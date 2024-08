Benidorm ejecutará un bombeo de aguas pluviales en el parque de Elche para acabar con los vertidos a la playa

El Ayuntamiento de Benidorm ha cursado una solicitud a la Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante, Rosa de los Ríos, para que le autorice a ejecutar un bombeo de aguas pluviales en el parque de Elche. Una obra que pretende solucionar los problemas que se originan con motivo de los vertidos incontrolados a la playa de Poniente en la cuenca urbana de esta zona verde y que tienen lugar principalmente en episodios de lluvia intensa.

"Es una obra necesaria que tenemos que acometer, pero para la que necesitamos antes el permiso de Costas ya que se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre", ha señalado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

La solución adoptada por el Consistorio consiste en dos actuaciones. Por un lado, la instalación de una nueva Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) situada junto al punto bajo de captación de pluviales de toda la cuenca urbana que conforma el parque, que recogerá a esas aguas recogidas por la red de pluviales para enviarlas a la red de residuales, evitando de ese modo que lleguen a la playa.

Por otro lado, se plantea la ejecución de un azud en el interior del imbornal ubicado en el punto bajo de la calzada de la calle Alcalde José Such Ortega (cabecera del colector de pluviales que descarga directamente sobre la playa) para derivar las aguas bajas de este hacia la nueva EBAP.

González de Zárate ha precisado que la ejecución de estos trabajos "permitirá acabar con los problemas recurrentes de vertidos que acaban en la playa cuando llueve". El edil ha recalcado que "el equipo de gobierno va a seguir invirtiendo todo lo que sea necesario en infraestructuras hidráulicas no solo para un mejor aprovechamiento del agua, sino también para evitar problemas que puedan dañar la imagen de la ciudad". El concejal de Ciclo del Agua, no obstante, ha confiado en que la autorización de Costas "no se demore" para poder comenzar los trabajos "lo antes posible".