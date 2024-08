Disfruta del puente de agosto en las fiestas de La Nucia: consulta todos los actos aquí

Tras un largo año de espera, el 14 de agosto comienzan en La Nucia «les Festes d’Agost 2024», en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc». A las ocho de la tarde más de 1.100 festeros se reunirán en la plaça Major en l’Entrà de Penyes, para oír el esperado pregón de la reina Andrea Jumilla Pérez. En ese momento estallará la música y la pólvora para inundar las calles de La Nucia, durante cinco infinitos días de fiesta.

Las calles del pueblo se transforman por y para «les Festes d’Agost». 5 días de desconexión, donde los nucieros y nucieras cambian sus horarios, vestimenta y hábitos para vivir la «festa» con los cinco sentidos. Unas fiestas cuya alma son las penyas, que unen a festeros en sus locales, con sus camisetas identificativas. Cada año una penya es la encargada de organizar «les Festes d’Agost», son els Majorals. En 2024 esa responsabilidad es para la penya Els Penjats, que asumía por primera vez el reto de la mayoralía. Durante 12 meses han trabajado duro para elaborar un gran programa de fiestas, donde hay actos para todas las edades. Habrá casi de todo: partida de pilota valenciana, mascletaes, conciertos, ofrenda de flores, disfraces, mariachis…etc.

La música es una parte fundamental de «les Festes d’Agost» en La Nucia. / Áxel Álvarez

Desde 2023 «les Festes d’Agost» son «Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana» por su gran trabajo en la conservación de sus costumbres y tradiciones, gracias al gran trabajo de l’Associació de Penyes, la concejalía de Fiestas y los diferentes mayorales.

Este año debuta una nueva penya, «No Arribem a Casa», que se estrenará en la tarde del 14 de agosto en la plaça Major en l’Entrà de Penyes, recibiendo el primer corbatín festero para su bandera.

Conciertos cada noche

Una de las señas de identidad de «les Festes d’Agost» de La Nucia son las actuaciones en la plaça Major cada noche, que reúnen cientos de personas festeros y no festeros. Un marco incomparable para disfrutar de las orquestas como La Pato (18 de agosto), de grupos de rock como Los Porretas (14 de agosto) o de tributos como el que realizará Son de Rosas al mítico grupo de La Oreja de Van Gogh (16 de agosto) o a Txarango que hará el grupo Músics de Carrer (15 de agosto). También estará un año más la tradicional actuación de Mariachis (18 de agosto) por la tarde, que cada edición reúne más público.

El gran «Correfoc» de Xarxa Teatre pondrá el colofón a les «Festes d’Agost 2024» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. / INFORMACIÓN

4 mascletaes y 1 correfoc

El miércoles 14 de agosto será la tradicional mascletà que junto al volteo de campanas anunciarán el inminente inicio de las fiestas de La Nucia. Sin duda la más esperada por los festeros y festeras que llenarán todos los callejones que dan a la plaça Major, para sentir, oír y respirar la pólvora. Pero habrá más durante los cinco días de fiestas, incluso una de ellas nocturna. Habrá mascletà a mediodía mañana 15 y el domingo 18 de agosto, para despertar a los más perezosos. Para los noctámbulos habrá una mascletà nocturna el 15 de agosto a medianoche.

El gran Correfoc de Xarxa Teatre pondrá el colofón a les «Festes d’Agost 2024» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. Un espectáculo que fusiona la pólvora, música y teatro de calle por las reviradas calles del casco antiguo de La Nucia, con un apoteósico final sobre la escalinata de la plaça Major.

Actos tradicionales: ADN nucier

El ADN nucier de les «Festes d’Agost» lo marcarán un año más los actos tradicionales, que son los que más gente convocan cada año, en las diferentes calles del pueblo donde se desarrollan. Hay actos religiosos como la procesión a la Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc, patronos de las fiestas, el 15 de agosto a las 21 horas. También hay espacio para el folklore y los trajes regionales con la Ofrena de Flors el viernes 16 de agosto y las posteriores danzas en la plaça Major. En este acto los festeros cambian su indumentaria, por los tradicionales trajes de nucier y nuciera con espardenyes, faixes, mantons, saragüells...

Sin duda el acto que más espectadores reúne cada año es la Cabalgata de Disfraces del 17 de agosto, que recorre la avenida Carretera. Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas. La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor por las principales avenidas de La Nucia. Las penyas compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios cada año. Numeroso público llena las sillas gratuitas que el Ayuntamiento instala en la avenida Marina Baixa y Carretera.

