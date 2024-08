Más de noche que de día: el intenso calor traslada la actividad hostelera al horario nocturno en la provincia

Temperaturas con máximas de 35 grados en la costa con sensaciones térmicas que a veces llegan a los 40 grados. Las olas de calor aprietan este verano y cada vez son más frecuentes. Una situación que no invita a salir la calle en las horas centrales del día más allá de para ir a la playa o a la piscina. Y eso se nota en las terrazas y locales hosteleros de prácticamente toda la provincia donde la mayoría de clientes han cambiado el día por la noche a la hora de salir a consumir en los negocios.

Así lo confirman fuentes del sector quienes indican que a mediodía, cuando el calor aprieta, los locales no acaban de llenarse en general, aunque siempre hay alguna excepción como las zonas más turísticas de los municipios o algunos fines de semana. Así que la actividad frenética se ha trasladado a las cenas, un horario en el que, sin reserva o sin hacer cola, a veces es complicado encontrar una mesa libre en pleno verano.

"A mediodía flojea la actividad un poco", indica a este diario Irene Carreño, gerente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. La ciudad está a reventar en pleno verano. De hecho, se puede ver en la cantidad de vehículos que se desplazan por ella, plazas de parking y aparcamientos llenos y la playa donde no cabe una aguja por el día. Pero algunas terrazas de la ciudad no llenan a mediodía como otros años porque las temperaturas apenas invitan a comer en un sitio que no tenga aire acondicionado; o incluso ni eso. "La gente prefiere estar en la playa", afirma un hostelero a este diario.

A cambio, las noches son de máxima afluencia a los negocios locales. "Muchos refuerzan con personal 'extra' para las noches respecto a mediodía", indica Carreño. Es más, "si no garantizas tener una reserva, no se encontrará sitio donde se quiere, más si es un grupo". Es más, algunos locales ni siquiera atienden peticiones de mesa a partir de una hora porque ya llenan con la gente que tienen esperando en la puerta.

El caso de Benidorm se repite a lo largo de la provincia. "Con el calor, la temperatura sube mucho durante el día y es mucho más difícil llenar las terrazas", indica Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). "Por la noche la gente se anima a salir a cenar, se está mejor", indica. Aunque la situación varía por zonas en Alicante ciudad donde hay excepciones: "El centro se sale un poco de la norma porque hay muchos turistas que sí se sientan a comer".

Una terraza hostelera en el centro de Alicante. / Rafa Arjones

Mar Valera, presidenta de Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Alicante (Apeha), explica que depende de los municipios o las zonas de costa se produce esta circunstancia. Así hay zonas como Santa Pola, según afirma, que "no están trabajando mucho a mediodía", precisamente por la misma razón que en el resto de zonas de costa. Sin embargo, en Tabarca, la situación se da la vuelta pero por ser un lugar en el que la gente va a pasar el día; así que el mediodía tiene mucha más afluencia.

En Torrevieja, José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería del municipio y comarca, confirma esta tendencia por el calor: "Al mediodía muchos sitios no terminan de llenar, sobre todo de lunes a viernes"; el fin de semana "se sale más a comer". Así indica que "cuando cae el sol, las terrazas están a tope". El responsable de la entidad explica que "los turistas también se mueven por costumbres" y en agosto la playa manda así que se deja lo de ir al bar o restaurante para las horas más nocturnas.

Y, ¿qué pasa en los municipios de interior? Hay ciudades como Alcoy en la que, cuando las temperaturas aprietan y se llega a los 40 grados, tampoco apetece caminar por la calle buscando dónde comer, según explican fuentes del sector. Pero además, la ciudad se vacía en el mes de agosto cuando los habitantes se van a las zonas de playa o las casas de verano. Así que algunos negocios aprovechan para cerrar por vacaciones.

En otras localidades más pequeñas, las costumbres de mantener los bares y restaurantes abiertos casi a cualquier hora también ha cambiado. Así lo confirman fuentes del sector quienes apuntan que, desde la pandemia, los meses más cálidos se cierra también a mediodía. Por ejemplo pasa en localidades como Sella donde pocos abren en las horas centrales del día, aunque por la noche, se llenan para estar "a la fresca" en una terraza.

