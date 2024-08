Los municipios del interior de la Marina Baixa ponen restricciones al riego por la sequía

La sequía está provocando situaciones que hace años que no se vivían. En la Marina Alta, Teulada ha sido el primer municipio en quedarse sin agua potable y los vecinos tener que cargar con garrafas de agua para poder beber o cocinar. Y aunque la situación aún no es la misma en la Marina Baixa, los pequeños municipios de interior de esta comarca sí han empezado a tomar algunas medidas para intentar que el rendimiento de las fuentes y acuíferos de los que se abastecen sea el más óptimo y no quedarse sin suministro. Así, la mayoría de localidades ha comenzado por restringir el riego para dejar toda el agua para el consumo humano.

Así se desprende de los bandos municipales que han estado publicando municipios como Benimantell o el Castell de Guadalest así como confirman varios alcaldes de Benifato. Sella ya tomó la misma decisión en mayo y a la lista se van sumando cada vez más localidades. En Relleu o Bolulla, es la comunidad de regantes la que gestiona esta cuestión pero con una premisa clara: el agua es primero para el uso doméstico y de consumo.

Por ahora, hay agua para el abastecimiento de la población pero el verano aún es muy largo y la lluvia no parece que vaya a hacer acto de presencia en las cantidades necesarias para que los acuíferos, pozos y fuentes naturales recuperen los extensos caudales que ahora mismo no tienen. Las pequeñas localidades consultadas por este diario afirman lo mismo: están haciendo juegos casi de malabares para no quedarse sin agua y vivir una situación complicada en pleno verano. No quieren repetir escenas como las que se daban hace años de tener que imponer restricciones de poder usar el agua por horas o recurrir a las cubas; pero sí que han tomado ya decisiones para que el suministro no se resienta.

En Benifato, el alcalde David Blanes explica a este diario que "hace ya 15 o 20 días que se tomaron medidas en el regadío". Así, ahora mismo los agricultores "están regando con lo mínimo y les hemos acotado el uso del agua de la Font del Partegat". Cuando el agua empieza a escasear, los regantes son los primeros que sufren las consecuencias y se arman de paciencia.

Un bando municipal en Benimantell también recogía la necesidad de reducir el riego con la sequía encima. Así lo confirma el alcalde José Manuel Andreu: "Se ha reducido el riego. Las últimas lluvias han dado un poco de margen a los campos" tras esta decisión. En el Castell de Guadalest también hace tiempo que regar cuenta con restricciones, como confirma su alcalde Joan Gadea. Un bando también avisaba de esta circunstancia ya que el agua que hay ahora está destinada para el consumo humano.

No son los únicos. Sella ya tomó en mayo la decisión de pedir a los vecinos que se evitara usar el suministro para el riego en las viviendas, entre otras medidas como cortar el agua de las fuentes del depósito escolar y del abrevadero de la avenida de Alcoy. Además, se ha prohibido la carga de camiones cuba. Pero no solo las prohibiciones llegan a los campos. En la mayoría de localidades se ha prohibido llenar piscinas o cualquier uso que haga que el consumo sea excesivo.

Restringir el riego se ha decidido también en otros municipios de la comarca. Como ya publicó este diario, las Comunidades de Regantes de Polop o Callosa d'en Sarrià ya empezaron hace meses a plantear que el consumo para los campos se redujera con tandas más largas entre riego y riego, entre otras medidas. Los agricultores, que son los que más saben de agua y sequía, lo tenían claro: lo primero es el suministro para consumo.

Benifato controlará el consumo por vivienda

Benifato se abastece de dos fuentes, Els Xorrets y El Partegat, que son las que llena los depósitos municipales. El alcalde explica que "hace dos años hicimos una obra para llevar al agua del Partegat el pueblo y es la que ahora nos salva". Pero ambas están sufriendo también la falta de lluvias. Así que el Ayuntamiento va a tomar más medidas. "Vamos a controlar cada semana los contadores de las viviendas para ver el consumo medio y poder tomas medidas contra aquellos que usen más agua de lo normal", indica el primer edil. Esto se hacía hasta ahora cada seis meses, pero la situación ahora es complicada.

