Colas en hora punta para conseguir un taxi en Benidorm en pleno agosto

Agosto en Benidorm. La afluencia de personas en estas fechas en la capital turística hace que cualquier pequeño gesto o trámite haya que tomárselo con paciencia porque la población se llega a multiplicar por tres en pleno verano. Y uno de los servicios donde se deja ver que el municipio está lleno son los taxis que, en hora punta, llegan a acumular colas en paradas en las que los vecinos y turistas tienen que esperar para que llegue un vehículo. Sobre todo, en las más céntricas como la calle Ruzafa, parque de Elche o la plaza Triangular.

Los taxis son un servicio casi imprescindible en verano no solo para los que llegan a la localidad a pasar sus vacaciones en autobús o los que se van hacia el aeropuerto; también se han convertido ya en un recurso para los que también llegan en su propio coche que deciden dejarlo aparcado y moverse a pie, en bus o en ellos por la ciudad. Con el mes de agosto ya avanzado, este transporte público con conductor está en plena temporada alta en la que, como reconoce el sector, no dan abasto.

Cualquier mañana, sobre las 11 o 12 horas, se puede ver gente esperando en la parada de la calle Ruzafa, en pleno centro urbano. Hay momentos que hasta 14 personas se pueden contabilizar en la cola mirando calle arriba a ver si aparece una luz de taxi en verde. Esta es una de las paradas más concurridas ya que está cerca de las zonas peatonales y de varios hoteles. Varios vehículos pasan pero con la luz roja, es decir, con clientes ya en el coche. Así que los usuarios tienen que seguir esperando, algunas veces hasta 20 minutos.

La imagen se repite en horas puntas como mediodía o para cenar. Y también en otras paradas como la del parque de Elche, en Poniente, o la de la playa Triangular, en Levante. Pero, además, intentar contactar por teléfono a veces es misión imposible y la 'app' que puso en marcha el sector también tiene tiempo de espera para aceptar un viaje.

Son las tres paradas con más demanda. Pero el servicio no para de recibir llamadas en todo el día para pedir un taxi que lleve a los turistas a cualquier lugar. "Hay momentos en los que sí vamos desbordados", explica a este diario el presidente de la asociación Radio Taxi Benidorm, Alfredo Fernández. El día empieza tranquilo pero va incrementándose la demanda: "Hasta las 9.30-10 horas solemos estar más parados pero luego ya no". Entre otras razones para llevar a los clientes a los parques temáticos. "A la hora de apertura de estos parques empieza el movimiento" cualquier día de la semana. Y ya no se para.

Que las paradas estén vacías y se formen colas es porque todos los taxis disponibles en cada momento están realizando rutas; y, además, llegar a las más céntricas con el tráfico de estos días también influye. "No solo es lo que recogemos en ellas sino los trayectos que vamos haciendo que nos envía la central". Los fines de semana además la situación se complica. Las horas más concurridas son las que mediodía para comer, entre las 14 y las 15 horas; y por la noche para la cena. "Hay muchos turistas que si van a cenar no quieren coger el coche por la noche", añade. El presidente de Radio Taxi habla además de un cambio de tendencia que hace que los lunes se haya convertido también en un día de mucha actividad con la salida de viajeros de vuelta a casa.

Así, no solo los que no tienen vehículo propio en la ciudad hacen uso, por tanto, de los taxis. "También se hacen traslados a los aparcamientos disuasorios. La gente aparca y les llevamos al hotel", explica. También desde la estación de autobuses donde también se forman colas de espera cuando se produce la llegada de más de un autobús con viajeros. Aunque hay servicio de TRAM y autobús urbano, "casi el 50 % de los que llegan esperan para un taxi".

Con el tope de licencias

El sector es consciente de las molestias que pueden generar en los turistas y vecinos. "Vamos asfixiados pero intentamos dar el mejor servicio", alega Fernández quien indica que "somos los primeros a los que les sabe mal no poder coger a todos". Pero, ¿tiene solución las colas de espera para coger un taxi en verano? Aunque hay algunos usuarios que se preguntan por qué no hay más taxis para completar el servicio, lo cierto es que el servicio ya está al máximo permitido.

Benidorm cuenta actualmente con 232 licencias de taxis, 14 de ellas de vehículos adaptados a la movilidad reducida. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, explica a este diario que la normativa indica que "por cada unidad de millar de habitantes censados le corresponderá una licencia" y se calcula según los empadronados. Así que en Benidorm se está por encima de ese ratio con esas 232 licencias: "Estamos 157 licencias por encima". El edil indica que esto se consiguió "justificando muy bien la necesidad que hay en la ciudad con relación a la población flotante, no a la censada". Así que, si no cambia la norma, Benidorm está en su tope de vehículos autorizados.

El concejal además indica que "ahora mismo estamos por encima del 90 % en la ciudad y eso se nota" por lo que "puede haber algunos momentos" en los que falten taxis. Así recalca que "las licencias concedidas permiten también que haya un equilibrio todo el año con temporadas en las que no hay tanta demanda". Así lo apunta también Fernández porque, aunque el verano es el momento álgido, hay menos trabajo en otros meses.

Con todo, los taxis de Benidorm mantienen este año las tarifas tras una subida que hubo en 2023 y que supuso incrementos entre el 2,76 y hasta el 6,67%, aunque hubo conceptos que no se modificaron, como la bajada de bandera en horario nocturno o el suplemento a partir del quinto pasajero, que se fijó en 3 euros. "Vamos a pedirlo para el año que viene porque todo sube", como la gasolina, los costes de mantenimiento... Pero por ahora se centran en la temporada de verano y que sea igual de buena que la de otros años. Viendo las colas en hora punta, parece que demanda no va a faltar.