El relevo festero se producirá el domingo 18 de agosto con el «canvi de Majoralia». En este acto la Penya El Cuc asumirá la Majoralia 2025 de les «Festes d’Agost de La Nucia», tomando el relevo fester dels Majorals 2024- Penya Els Penjats.

El acto que más espectadores reúne es la «Cabalgata de Disfraces» del 17 de agosto.| / Kiko Moncada

Programa de actos Miércoles 14 de agosto 10,00 h. Concentración Coches Antiguos en plaça l’Almàssera 13,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 20,00 h.Entrà de Penyes y Pregón de la reina de las fiestas en la plaça Major 24,30 h. Concierto del grupo de rock «Los Porretas» en la plaça Major 02,00 h. Concierto del grupo «Oferta Especial» en la plaça Major Jueves 15 de agosto 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major 17,00 h. Gran Partida de Pilota Valenciana en el carrer Joaquín Berenguer 21,00 h. Procesión en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc», y después espectáculo pirotécnico en la plaça Major 23,30 h. Mascletà Nocturna a cargo de la Pirotecnia Vulcano en Av. Planet 24,30 h. Concierto del grupo «Músics de carrer» en la plaça Major Viernes 16 de agosto 20,00 h. Ofrenda de Flores en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció desde plaça Sant Antoni 23,30 h. Concierto de «Son de Rosas» (tributo a la Oreja de Van Gogh) en la plaça Major Sábado 17 de agosto 12,00 h.«Concentració de penyes i bandes» de música en la Capelleta de Sant Rafel 13,00 h.Entrà de bandes por las calles de La Nucía 20,00 h. Gran cabalgata de disfraces por las avenidas Marina Baixa y Carretera 24,30 h. Concierto de «Cucumpà» en la plaça Major Domingo 18 de agosto 14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Peñarroja en la plaça Major 19,30 h. Actuación del grupo de «Mariachis» en la plaça Major 23,30 h. Actuación de la orquesta «La Pato» en la plaça Major. 02,30 h. Cambio de mayoralía y traspaso del testigo festero als Majorals 2025- Penya El Cuc 03,30 h.Correfoc a cargo del Xarxa Teatre

Bernabé Cano será alcalde y festero durante cinco intensas jornadas, hasta el 18 de agosto. / INFORMACIÓN

«Les Festes d’Agost es el momento más esperado por los nucieros y nucieras»

Del 14 al 18 de agosto Bernabé Cano será alcalde y festero durante cinco intensas jornadas. El primer edil afirma que es «fácil compaginarlo, ya que hay tiempo para todo» y espera que todo el mundo disfrute del extraordinario programa que ha elaborado els Majorals 2024 - la penya Els Penjats -, después de un intenso año de trabajo. El alcalde destaca el gran ambiente festero que se respira en las calles de La Nucía, «ya que les Festes d’Agost es el momento más esperado del año por los nucieros y nucieras».

Son unas fiestas que fueron reconocidas en 2023 como «Fiestas de Interés Turísico Local» por la Generalitat.

Después de un año espera, vuelven les Festes d’Agost.

Les Festes d’Agost es el momento más esperado por los nucieros y nucieras, tanto lo que viven aquí, como los que están «por el mundo». Cuando se acercan las fiestas los «festers i festeres» vuelven a su pueblo desde diferentes puntos de España, incluso desde el extranjero, Bélgica o Francia, para vivir estos 5 días de intensa fiesta. Son unas fiestas abiertas donde nadie se siente extraño.

¿Cómo está la temperatura festera?

Pues muy bien ya que este año tenemos 39 penyas que son el alma de la «festa» y más de 1.100 festeros y festeras, de todas las edades. Tenemos personas mayores de más de 80 años y bebés con meses, que vivirán sus primeras fiestas este 2024.

¿Qué actos destacaría?

Como buen «fester» los actos tradicionales son los más importantes. L’Entrà de Penyes de hoy 14 de agosto con la que arrancamos las «festes d’agost» es increíble, con la plaza a reventar. La ofrenda de flores del 16 de agosto, con los trajes tradicionales de «nucier i nuciera» es un acto muy vistoso, con el sonido del «tabalet i la dolçaina» y «les danses» en la plaça Major… Pero sobre todo la Cabalgata de Disfraces del 17 de agosto, que siempre es espectacular, gracias a los trajes y carrozas artesanas que realizan las diferentes penyas. Es, sin duda, nuestro acto más destacado.

