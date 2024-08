Vitaminas para los árboles de Benidorm para afrontar la sequía

La falta de lluvias en pleno verano tiene una consecuencia directa sobre los árboles: el estrés hídrico. Una situación que afecta de gran manera a los pinos que sufren en sus carnes, o mejor dicho en sus troncos y hojas, los efectos de una sequía que ya se alarga en el tiempo. Así que, como cuando una persona busca un complemento para mejorar su alimentación, en Benidorm los ejemplares de prácticamente toda la ciudad están recibiendo un cóctel de vitaminas para hacerlos más fuertes y poder ayudar a paliar las consecuencias de la falta de agua tanto del cielo como en el subsuelo.

Los árboles están viviendo situaciones extremas que se acentúan con el calor y una falta de agua que tiene poca solución más allá que poder regarlos o ayudarlos a que cojan fuerzas. El estrés hídrico los está matando y se puede comprobar en cómo sus hojas se van poniendo poco a poco marrones en algunos casos. Pero en otros, la penitencia va por dentro y apenas se pueden ver signos evidentes de que se ahogan sin agua.

El estrés hídrico se da precisamente por la falta de riego, de humedad y las altas temperaturas. De hecho, en Benidorm, solo en un mes se han caído ramas y ejemplares de árboles. El primer incidente se dio en julio cuando cayó un pino centenario sobre el museo de l'Hort de Colón. Este jueves pasado, otra rama se desprendía de un pino en la Cala sin llegar a romperse del todo. Y no son los únicos casos en la provincia. Todos por la misma causa: la situación límite por la falta de agua que ahora necesita de la mano de los humanos para intentar paliarla. En la ciudad se está haciendo por medio de la inyección de vitaminas directamente a las raíces y parece que funciona.

Son las 9 de la mañana. Una cuba de la empresa concesionaria de parques y jardines del municipio, Actúa, llega al parque de l'Aigüera, en pleno casco urbano. Un operario prepara todo lo necesario para actuar en la zona donde los pinos se reparten entre el césped y las laderas del que es considerado uno de los parques más importantes de la ciudad; un pulmón verde entre casas y rascacielos.

En él, las consecuencias de la falta de agua son visibles. Algunos pinos han comenzado a "marronear" y aunque se pueda pensar que es por algún tipo de plaga como el "tomicus" o similar, lo cierto es la falta de agua lo que les hace perder color. Así que la concesionaria junto con el Ayuntamiento tomaron una decisión: había que hacer algo para ayudar a los árboles.

La solución no ha sido otra que inyectarles directamente un cóctel de vitaminas. La explicación es más científica a la hora de hablar de nutrientes aminoácidos... pero, como indica a este diario David Guijarro, responsable de la empresa concesionaria, se podría comparar con aquello que toman las personas para precisamente recuperarse cuando se está débil o coger más fuerza. "Es como cuando te tomas un batido de vitaminas después de hacer ejercicio", indica. "Cuando el árbol está en una situación de estrés hídrico, el árbol no recibe agua, que es por donde se alimenta. Ahora están parados al no tener. Lo que hacemos es aportarles nosotros lo que necesitan directamente a raíz, como si fuera un batido de proteína", argumenta.

En el parque de l'Aigüera se está haciendo con los centenares de pinos que hay plantados por todas partes. La técnica se basa en insertar esos nutrientes en el suelo, directamente en las raíces de los árboles para que el mismo árbol pueda "gestionar" ese alimento "extra". Es mediante una lanza y mezclados en agua como se "pinchan" estas vitaminas y se hace en cuatro puntos alrededor del ejemplar. Así, uno detrás de otro.

Y, ¿cómo llega al resto del árbol? "Es como si se tomara un multivitamínico. Se hace en la raíz para que lo coja directamente de ahí y empiece a moverlo con la savia", indica Guijarro. Lo que se conoce como savia bruta es aquello que se extrae del suelo a través de esas raíces y va subiendo por el árbol por vasos conductores hasta las hojas. El papel de este proceso es crucial para absorber agua y minerales necesarios para la fotosíntesis y la vida del árbol.

"El estrés hídrico hace que no haya mucho movimiento de esta esencia de los árboles porque no hay agua en el subsuelo. Por eso pinchamos en la raíz para que el árbol absorba lo que le ponemos rápidamente", indica el responsable de la mercantil.

