Las piscinas se incrementan en la provincia donde ya hay una por cada 15 habitantes

Cuando el calor aprieta, nada mejor que darse un chapuzón. Y Alicante es la provincia donde más espacios se pueden encontrar para ello, porque es una de las provincias con más piscinas en su territorio. Estas instalaciones de agua no paran de crecer y en 2024 ya hay una por cada 15 habitantes alicantinos censados. En solo un año, se han registrado 1.722 piscinas más.

Así se desprende de los datos anuales de la Dirección General del Catastro si se compara el pasado año con este. Según esas cifras, en 2023 había contabilizadas 127.478 piscinas descubiertas en la provincia de Alicante; en 2024 han crecido a 129.200 con la suma de las que hay en cada municipio. Una cantidad que, según las fuentes consultadas podría seguir creciendo en los próximos años. De hecho, podrían ser más si se suman aquellas que aún no han sido registradas oficialmente.

Las piscinas casi se han hecho imprescindibles en unos veranos que son cada vez más tórridos, tanto en la costa como en el interior, y donde muchos prefieren darse un chapuzón de agua dulce antes que de agua salada. Llega el verano y en los edificios, urbanizaciones y viviendas no hay momento del día en el que alguien se esté bañando en una de ellas; y tener un chalé es sinónimo de que los amigos y familia se sumen a la ecuación para pasar el día.

En la provincia, la distribución de las 129.200 piscinas que registra el catastro es desigual según el territorio. Si se analizan los datos de este organismo sin contar nada más, el ranking de mayor número de piletas estaría formado en el "top 5" por Xàbia (9.199); Elche (8.371); Orihuela (7.354); Dénia (5.074) y Alicante ciudad (4.823). Aunque no quedan muy alejadas Teulada (4.814), Torrevieja (4.800), Rojales (4.793), Calp (4.692) o Benissa (4.078), según las mismas fuentes.

En todas ellas el número ha crecido en un año. En Xàbia por ejemplo se ha pasado de 9.141 a esas 9.199 en un año. El municipio de la Marina Alta es uno de los que más piscinas tiene por habitante. Porque si se hace la media con la cifra oficial de empadronados (29.760 personas), serían una piscina por cada 3,23 habitantes. Aunque en verano la cifra variaría con el aumento de población que se produce en la localidad con aquellos que llegan como turistas.

Una piscina en Elche. / Matias Segarra

Las cifras chocan con Elche (8.371 piscinas) donde habría una por cada 28,5 habitantes censados. La ciudad ilicitana tiene una población censada de 238.285 personas. En el caso de Orihuela (83.449 empadronados) la cifra baja: una por cada 11,3 habitantes. En Dénia, hay una por cada 9,6 habitantes (tiene 49.049 censados). Con todo, hay que tener también en cuenta que estos municipios multiplican su población en verano y respecto a la censada. Así que las cifras variarían sobre cuánta gente le toca a cada piscina de media si se tiene en cuenta esa cuestión.

Pero hay otros extremos y, aunque no lo parezca, Benidorm está en ellos. En la capital turística, hay censados 74.588 habitantes y 1.141 piscinas registradas por el catastro en 2024. El resultado es una pileta de agua por cada 66 habitantes. Una cifra que sería mucho mayor, es decir, más para compartir, si se estima la población real que cada día hay en la ciudad y que podría rondar los 150.000 habitantes. Tomada como referencia, saldría una piscina por cada 131 habitantes.

Además, entre los municipios donde más ha crecido el número de piscinas en un año destaca, por ejemplo, Finestrat. El desarrollo urbanístico de urbanizaciones en la localidad ha hecho aumentar el número de piscinas descubiertas de 1.172 a 1.249 en un año, según datos del Catastro.

Con todo, son los pequeños municipios de la provincia los que menos piscinas tienen y donde, además, no ha variado el número. Entre ellos, con menos de 100 piscinas, Agres (87), Alcoleja (13), Algueña (45), Almudaina (14), Balones (8), Benasau (2), Beniardà (8), Beniarrés (50), Benifallim (8), Benifato (6), Benimassot (4), Facheca o Famorca (1 cada uno), o Tàrbena (28).

No sin piscina

Las piscinas no paran de crecer, según se desprende del análisis de los datos oficiales. Pero, además, así lo corroboran desde las administraciones de comunidades de vecinos o desde los propios ayuntamientos. "Las piscinas ya no son un artículo de lujo, sino un requisito", según explica Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS).

Un chapuzón en una piscina. / Matias Segarra

Porque cuando se quiere comprar una vivienda ya se mira si tiene piscina o no, sobre todo, en zonas de costa y grandes ciudades, pero también cada vez más en municipios de interior. De hecho, una de las peticiones a la hora de encontrar casa que ya es indispensable es saber si tiene garaje; que tenga piscina está ya casi al mismo nivel que esto, porque cuando el calor aprieta, es un buen servicio a tener en cuenta.

La concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, confirma a este diario que "ya no hay edificios de nueva construcción que no incluyan la piscina en las instalaciones". Eso sí, mientras sea posible como en el desarrollo de zonas nuevas como la de Poniente de la capital turística.

Modelos urbanísticos y falta de agua

Los datos de cuántas piscinas hay en cada municipio son un reflejo del modelo urbanístico que tienen desarrollado. Así, en la provincia, la Marina Alta se alza como el territorio que más piscinas tiene no solo de la provincia, sino de la Comunidad Valenciana. Y una de las razones es precisamente que la mayoría de localidades que forman la comarca cuentan con gran cantidad de urbanizaciones de chalés y casas particulares desperdigadas por el territorio. Esto hace que el número de piletas de agua crezca frente a otros modelos de ciudad más compacta.

Sería el caso de Xàbia y Benidorm. En el primer caso, el número de piscinas es de más de 9.000 para una población de cerca de 30.000 habitantes. Una piscina por cada 3,2 personas, según los datos de población y catastro. Su modelo diseminado hace que haya más urbanizaciones en las que las viviendas son para una sola familia. En Benidorm, el modelo vertical de edificios altos cambia los resultados. Con 1.141 piscinas en todo el territorio, la gran mayoría son en comunidades de vecinos en los que el número de familias es amplio para una sola pileta.

Con todo, fuentes consultadas indicaron que la sostenibilidad es importante en estos casos, y, sobre todo, a largo plazo. Tener una piscina es sinónimo de necesitar agua para llenarla. En la Marina Alta, ocho pueblos se han visto obligados a tomar medidas por la sequía y la falta de agua. El último de ellos, Teulada Moraira se ha quedado sin agua potable. Se suma Poble Nou de Benitatxell, el Verger, Benissa, Parcent, Lliber, Xaló y Alcalalí. Estos seis últimos tienen restricciones para llenar las piscinas y regar los jardines. Entre los ocho municipios suman más de 12.300 piscinas en 2024. Según algunas fuentes, una piscina mediana, de unos ocho metros por cuatro metros, necesita una media de 48.000 litros de agua. Eso sí, no todos las habrán tenido que llenar para este verano. Cabe destacar que Xàbia tiene desaladora propia.

Un mantenimiento cada vez más costoso

Tener piscina es uno de los placeres del verano. Pero también puede llegar a ser un dolor de cabeza para aquellos que tienen que limpiarlas y mantenerlas, algo que cada vez cuesta más trabajo y también tiene más coste económico. Porque tener el agua transparente y con calidad óptima es todo un trabajo de ingeniería para porteros de edificios, trabajadores y particulares. A las condiciones climatológicas del verano, como las altas temperaturas o el viento y las tormentas, se une el factor humano.

Por una parte, lo que muchos sufren cuando se bañan en las piscinas de urbanizaciones y edificios de vecinos: la falta de higiene. ¿Quién no ha visto alguna vez como un propietario, alquilado o alguien que pasa el día no pasa por la ducha antes de bañarse? Las normas de las piscinas comunitarias siempre tienen este punto como imprescindible pero hay quien no lo cumple. Así lo corroboran varios trabajadores que edificios con piscina y vecinos. "Siempre hay quien llega y decide que no quiere pasar por la ducha", indica a este diario un residente en un edificio de Benidorm. Eso conlleva, entre otras cosas, que en zonas de costa las piscinas se llenen de arena o cualquier resto si se viene de la playa.

Limpieza de una piscina. / INFORMACIÓN

Pero además, según explicaron fuentes del sector, las cremas protectoras y otra clase de productos que cada vez se usan más por los usuarios están también generando más problemas cada año para mantener las piscinas limpias. Estos hacen que, aunque se pase por la ducha, queden restos sobre la superficie que se pueden ver a simple vista.

"Es muy complicado mantener una piscina hoy en día", así lo indica Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS). Cada vez "se baña mucha más gente con más aceites en el cuerpo" y "eso lo complica todo mucho más". Sobre todo, en temporada alta donde "hay que realizar las limpiezas con más frecuencia debido a la cantidad de gente que también acude a las piscinas".

El mantenimiento y limpiezas de la piscina y del agua tiene que ser diario en verano y más durante los fines de semana: "No aguantan todos los días y hay que estar muy pendiente". Porque si no, el agua puede perder las condiciones óptimas. Pero además, ese uso de cremas de protección y otros productos para el pelo y similares hace que la línea de flotación, es decir, el tramo que queda entre el agua y el borde, sea donde más se ven las consecuencias con una capa que suele amarillear y que hay que retirar constantemente. "Suele haber quejas en verano de que el agua no está cristalina, pero es por esa razón, no porque la piscina no se limpie o se mantenga. Hay que llevar mucho cuidado", añade.

El mantenimiento de las paredes es clave, no solo del agua, para que estas piletas de agua estén en buenas condiciones todo el verano. Así, lo habitual es mantener el agua también en invierno. Según las mismas fuentes, las "recomendaciones de las empresas especializadas es no estar más de tres años sin cambiar el agua", pero depende de muchos factores, indican, que pueden llegar hasta los 5 años.