La Nucia tiene unas fiestas abiertas y hospitalarias, donde nadie se siente extraño. Todo el que viene repite» BERNABÉ CANO — Alcalde de La Nucia

¿Se trabaja para que no se pierdan estos actos?

Sí desde hace dos años tenemos la «Associació de Penyes» que trabaja para potenciar los actos tradicionales y fomentar la participación en ellos, para que la llama de la fiesta siempre esté viva. Se trata de que los y las jóvenes se sumen a todos los actos festeros y disfruten también en ellos.

¿La pólvora tendrá su importancia?

Como todas las fiestas de la «terreta», la pólvora es muy importante en «les Festes d’Agost» de La Nucia con mascletaes y mascletaes nocturnas. De hecho, la «festa» arrancará con una mascletà hoy 14 de agosto y finalizarán el 18 de agosto con el impresionante correfoc a cargo de Xarxa Teatre.

¿También hay actuaciones musicales en la plaça Major?

Sí cada noche hay orquesta o grupos de música actuando en la plaça Major. Son actuaciones abiertas y gratuitas, donde disfrutar de la música en estas calurosas noches de verano. Siempre hay gran ambiente. Son un atractivo para visitar nuestras fiestas.

¿Es fácil sumarse a la fiesta?

La Nucia se caracteriza por tener unas fiestas abiertas y hospitalarias, donde nadie se siente extraño. De hecho todo el que viene repite, tanto turistas, visitantes como vecinos de La Nucia que las descubren. Hay actos para todas las edades y gustos y se respira siempre un gran ambiente y ganas de pasarlo bien y eso se nota.

¿Este año els majorals son els Penjats?

Son una penya joven que son por primera vez mayorales, pero han elaborado un completo programa de fiestas con actividades para todas las edades, durante los 5 días de les Festes d’Agost. Quiero felicitarles y darles la enhorabuena por su gran trabajo durante todo el año, ya que con su gran ilusión y pasión han rejuvenecido las fiestas.

Andrea Jumilla Pérez es la reina de las fiestas de 2024 / INFORMACIÓN

«El pregón es un acto muy importante que reúne a miles de personas»

A sus 15 años -aunque en breve cumplirá 16, Andrea Jumilla Pérez se ha convertido en la 52ª Reina de les Festes d’Agost de La Nucia, un título que asume con orgullo y emoción. Estudiante de 4º de ESO en el Instituto de La Nucia, Andrea ha estado vinculada a las fiestas desde su nacimiento, formando parte inicialmente de la peña de sus padres, Socarrats, aunque en 2023, dio un paso más en su compromiso festero al fundar, junto a sus amigos y amigas, la peña els Desfasats, una de las más jóvenes del municipio.

Andrea es la tercera integrante de la dinastía Jumilla en ocupar el puesto de Reina, siguiendo los pasos de su prima Olga Fernández Jumilla (Reina en 2016), su tía Mª Jesús Jumilla (Reina en 1997). Además, su hermana Laura Jumilla, fue dama de honor en 2019. Esta joven extrovertida y apasionada por la danza clásica afronta con entusiasmo el reto de ser la figura central de unas fiestas que han marcado la historia de su familia y de toda La Nucia.

El sábado 10 de agosto, fue coronada oficialmente ante más de 1.500 personas en la Plaça Major, siendo el momento más «mágico» de la noche fue cuando Marta Ferrer Pérez, reina de 2023, le puso la banda y la corona y le entregó el cetro, pasándole el testigo real festero. Andrea inicia así un reinado que tendrá uno de sus momentos más significativos el miércoles, 14 de agosto, cuando pronuncie el pregón en la Entrà de Penyes, dando inicio a cinco días de celebración esperados por toda la comunidad festera.

Andrea, ¿cómo te sentiste al ser coronada como la 52ª Reina de les Festes d’Agost de La Nucia?

Fue un momento muy especial y emotivo para mí, ya que llevaba muchísimo tiempo deseando que llegara ese día. Nerviosa, a la vez, porque también mostré a todo el mundo, por primera vez, el vestido y los atributos reales que llevaré como reina de les Festes d’Agost durante todo este año.

El 14 de agosto darás «el pregón de la Reina de les Festes». ¿Qué significa para ti este momento tan especial?

