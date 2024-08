Altea trabaja en el diseño de la implantación del servicio de recogida de residuos puerta a puerta

El Ayuntamiento de Altea está trabajando en el diseño de la implantación del servicio de recogida de residuos puerta a puerta. Para ello, desde el pasado lunes 29 de julio, tres educadoras ambientales se encuentran visitando las principales zonas comerciales del municipio con el objetivo de recoger la información de los establecimientos para optimizar el diseño del nuevo proyecto.

Asimismo, se aprovecha para recordar y concienciar a los comerciantes de la importancia del reciclaje y el procedimiento actual a seguir. Así lo ha explicado la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat, también responsable municipal de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, La Pública. Las zonas de aplicación el servicio de recogida puerta a puerta del papel y cartón comercial son: Avda. Jaume I, C/ Raspall, C/ Compete d’Altea, C/ La Mar, Plaza de la Iglesia, C/ Sant Miquel, Altea la Vella y polígono Cap Blanch.

"Las educadoras ambientales están visitando, durante el verano, las diferentes y principales zonas comerciales del municipio para recoger de primera mano las necesidades y las posibilidades de los establecimientos y que el diseño del nuevo servicio los tenga en cuenta; como pueden ser horarios, espacios, generación de residuos y tipos de estos". Al tratarse de los principales generadores de residuos, "vemos importante este estudio en temporada alta para que el futuro proyecto sea lo más adaptado posible", ha añadido Serrat.

Además de recoger información y explicar el proyecto futuro, estas visitas de las educadoras ambientales "se aprovecharán para resolver dudas de la recogida actual, como pueda ser la recogida comercial del papel y cartón que se hace todas las tardes"; así cómo la forma de proceder, con la "necesidad de separar y plegar el cartón para que la recogida sea mucho más eficiente y no llenar los camiones de cajas sin doblar que ocupan mucho más", apunta la edil.

La forma de entrega

En cuanto a la forma de organización de estos residuos, el papel y el cartón se debe entregar plegado y ordenado frente al comercio en las zonas indicadas y en horario de tarde. Siempre separado de otras fracciones de residuos. La fracción de papel y cartón incluye, por ejemplo, diarios, revistas, libretas, bolsas de papel, hueveras, sobres, cajas de cartón, envases de papel, papel de regalo, publicidad, bandejas y cajas de cartón de pastelería.

Como responsable municipal de Escena Urbana, Aurora Serrat invita a los comercios de Altea a participar de este plan de recogida selectiva de papel y cartón en beneficio de Altea y la ciudadanía. Además, Serrat ha recordado la existencia del servicio gratuito de recogida de enseres del que dispone La Pública. "Si la población hacemos uso de este servicio, evitaremos la mala imagen y molestias que en ocasiones producen este tipo de residuos en las calles de Altea y partidas rurales, cuando el incivismo lleva a algunas personar a tirarlos de forma descontrolada", indica la concejala Aurora Serrat.

El teléfono para solicitar la recogida de enseres es el 966 88 19 03 y se recogen desde muebles de todo tipo a colchones y somieres, electrodomésticos, aparatos electrónicos y de ofimática, objetos grandes como vidrio plano, bicis, persianas, entre otros. También se pueden depositar estos enseres en el Punto Limpio, ubicado en el polígono Cap Blanch 10, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y lunes y miércoles también de 15:30 a 18:30. El fin de semana solo previo aviso al 645 920 026 de 10:30 a 13:30h.