Así, los resultados son buenos: "Se está consiguiendo que árboles que estaban hace unas semanas marrones hayan recuperado parte del verde. Han hecho brotación nueva por lo que está dando buenos resultados", apunta Guijarro. Porque había ejemplares que "habían perdido mucho verde, estaban amarronados". No solo se está inyectando las vitaminas en ellos para recuperarlos sino también en los que aún no muestran síntomas de ese estrés hídrico que puede llevar a que se partan las ramas. "En el parque de l’Aigüera se va a hacer a todos porque al final es una zona verde que preocupa porque son pinos grandes", añade.

Pero el trabajo no queda ahí. Se actuará en otros parques de la ciudad y también en abetos como el que hay en la plaza del Ayuntamiento o en la plaza de la Hispanidad (plaza Triangular) que empiezan a mostrar algún signo marrón: "Sobre todo pino, abetos o coníferas que son los que más sufren la falta de agua", indica Guijarro. En los dos últimos casos, aunque cuentan con riego, "le aportamos más nutrientes. Cuando más azúcar, más dulce". Todo para evitar que se sequen como ha ocurrido ya con algún ejemplar en otras zonas. Este tratamiento no se hace en palmeras o moreras que también hay en l'Aigüera porque "no tienen ningún síntoma, son más fuertes".

Ayuda contra el "tomicus"

El objetivo principal de esta acción hacia los pinos es aportarles nutrientes. Pero la consecuencia directa además es que se prevé el ataque de plagas como el "tomicus" que está afectando a estos árboles a lo largo de la Marina Baixa y Marina Alta. "Todo árbol que esté débil, como los humanos, puede tener más cosas, más enfermedades. Al final cuanto más fuerte esté, más defensas tiene" contra todo aquello que quiera atacarle, explica Guijarro. También pasa con la procesionaria que "ataca al pino más débil. Es como se comporta la naturaleza. Lo que queremos es que no tenga esa debilidad el árbol y que estén preparados para tener defensas".

El último tratamiento es el de inyectar vitaminas por el suelo, pero no es el único. El concejal de Parques y Jardines de Benidorm, José Ramón González de Zárate, explica a este diario que "en un sitio tan emblemático como el parque de l'Aigüera tenemos varios tratamientos en marcha. El otro es a media planta del árbol donde se meten vitaminas directamente en el tronco". Así apunta que "se está demostrando que funciona. Hace un mes estaban marrones y tenían síntomas de debilidad por estrés hídrico. Con estos dos tratamientos han cogido color verde ya".

El edil del área argumenta que "Benidorm tiene ya más de 30.000 árboles y no paramos de plantar" y que, a la vez, "no paramos de cuidarlos". Así, las "joyas naturales" son el parque de L’Aigüera, El Moralet, la Séquia Mare o Foietes. Pero no solo se trata de inyectar vitaminas en los pinos: "Se ha demostrado que las podas que hemos hecho han venido bien y los clareos. En muchos parques no hay síntoma prácticamente de "tomicus". El objetivo es que, aunque no tengan agua abajo, les dé el sol y puedan sobrevivir mejor al no tener tanta cantidad de ramas y hojas".

El concejal añade que han "criticado al Ayuntamiento por quitar árboles. Pero el árbol busca el sol. En el parque de l'Aigüera hemos perdido algún abeto porque no tienen altura y los pinos les tapan el sol". Así que por eso se toma la decisión de "vaciar" algunos ejemplares.

Con todo, destacó que "una ciudad turística como Benidorm necesita de zonas de ocio, de esparcimiento, verdes y de sombra para aquellos que viven aquí y nos visitan. Y dio un dato: "En la avenida del Mediterráneo se plantaron árboles con la obra y se consiguió bajar la temperatura de 4 a 5 grados respecto a otras zonas". Como ya publicó este diario, las zonas con arbolado consiguen ser más frescas que cualquier calle en la que predomine el asfalto.

El concejal recordó que, tras la caída del pino sobre l'Hort de Colón, se revisaron todos los grandes árboles de la ciudad y, además, se podó el icónico de la plaza de la Hispanidad para evitar cualquier riesgo ante el posible estrés hídrico. Se redujo su peso, se limpió el ramaje y así se permitió un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes del subsuelo. La sombra de este árbol brinda refugio a decenas de personas en los días más calurosos.

