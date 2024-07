La falta de agua "ahoga" y provoca el riesgo de caída de los grandes árboles en la provincia

La sequía no es buena compañera de viaje. Y, si no, que se lo digan a los árboles. La falta de agua y de lluvia está "ahogando" a las especies naturales que llenan los jardines y parques de las ciudades. Una situación de estrés hídrico que provoca que haya riesgo de caída a pesar de que los indicios de ello apenas son visibles al ojo humano. Sin embargo, hacen que palmeas, pinos o cualquier otra especie sufran las consecuencias de la situación.

En el último mes, son varias ramas o árboles los que se han venido abajo en la provincia en Elche, Alicante o Benidorm. Pero, ¿por qué se caen los árboles? La razón principal es ese estrés hídrico; es decir, que la falta de riego, de humedad y las altas temperaturas los llevan a una situación límite. Aunque sí es la principal razón no es la única, según afirman los expertos. Si además se une a episodios de rachas de viento como las que pueden hacer en verano y secas, el "combo" es letal para ellos. Y quizá no sea en el momento, pero puede acabar quebrando las ramas de los árboles al poco tiempo.

En Elche, al principio del mes de julio, una palmera se vino abajo sobre las terrazas de la Glorieta. Causa: el estrés hídrico. El Ayuntamiento decidió analizar cada uno de los ejemplares en esta zona y cortar otras siete. Unos días después, otra se caía en Huerto del Carmen por la misma razón. Como ya publicó este diario, un 15 % de las más de 3.000 palmeras de Elche en vía pública está en riesgo de caída, según un informe de una empresa. Así se destacaban datos como que todos los ejemplares presentaban un índice de humedad, tanto interior como exterior, muy por debajo del normal, con capas exteriores con solo un 10,5 % de humedad, cuando lo normal es el 23 %. En la parte superior era del 36 %, cuando lo habitual es que ronde el 60 %.

En Benidorm, el pasado 21 de julio se caía un pino centenario sobre el Museo l'Hort de Colón. Las causas de la caída, según, los informes elaborados por el ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento, señalaron que "se produjo como consecuencia de una rotura de las fibras del tronco, debido a la situación de sequía prolongada que estamos viviendo". Otra vez el estrés hídrico. El consistorio decidió entonces revisar todos los grandes ejemplares de la ciudad en parques y jardines. Así lo confirma el concejal de esta área, José Ramón González de Zárate, quien indica que "hemos revisado no solo los pinos, sino toda clase de árboles".

El pino ya cortado que se partió en Benidorm. / INFORMACIÓN

Y ha sido en espacios como el paseo de Colón, calle Bilbao, Venezuela, el parque de l'Aigüera, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor... "Están todos bien, solo se ha quitado algo de peso en algunos de ellos" para ayudar a los ejemplares. El edil recalca que "se hace mantenimiento todo el año. La caída del otro día fue excepcional y fue porque se rompió el tronco".

Hace solo unos días, se repetía la misma estampa en Alicante. Una rama de uno de los ficus del Portal de Elche se desprendió sin previo aviso, provocando el cierre de la Rambla en dirección Explanada, y sembrando la preocupación entre los viandantes. Tras el suceso, el Ayuntamiento de Alicante anunció que, para evitar que estos hechos volvieran a repetirse durante los próximos días, los empleados de la empresa adjudicataria del servicio de parques y jardines revisarían todas las zonas de la ciudad en las que hay ficus y también aquellas en las que haya árboles de grandes dimensiones. La razón del desprendimiento fue la misma.

Escasez de lluvia

"La escasez de lluvia es importante, en lo que llevamos de año ha caído menos del 70 % de lo que es habitual", explica a este diario José Luis Romeu, ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación Española de Paisajistas. Ese estrés hídrico "es lo que debilita a los árboles". Y todo se agrava con un mes de julio de altas temperaturas, no solo porque sean elevadas un día, sino porque se dan muchos días seguidos con los termómetros al rojo, apunta Manuel B. Crespo, catedrático de Botánica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante (UA). Si la temperatura "se mantiene elevada mucho tiempo y no hay agua suficiente, el árbol se recalienta y no puede absorber más agua". Su reacción también es "reducir las hojas" para tener menos que alimentar; y si no funciona, empieza a secarse.

Además de lo que se pueda ver en la superficie, donde de verdad está la clave es en el subsuelo, donde los árboles tienen las raíces: "No hay agua en profundidad" para que los ejemplares puedan ir "tirando" de ella, lo que hace que "no exista una circulación normal por el tronco y las ramas". La consecuencia es "una pérdida de flexibilidad en las ramas" que puede acabar en un árbol seco.

Los árboles en plena ciudad pueden estar "fuera de su ambiente" y eso también les afecta. "Están en un suelo hostil que no es apropiado para desarrollarse", indica Romeu. Porque hay espacios donde antes no había nada alrededor y los ahora árboles centenarios podían "respirar" sobre todo, bajo tierra. El desarrollo de las ciudades ha hecho que se "absorban" árboles que antes estaban en el campo y ahora se han quedado encajados en una calle. Las ciudades se han llenado de asfalto o calles pavimentadas que merman su desarrollo a través de las raíces, según los expertos. Por lo que la "falta de hidratación" hace mella en la vida de los ejemplares de cualquier tipo. "Ahora con los riegos por goteo o aspersión solo se llega a unos pocos centímetros y haría falta mucha más agua" que previamente podían obtener de la tierra alrededor.

