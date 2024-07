El nuevo reto de Anémona para 2025: Benidorm-Ibiza en windsurf para recaudar fondos

No hay reto que pongan sobre la mesa que se les resista y ya tienen uno nuevo para 2025. El Grupo de Autoayuda de Mujeres con Cáncer de Mama de la Marina Baixa, Anémona, emprenderá un nuevo desafío con el objetivo de recaudar fondos para la investigación en la lucha contra esta enfermedad. En este caso el reto lo protagonizará Darío Quesada, windsurfista del Club Náutico Benidorm, que realizará una travesía para unir Benidorm con San Antonio (Ibiza) sin escalas, en solitario, y pasando por Calp, en donde se situará una boya de desmarque.

La iniciativa se llevará a cabo en septiembre de 2025, si bien la fecha concreta se determinará días antes en función de las previsiones del viento, un elemento fundamental y decisivo en pruebas de este tipo. Lleva por nombre ‘Windsurfer contra el cáncer’ y recorrerá las 83 millas náuticas que separan ambos puntos.

Este reto ha sido presentado por parte de los concejales de Igualdad y Deportes, Ángela Zaragozí y Javier Jordá, así como el propio Quesada y la presidenta de la asociación, María Botella. Este ha explicado que se trata de un reto "que quería hacer hace ya 40 años" pero que se ha decidido a hacerlo ahora "ante la posibilidad de ayudar a Anémona". De hecho, todo lo que se recaude será para que la asociación lo destine a la lucha contra el cáncer de mama. "Cualquier persona que quiera colaborar puede hacerlo en cualquier de las cuentas de Anémona señalando en el concepto que es por la travesía de Darío Quesada", ha explicado el propio deportista.

La presentación del nuevo reto de Anémona. / INFORMACIÓN

El navegante ha señalado con respecto a la iniciativa que "puedo tardar 6 o 16 horas, depende del viento que haya, que puede hacer que vaya en línea recta o que me tenga que desviar y haga muchos más kilómetros". Quesada estará acompañado por dos embarcaciones. En una de ellas estará el director de la prueba, Fernando Pardo, y en otra el equipo médico y sanitario para garantizar su seguridad. Darío Quesada empleará una vela más pequeña de lo habitual, clase windsurfer, "que no es de competición". Llevará, no obstante, dos velas diferentes más "por si entra un temporal".

La concejal de Igualdad ha destacado "este nuevo reto de Anémona, que no para y que siempre tiene a personas dispuestas a colaborar con ellas". También Javier Jordá, edil de Deportes, ha animado "a hacer este reto y agradecer a los que han tenido algo que ver en la iniciativa".

Las remeras de Anémona conquistaron hace solo dos meses uno de sus grandes retos: treinta mujeres del equipo lograron su primer desafío internacional tras cubrir los 3.200 kilómetros de distancia que separan Benidorm de Venecia (que hicieron por la bahía de la capital turística) donde realizaron la última etapa "in situ" en los canales de este conocido enclave.