Así mandarán una carta a cada casa avisando de la medida y también para concienciar sobre el uso del agua ante una sequía como la actual. "Será complicado hacer el trabajo de controlar todos los contadores, pero es necesario", indica Blanes. Todo para que no se desperdicie ni una gota de agua. Algo parecido van a hacer en Bolulla. Su alcalde Adrián Martínez explica que "vamos a revisar el consumo que se está haciendo en los contadores porque hemos detectado algunos que no se están haciendo bien y son muy altos". Así se avisará en esos casos para que se remedie la situación.

Con todo indica que "el agua potable está asegurada". En esta localidad se abastecen de la Font de l'Assut que llena el depósito municipal. Normalmente, el agua sobrante es la que llega a los regantes; ahora no hay para ello. Pero por ahora no se han tomado más medidas excepcionales más allá de intentar concienciar a la población de la situación de sequía y un consumo responsable.

Por su parte, el Castell de Guadalest también recogió en su bando la necesidad de un consumo responsable y recomendó el buen uso y, por ejemplo, no llenar piscinas. El municipio, como explica el alcalde, ahora se abastece del pantano porque la "Font de Ondarella y la Mata apenas tienen agua. No da para el abastecimiento".

En Relleu o Tàrbena la situación aún no ha llegado a esos niveles. El alcalde del primer municipio, Lino Pascual, explica que "tenemos aún los dos pozos y el acuífero con caudal, solo ha bajado un poco en uno de ellos". Lo que sí han hecho también es una campaña para el consumo responsable "indicando que cada gota cuenta". En Tàrbena, su alcalde Francisco Javier Molines, apunta que los pozos "han bajado un poco" pero no se está tomando ninguna medida excepcional.

En Sella, su alcaldesa Mila Llinares explica que "estemos impulsando agua de otra fuente porque la Font Major no saca suficiente agua desde mayo", cuando se implantaron las primeras medidas. Así "estamos haciendo juegos de bombas" para tener agua y mantener el depósito municipal: "No queda otra opción".

La mayoría de municipios del interior de la comarca consultados descartan por ahora tomar otro tipo de medidas, pero si la necesidad aprieta se podrían poner sobre la mesa. Así lo confirma la alcaldesa de Sella quien explica que "el siguiente paso si no llueve o mejora la situación será tener que restringir el agua unas horas". Todos plantean que si sigue sin llover, sí habrá que imponer más restricciones, aunque esperan no llegar a ese punto.

Con todo, en cuanto a Benidorm y otras localidades como Altea, l'Alfàs o La Vila que forman parte del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, el agua para el suministro está garantizada para el verano y el resto del año. Y es que esta entidad ha solicitado la CHJ hasta 6 hm³ de agua desalada de Mutxamel para esta cuestión.

El PSPV-PSOE pide al Consell un plan de ayuda contra la sequía

Aunque en la Marina Baixa la situación no es como en la Marina Alta, sí preocupa lo que está pasando en Teulada y las restricciones impuestas en otros municipios de la comarca que podrían seguir la misma estela que el primero. Por ello, el PSPV-PSOE ha instado al Consell de Mazón a poner en marcha un plan de ayuda inmediata contra la sequía y a trazar líneas de actuación de cara al futuro.

La portavoz de Agua del Grupo Socialista, Ana Belén Juàrez, ha solicitado la comparecencia en Las Cortes del secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Vicente Tejedo, para explicar las líneas de actuación y medidas adoptadas ante la situación de sequía en la Comunidad Valenciana, especialmente en el municipio de Teulada que sufre restricciones de agua, y pregunta qué medidas preventivas ha adoptado la conselleria para evitar estas restricciones de agua.

"Los socialistas valencianos ya advertimos hace semanas de la necesidad de poner en marcha planes de prevención para evitar que la sequía dejara a vecinos sin agua, como es el caso de Teulada, pero en la Generalitat hicieron oídos sordos". Por lo que "es urgente que el señor Mazón y su conseller Barrachina se pongan a trabajar y den alguna solución a los miles de vecinos que están viendo como no pueden disfrutar de un bien tan básico como es el agua".

Con todo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su visita precisamente a Teulada para este miércoles donde mantendrá una reunión de trabajo con el alcalde, Raul Llobell, los presidentes de la Asociación de Agricultores de Uva Moscatel de Teulada, Juan José Buigues, y de la Denominación de Origen Protegida ‘Alicante’, José Juan Reus, y agricultores de la comarca.

