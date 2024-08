La vida sigue igual en la estación de autobuses de Benidorm

Ya lo cantaba Julio Iglesias... "La vida sigue igual". Y ese nombre de canción podría aplicarse a la estación de autobuses de Benidorm donde, un año después de acabar con un farragoso proceso burocrático para volver a adjudicar su concesión, apenas nada ha cambiado y las vallas y la suciedad siguen siendo las únicas habitantes de parte de este edificio dividido en terminal, zona comercial y hotel.

La historia de la estación de autobuses de Benidorm y su estado es ya larga. Cada verano, cientos de turistas entran y salen de la ciudad a través de esta "puerta" que sigue con pasillos de la primera y segunda planta cerrados y vallas que impiden el paso por escaleras normales y mecánicas. Solo un ascensor permite subir hasta la última planta donde un gimnasio permanece abierto entre la soledad de locales vacíos.

Abajo, la parte de la terminal donde llegan y parten los autobuses es un ir y venir de viajeros a cualquier hora del día de otro mes de agosto de actividad frenética. Y, aunque en esta zona se ha mejorado la escena, hay momentos en los que las pantallas que deberían avisar de salidas y llegadas están apagadas y sin información, como ha comprobado este diario; y las grandes jardineras están llenas de colillas. Sin embargo, algo ha cambiado en el último año. Las escaleras mecánicas que unen esta planta baja con la parte comercial del inmueble ahora están cerradas con una especie de puerta hecha con estrechos muros blancos. Antes, ahí había una valla con una lona verde en mal estado.

Los turistas que son asiduos a esta infraestructura han notado el cambio: "Ahora miras y está un poco más arreglado a la vista. No hay una valla fea, ahora está blanco", indica Silvia, una turista de Madrid. Para ella, la zona de la terminal "no está mal. Es muy amplia y al menos hay sombra en toda ella. Pero mejor no mirar para arriba". Porque aunque los viajeros no suban, echar un vistazo a las plantas superiores es ver una zona comercial "fantasma" a la que solo se sigue pudiendo acceder con un ascensor también con suciedad que solo permite subir al segundo piso.

"Venimos todos los veranos y, los últimos, esto no ha cambiado nada. Los autobuses funcionan y la cafetería, pero las pantallas suelen fallar bastante y hay que entrar para ver los horarios", afirma uno de los viajeros. "El resto da miedo la verdad, no sé cómo será de noche", añade.

Acceder a la segunda planta del edificio es entrar en una zona que ha perdido "color", porque el polvo se acumula en el suelo o los cristales que ya no son transparentes. Hasta allí apenas suben los que van al gimnasio y algún que otro pasajero despistado buscando algún comercio. "Está todo muy estropeado", indica una usuaria de este negocio abierto. Ella es cliente todo el año y se queja de que "solo podemos acceder con el ascensor. Si se estropea, no se puede entrar de otro modo". La joven asegura que "en invierno y por la noche da miedo, no sabes si te pueden encontrar algo o a alguien y llevarte un susto".

Asomarse por la parte abierta del edificio es ver la planta primera completamente vacía. Se han arreglado algunos de los agujeros que había en las paredes y que se tapiaron hace tiempo para evitar que entraran okupas. Pero la imagen sigue siendo de suciedad acumulada. "Esperemos que pronto abran algo, no puede haber un edificio así vacío", apunta a este diario la misma usuaria del gimnasio.

Pendiente del proyecto

Poco más de un año después de que el Ayuntamiento diera luz verde a la adjudicación de la concesión de las tres partes del edificio a una mercantil del empresario Enrique Ortiz, poco se sabe de cuál será el futuro de esa zona comercial. Fuentes consultadas por este diario indicaron que sobre la mesa ya habría un proyecto para dar vida a esta parte de la instalación y poder convertirla en un centro de ocio. Así, ese proyecto deberá presentarse ante la administración local antes de llevarlo a cabo.

Porque la gestión de toda la superficie forma parte de un nuevo contrato que se adjudicó por el pleno en julio del pasado año tras sacarlo tres veces a concurso. Las dos primeras quedaron desiertas y a la tercera fue la vencida con idéntico resultado que el que había hasta pocos meses antes ya que volvió a manos de una empresa de Ortiz, la única que se presentó al concurso.

Cabe recordar que el Ayuntamiento rescindió el contrato anterior con el empresario tras llegar a un acuerdo y establecer un convenio. A ese punto se llegó tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2012 la que ratificaba otra sentencia dictada por el TSJCV en 2007, que anulaba la autorización municipal que en 2003 concedió el Ayuntamiento a Ortiz para ampliar la zona comercial de la terminal y, con ella, la concesión para su explotación. Así, se obligaba a rescindir el contrato de explotación entre ambas partes, algo que no llegó hasta octubre de 2020 tras meses de reuniones y que se aprobó en 2021. Aunque no fue hasta 2023 cuando se logró volver a adjudicarlo de nuevo y con solo una oferta, la del mismo concesionario de las dos últimas décadas.