La verdad es que estoy ansiosa por que arranquen nuestros días grandes, pero como comentaba, los nervios me acompañan siempre ya que el pregón es un momento muy importante en el que la reina da comienzo a las fiestas ante miles de personas, incluidos todos los peñistas que se reúnen en la Plaça Mayor para vivir en primera persona este acto. Hasta ahora he estado más tranquila, pero estoy segura de que esa noche me llenaré de emoción y lo viviré al máximo junto a mi corte de honor.

Desde pequeña has sido festera, primero en la peña de tus padres y ahora en la tuya propia. ¿Qué es lo que más disfrutas de les Festes d’Agost? ¿Y cómo surgió la idea de crear la peña els Desfasats con tus amigos?

Para mí, el momento más especial de les Festes d’Agost es l’Entrà de Penyes, que es justo cuando empiezan las fiestas. Pero también hay otros actos en los que disfruto muchísimo, como la ofrenda, la cabalgata… Por otro lado, nuestra peña Desfasats -una de las más jóvenes de La Nucia- surgió de manera muy sencilla porque todos éramos amigos del pueblo y ya sabíamos lo que eran las fiestas. Digamos que nació de las ganas que teníamos todos de participar en estas celebraciones estando toda la cuadrilla junta.

Eres la tercera Reina que ha habido en la familia Jumilla, por lo que tenéis una larga tradición familiar en estas fiestas. ¿Cómo te han apoyado tus predecesoras y qué consejos te han dado?

Todas las mujeres que han sido reinas en mi familia me han apoyado desde el primer momento que me dijeron que iba a ostentar este cargo, y en ningún momento dudamos en decir que sí. Ellas ya tienen experiencia en esto, lo cual me está facilitando mucho el tema de los discursos, regalos, accesorios, momentos importantes… Y por supuesto, es todo un orgullo para mí compartir este año como reina junto a todas ellas.

¿Cómo fue la experiencia de elegir a tu corte de honor? ¿Qué tuviste en cuenta para escoger a las chicas que te acompañarán?

La verdad es que al principio se descuadraron un poco mis planes, pero poco a poco he encontrado a mis cuatro damas perfectas. Ellas viven estas fiestas tanto como yo, y estoy seguras de que tampoco dudaron en decir que sí en ningún momento, por ello estoy súper contenta de la corte de honor que tengo. Para elegirlas tuve en cuenta una cosa por encima de todo: el hecho de que les haga tanta ilusión formar parte de esto, como la ilusión que me hace a mí ser reina. Al final, el objetivo es poder disfrutar todas juntas de esta experiencia al máximo, que solo se vive una vez.

Un mensaje para tus vecinos de La Nucia en estas fiestas.

A todos, festers, peñistas, vecinos y visitantes, tengo que decirles que este año vamos a vivir y a disfrutar de nuestras fiestas al máximo. Y que serán, sin duda, unos días muy especiales, repletos de emociones y felicidad.

undefined

El ADN nucier de les «Festes d’Agost» lo marcarán un año más los actos tradicionales, que son los que más gente convocan cada año, en las diferentes calles del pueblo donde se desarrollan. / INFORMACIÓN

El concurso de Instagram #LaNuciaenFestes

Las concejalías de Redes Sociales, Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de La Nucia han organizado el IX Concurso Fotográfico de Instagram #LaNuciaEnFestes en el que podrán participar cualquier persona de forma gratuita. Este certamen de fotografía con teléfono móvil con la aplicación de Instagram contará con un único premio de una noche para dos personas en el Hotel Barceló (5 estrellas) de La Nucia.

El objetivo de este certamen es realizar un concurso online entre la comunidad de seguidores de @LaNuciaES, con el fin de plasmar a través de las fotos los diferentes actos de las Fiestas de Agosto de La Nucia 2024. El plazo de publicación de las fotos es hasta el 6 de septiembre.

Para poder participar en este IX Concurso Fotográfico de Instagram #LaNuciaEnFestes, se deberá ser seguidor del perfil @LaNuciaES, etiquetar dicho perfil en la imagen, identificar la fotografía con el hashtag #LaNuciaEnFestes en la descripción de la misma en el momento de publicarla y geolocalizarla (indicar su ubicación) en Instagram.

La Nucia se transforma durante los próximos días para celebrar junto con los visitantes sus «Festes d’Agost 2024», en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc»