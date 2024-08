El PSOE de Benidorm denuncia el "mal estado" de los baños públicos

Baños que no funcionan o que están mal conservados o sucios. Esta es la crítica que este lunes ha hecho el PSOE de Benidorm quien ha denunciado el "mal estado" de los servicios públicos que se extienden por la ciudad y que utilizan bañistas, vecinos y visitantes. El gobierno del PP lo niega y asegura que el mantenimiento es "diario y constante" en una época con gran afluencia de turistas.

La concejala socialista que fiscaliza el área de Playas, Laura Rubio, ha destacado que esta situación es "inaceptable" para una ciudad como la capital turística: "Estamos dando una imagen en plena temporada alta que no se corresponde al destino inteligente que pretende ser Benidorm". Así han mostrado fotografías en las que se pueden ver algunos actos vandálicos o un baño con el cartel de "averiado".

Así, Rubio ha señalado "tener aseos insuficientes, averiados durante semanas, sucios y mal conservados perjudica gravemente nuestra imagen. Y mientras tanto el gobierno de Toni Pérez mira hacia otro lado y no hace nada". Los socialistas indican que han recibido quejas de vecinos por esta cuestión: "No es solo algo que hemos podido comprobar in situ, es que nos han trasladado muchas quejas sobre que los baños están sucios, llenos de óxido o que no se respetan los horarios y los cierran antes de tiempo".

Para finalizar, Rubio ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que acometa cuanto antes las mejoras necesarias para dejar estos módulos de baños en perfectas condiciones, y así dejar de ofrecer esta "lamentable" imagen a vecinos y turistas.

Por su parte, la concejal de Playas del Ayuntamiento de Benidorm, Mónica Gómez, ha afirmado que mantenimiento de los aseos públicos de la ciudad "es diario y constante" pese a que la afluencia de usuarios es mucho mayor en esta época del año. Así ha rechazado que los aseos "estén en un mal estado general" y ha recalcado que hay "seis personas dedicadas a la labor del mantenimiento diario que totalizan 126 horas al mes solo en este menester".

Reparación

Gómez ha indicado que "el entorno salino que tienen estos baños públicos provoca que el deterioro sea mayor, pero ante ello se actúa de la mejor forma posible reparando los desperfectos en cuanto se tiene conocimiento de los mismos". También se producen algunos episodios de vandalismo y uso indebido de las instalaciones "que son corregidos enseguida por los encargados del mantenimiento".

Además ha apuntado que "es imposible pretender que no se produzcan desperfectos en unas instalaciones abiertas al público en general en un amplio horario, que utilizan muchísimas personas a diario y en ocasiones hay una falta de cuidado por parte de algunas, pero se dedica mucho esfuerzo a corregir y reparar todos aquellos elementos que se deterioran". Y ha afeado al grupo socialista que "aproveche la temporada alta para expandir noticias sobre una supuesta mala imagen de la ciudad".

Para Gómez, "lo triste de todo esto es que solo buscan titulares alarmantes y el rédito político sin importarles el perjuicio que provocan en nuestro municipio. Tienen una obsesión por dañar la imagen en el mejor momento de la ciudad. Ese es su único interés".