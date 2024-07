La unión entre música y pólvora y un homenaje a todos los implicados para anunciar el Castell de l'Olla de Altea

Todo estaba preparado cerca del mar para conocer uno de los secretos más esperados, el cartel del Castell de l'Olla de Altea de 2024 y el texto que el pregonero de este importante acto que se celebra cada año sobre la bahía el segundo sábado de agosto iba a dedicarle. Los nervios eran visibles, pero todo pasó cuando se desvelaron ambos misterios. Josep Vicent, músico y director de la Orquesta ADDA Simfònica, ha puesto letra a un evento que lleva en la sangre; y Miguel Soro ha plasmado en una imagen todo el trabajo que lleva detrás el gran espectáculo pirotécnico sobre el mar.

La Era del Cranc vuelve a ser el escenario de tan emotivo momento. Allí nació la Cofradía Amics del Castell de l'Olla en 1987 y con el recordado Pepe “El Barranquí”, fallecido en febrero de 2022, entre los fundadores. En la mente de todos ha habido un recuerdo para él antes de comenzar el acto al que han acudido decenas de personas.

Josep Vicent, nacido en el municipio, ha unido lo que más ama con la pólvora para hacer un repaso a su vida y veranos en Altea y cómo disfrutaba de la música. Bajo el nombre de "Es Nit de Castells", el músico ha mostrado su "admiración profunda" por aquellos que "hacéis fuerza cada día para mantener vivas las expresiones culturales de nuestra tierra" como es el Castell de l'Olla. Ha recordado como los fuegos, "tradición milenaria" llegaron al Mediterráneo de manos de "los comerciantes orientales" y como cautivaron "tierras lejanas por su magia y espectacularidad". Un elemento que forma parte de muchas celebraciones festivas.

El pregonero ha hecho referencia a su vida como músico que "me han dado algunas de las vivencias más importantes de mi viaje. La música es para mí todo aquello que usa el sonido para inspirar o emocionarnos" y el Castell "cuenta mucho de la filosofía estructural de una gran sinfonía". Vicent ha unido música con el sonido de la pólvora: "Fuego y música son tradicionalmente inseparables". La comparación ha seguido asegurando que "las artes, la literatura, un castillo de fuegos o un poema, son exactamente iguales, música al fin y al cabo. Somos un pueblo de música y de fuego y luz".

El director de la orquesta del ADDA, que se ha emocionado y ha mostrado sus lágrimas en más de un momento, ha recordado que en los años 90 pasó muchos veranos creativos en Altea durante el tiempo que hacía el Festival de la Música de les Nits de la Mediterrànea. Esos días "El Barranquí", el fundador de la Cofradía, "era un hombre omnipresente y amigo. Tengo la suerte, fruto de aquella amistad, de atesorar en casa algunos de los libros de su editorial Aitana".

En esas obras ha encontrado "unas palabras de Andrés Amorós que Barranquí publicó en 'Desde el Mediterráneo' y que son inspiradoras". En ellas se habla de fenicios, griegos, romanos o musulmanes y cómo todos "llevamos muy dentro el amor por la pólvora, por los fuegos". Pero recogen que "lo de Altea es otra cosa. Una fiesta popular, amistosa..." y el Castell "se puede ver sin mirar al cielo, nace del mar, se dibuja sobre el mar, se refleja en el mar, ilumina el mar, se disuelve en la sombra del mar. Como la vida de estos hombres y mujeres".

Tras recitar esas palabras ha indicado que "justamente ese hermanamiento es lo que da sentido" al evento alteano. Y ha recordado aquellas noches de música y cómo l'Olla y su bahía "eran mi casa y me han quedado recuerdos vivos inolvidables: las conversaciones con el Barranquí en su tienda, más adelante en el Cranc y en l'Olleta, donde quedábamos a comer con los artistas" de ese festival.

Ahora ese evento musical "ya no está, desgraciadamente" pero "siento que continúa vivo justamente gracias al Castell de l'Olla". Tras destacar otras cuestiones del evento, ha indicado que "me siento afortunado de haber nacido en esta tierra de mar, de fuego, de música y de luz. Por muchos años, Visca el Castell de l'Olla. Visca Altea".

Un cartel dedicado a todos

El cartel creado por Miguel Soro para la ocasión es un homenaje a todo el trabajo que se hace por técnicos, cofrades, voluntarios y colaboradores para que este espectáculo sea posible. En él aparecen fotografías de todo lo importante, desde las plataformas a las personas que de forma altruista cuidan cada detalle. Los que ponen "su granito de arena" para que las fuerzas sumen y sea una realidad.

La obra de Soro es un collage de imágenes de los momentos más especiales para llevar a cabo el Castell y el diseño gráfico "remata" el lienzo con las letras que anuncian el día: 10 de agosto de 2024. "Es un honor haber sido el artista escogido. Me siento un alteano más", ha dicho el creador quien ha explicado que "he querido hacer un homenaje a todo. No al disparo en sí, sino a las plataformas o a las personas que forman la Cofradía". Por eso aparecen en ella "personas ilustres como El Barranquí entre otros miembros de la entidad y también Rafa Terol, pirotécnico que ya no está con nosotros".

El presidente del Castell, José Pérez Gorgoll 'Picarraco', ha indicado que "algo está pasando cuando cada vez nos reunimos más gente aquí" y ha acuñado la frase "cuando se hacen cosas, pasan cosas". Así ha dado las gracias y ha indicado que "esto es la parte fácil" pero lo importante es que "el apoyo que nos dais cada día es un aliciente para seguir haciendo el Castell".

Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha agradecido el trabajo "a los que hacen posible que este acontecimiento tan representativo de este pueblo se lleve a término". Y donde se crea un "ambiente de hermandad entre nosotros y de todos los que vienen. Estamos orgullosos de qué haya personas que puedan hacer un acontecimiento así". El delegado de la empresa Pirotecnia Vulcano, quien dispara el castillo, Fernando Trotonda, no ha desvelado demasiados detalles solo ha afirmado que "hace muchos años que vengo, y es el mejor espectáculo que hay hoy por hoy en España en pirotécnica. Habrá muchas sorpresas. Un espectáculo de este calibre está destinado a un diseño particular. Será una exhibición de carcasas que dentro de España no se ven y, ese día, que se experimentarán muchas más cosas".