Crespo añade que "en las ciudades se plantan árboles y se deja un hueco pequeño en el alcornoque para regar. Rodeado de asfalto y la única entrada para el agua es esa; y por debajo el suelo está seco". Así que los ejemplares no tienen muchas opciones de encontrar agua: "Habría que dejarles una manguera mucho tiempo como se hacía antes". El catedrático de Botánica también indica que hay otras razones como que "ahora las labores de cuidado se hacen muy rápido porque hay que abarcar mucha superficie" en las ciudades lo que provoca que "se han podas a veces excesivas o agresivas que hacen que los árboles no puedan cicatrizar bien".

La consecuencia no es otra que "se quedan callos blandos por donde se debilitan los árboles". Deberían ejecutarse "podas quirúrgicas", es decir, teniendo en cuenta los años, el tamaño... "un estudio árbol por árbol". Pero el experto reconoce que esa tarea es complicada y requiere mucho tiempo. Porque sería como "ir al médico que elabora un plan específico para cada paciente". En el caso de los árboles, habría que hacer lo mismo.

Pero, ¿hay solución para la caída de ramas o árboles? La principal es que llueva, aunque esa no está en manos del ser humano. Pero hay otras medidas que se pueden tomar para intentar mejorar la situación. "Hay que plantar más árboles y plantarlos bien", indica Romeu. Como por ejemplo colocar ejemplares que "no tengan las copas tan altas. Los pinos tienen mucho riesgo", añade. Así que tendrían que ser árboles de "medio porte".

Además los suelos deberían ser "más permeables". Según explica el experto, "ahora se asfalta para impermeabilizar las ciudades, lo que provoca que no se filtre toda el agua necesaria. De la otra forma, se aprovecharía más todo lo que se filtre". Así, "lo poco que llueve también está hecho para que vaya a la red de canalización, y ahí ya no hay nada que hacer", asegura Romeu. El equilibrio entre ambas cosas es complicado.

Palmera caída en Elche. / Matias Segarra

El agrónomo indica que "en Alicante se han hecho obras que no solo se ha puesto tierra y el alcornoque, sino también un suelo preparado para que se desarrollen las raíces de los árboles". Y pone de ejemplo la avenida General Garvà. Así asegura que "los árboles tienen que tener más raíces y, ante el problema de las altas temperaturas, tendrá más humedad y se defiende mejor". En los mismos términos se pronuncia Crespo.

Árboles que también envejecen

El catedrático de Botánica también explica que "hay árboles que envejecen y no todos los casos en los que se secan o caen es por lo mismo". Como las personas, "hay algunos que mueren jóvenes porque son seres vivos con sus circunstancias". Crespo añade que "hay árboles que habrá que sustituir por otros más jóvenes también para asegurar las arboledas y los beneficios para el ser humano".

Y es que los árboles tienen muchas ventajas. Así lo recuerda Romeu: "Las temperaturas pueden llegar a bajar entre 4 y 5 grados en calles donde hay arbolado", explica. De hecho, como ya publicó este diario, en Benidorm, la temperatura puede bajar hasta cinco grados en las calles más verdes frente a las que no tienen ningún ejemplar; por ejemplo, en el primer caso la avenida del Mediterráneo y en el segundo el paseo de Levante.

El "tomicus" y otras plagas que se agravan

La falta de agua está debilitando a los árboles lo que los hace más "atractivos" para que los ataquen plagas u hongos como es el caso del "tomicus" que afecta a los pinos. Manuel B. Crespo, catedrático de Botánica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante (UA), explica que "atacan cuando están debilitados por la falta de agua".

El experto asegura que "es temporal" porque en la mayoría de los casos "siguen existiendo brotes verdes en las ramas" que acabarán volviendo a salir. Aunque sí indica que algunos ejemplares acaban secándose y muriendo. En la Marina Baixa y la Marina Alta, como ya publicó este diario, la huella es visible en los parques de Serra Gelada o la zona del túnel de Mascarat.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha intensificado los trabajos para el control de plagas en los montes de la Comunidad Valenciana, como el parque natural de Serra Gelada, con el objetivo de reducir los efectos de la sequía y el cambio climático. En concreto se están realizando trabajos de prospección de campo sobre plagas que se centran en 13 especies que son consideradas como prioritarias por la normativa.

Los trabajos llevados a cabo durante este ejercicio por parte de las brigadas denominadas Unidades de Gestión Forestal (UGF) se han centrado en la retirada de pinos afectados por insectos perforadores de pinar, escolítidos (Tomicus, Ips). La sequía ha sido un factor que ha provocado el aumento de estos episodios.

En Benidorm, el PSOE local mostró hace unos días su preocupación por este asunto y, según el partido, por "la negativa del gobierno del PP de emprender las acciones que recomienda el ingeniero técnico agrícola municipal para luchar contra las plagas que están atacando a los pinos". Los populares, precisamente, indicaron que llevaban alertando al Consell desde 2015 de la situación y que la conselleria de Medio Ambiente ya había tomado medidas. Todo para que el paisaje no se vuelva todo marrón con el ataque de estas plagas.

Suscríbete para seguir leyendo