuestro país en el campo de la fotografía, como es Alberto García-Alix (León, 1956).

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la edil de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, han sido los encargados de inaugurar esta muestra, que podrá visitarse hasta el próximo mes de noviembre en nuestra ciudad y que recoge una selección de 44 fotografías que en su día formaron parte de la exposición ‘De donde no se vuelve’, que el creador realizó en el año 2007 para el Museo Nacional Reina Sofía.

Ana Pellicer ha dado la bienvenida a todos los asistentes a la inauguración y ha disculpado la ausencia de Alberto García-Alix, quien “tenía muchísimas ganas de estar con nosotros y de ser nuestro guía hoy en esta exposición”, pero que finalmente no se ha podido desplazar hasta Benidorm al estar convaleciente de una cirugía reciente. No obstante, la concejal ha avanzado que “estamos trabajando ya en otra fecha, cuando esté ya recuperado”, para retomar la visita de un autor “que no necesita presentación, ya que atesora reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía en 1999 y ha expuesto en grandes galerías y museos de todo el mundo”.

‘Bajo esta luz que arrastra mi mirada a las sombras’ recoge una selección de imágenes, muchas de ellas autorretratos y retratos protagonizados por personajes de la ‘Movida madrileña’ y la contracultura, “realizadas en analógico y en el inconfundible blanco y negro de García-Alix”, ha explicado Pellicer, que ha invitado a visitarla en el Boca del Calvari y se ha mostrado convencida de que “no va a dejar indiferente a nadie”.

La concejal ha concluido su intervención recordando que, con esta muestra, “son ya 36 las exposiciones de pintura, fotografía y otras representaciones artísticas, que ha albergado este Museu Boca del Calvari desde el año 2015”, algo que ha sido posible “por la apuesta de este Ayuntamiento y de nuestro alcalde, Toni Pérez, por la cultura y por acercar el arte a los ciudadanos, tanto a pie de calle como en este espacio expositivo”.

La exposición en Boca del Calvari de Benidorm. / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde Toni Pérez se ha sumado a la invitación de Pellicer para que la ciudadanía acuda a disfrutar de esta exposición, que ha definido como “todo un lujo” para Benidorm. “Solo con las imágenes que alberga esta vitrina –ha dicho, en relación a una de las piezas de la exposición– cualquiera de nosotros puede hacer un viaje interior a una época concreta y recorrer nuestra propia historia”.

La exposición ‘Bajo esta luz que arrastra mi mirada a las sombras’ puede visitarse de manera totalmente gratuita desde hoy mismo y hasta el 17 de noviembre en el Museu Municipal Boca del Calvari, de lunes a domingo y en horario de 15 a 22 horas.

Sobre el autor

Nacido en León en 1956, Alberto García-Alix es principalmente fotógrafo, pero también creador audiovisual, escritor y editor. Realiza sus primeras exposiciones, a comienzos de los ochenta, en las galerías Moriarty y Buades (Madrid) y Portafollio Gallery (Londres).

A lo largo de su carrera, su trabajo fotográfico y audiovisual se ha mostrado en espacios, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Les Rencontres Internationales d’Arlès, la parisina Maison Européenne de la Photographie, el Museo Casa de la Fotografía de Moscú, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), y en el Museo Nacional del Prado, entre otros muchos. Sus obras se encuentran en grandes colecciones de arte de todo el mundo, como la alemana Deutshe Börse o los Fondos Nacionales de Arte Contemporáneo de Francia.

Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Nacional de Fotografía (1999), el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid (2004), el Premio PHotoESPAÑA (2012), y el Premio Trayectoria de la Fundación ENAIRE 2022, año en el que recibe además el Premio del Público de PHotoEspaña por la exposición, “Fantasías en el Prado”, muestra en la que crea su propio imaginario a partir de la pinacoteca que alberga el Museo del Prado, utilizando la técnica de la múltiple exposición fotográfica sobre película analógica. Además, es ‘Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia’ desde el año 2012 y en 2019 el Ministerio de Cultura español le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Como autor, ha publicado una docena de libros de fotografía y diversas obras audiovisuales donde narrativa e imagen se complementan. Entre ellas, ‘De donde no se vuelve’, una creación fílmica de 40 minutos, adquirida por el Museo Nacional Reina Sofía. Fue director y fundador de la revista de culto ‘El Canto de la Tripulación’ (1989-1997), y cofundador de Cabeza de Chorlito (2011-2023), editorial bajo la que ha publicado algunos de sus trabajos: ‘El paraíso de los Creyentes’, 2011; ‘Diaporamas’, 2012; ‘MOTO’, 2015; la trilogía de la revista ‘Motorcycle Family Circus’ (2016-2021) y ‘Archivo Nómada (2023)’.