Menos gasto pero más gente

Agosto es el mes "rey" del verano y el momento de más afluencia del turista nacional. Así, las zonas de costa se llenan de veraneantes en hoteles y apartamentos que por el día disfrutan de la playa y por la noche salen a cenar. Pero el sector asegura que hay un cambio de tendencia y, aunque la mayoría de locales llenan por las noches, el gasto es menor por cliente. Así, los números salen porque "hay más gente" aunque las cuentas de cada mesa sean de menos importe. "Hay muchísima gente pero se gasta menos", apunta Valera. El turista "está volviendo a cambiar" y, aunque no renuncia a salir a tomar una cerveza, un helado o a comer y cenar, sí apura más el presupuesto que tiene para las vacaciones.

Es decir, hay clientes de bares y restaurantes que cenarán con solo un plato o renunciarán al postre y al café, lo que permite que el precio final sea más ajustado. Además, según las fuentes consultadas, ya no se sale a los locales hosteleros todos los días como si pasaba hace años. La conclusión es que la mayoría de familias "viajan con un presupuesto ajustado" en el que hay que incluir alojamiento, viaje y gastos. Y lo primero de lo que se prescinde si las cuentas no llegan es de consumir en la hostelería. A cambio, las compras en supermercados y similares para comer en casa o llevarlo a la playa han aumentado y cada vez es más habitual ver visitantes cargando con neveras portátiles y bolsas de la compra; de hecho, también hay quien solo pide la bebida para llevar en los bares.

Dos turistas con una nevera portatil. / Rafa Arjones

"El gasto está más contenido", indica el presidente de los hosteleros de Torrevieja. En los mismos términos se pronuncian el resto de representantes de hostelería. "Al turista nacional le está afectando mucho la inflación y los precios con sueldos que no suben. Así que no se reprimen a la hora de viajar pero se quitan gastos", indica Gabriela Córdoba. Desde Abreca indican que, aunque ese fenómeno puede darse, "al haber más gente, se trabaja más y la caja no se resiente" en el caso de Benidorm.

Porque la capital turística, como ocurre como con otras cuestiones, sigue siendo una excepción en la provincia. Mientras el arranque de agosto está siendo desigual y complicado en algunas zonas, el municipio vive un buen verano. Así lo confirma Carreño: "Julio arrancó muy bien la primera quincena y bajó la segunda, pero agosto esperamos batir el récord del pasado verano". Aunque aún es pronto para dar cifras exactas, la responsable de Abreca asegura que "los beneficios ya están aumentando un 5-10 % de media respecto al pasado año", en la mayoría de negocios. De ahí que, aunque haya menos gasto, se compense con la mayor afluencia de gente.

Torrevieja es zona apartamentos, así que muchas familias deciden quedarse en casa a la hora de comer o cenar y, más, con presupuestos ajustados para las vacaciones. "Junio empezó fuerte en comparación con el pasado año por la llegada de visitantes de países nórdicos; en julio también se mantenía ese tipo de público y al turista nacional parece que le ha costado más arrancar, excepto la última semana" del pasado mes, indica el responsable hostelero. Así confirma que "hay más gente que nunca y se ve en las calles y el tráfico". Así que esperan que agosto repunte y "podamos estar un poco por encima que el del año pasado".

En Alicante, Gabriela Córdoba indica que la afluencia es desigual por zonas. En el centro y zonas como la playa de San Juan hay más personas que acuden a los negocios hosteleros, pero "hay otras zonas que no tanto". Así "estaremos de momento un poco por debajo del año pasado, excepto en las zonas más turísticas". Aunque también esperan que según avance el mes vaya mejorando. Con todo apunta que "en el interior de la provincia sí están notando una bajada de trabajo con una medida del 20 % en algunos municipios".

La evolución es diferente según donde se mire. En Elche, inmersos en plenas fiestas, los números aún no salen: "Esperábamos que los números fueran mejores y si se nota un descenso en el gasto". Además, Lucía Candel, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), explica que también se esperaba "más afluencia". Pero aún queda verano. Con todo, hay algunos negocios que han notado un descenso de facturación en estos días.

