Altea Hills exige al Ayuntamiento que ejecute las obras pendientes en la red para evitar la pérdida de agua

Altea Hills es una conocida zona de urbanizaciones situada en un enclave privilegiado del municipio. Sin embargo, desde hace tiempo, los propietarios de viviendas en la misma llevan reclamando que los servicios con los que cuentan sean los más óptimos. Para empezar, que la red de agua que recorre las calles tenga unas buenas condiciones y no se pierda este recurso hídrico, más, en plena situación de sequía. Así que la asamblea general ordinaria de propietarios exige al Ayuntamiento de Altea que ejecute unas obras pendientes desde hace años para evitar los problemas de pérdidas actuales. Y, además, están estudiando acudir a los tribunales si no se avanza en esta cuestión.

Así se aprobó en la última junta celebrada en este mes de agosto donde se pusieron sobre la mesa los problemas que hay en el rendimiento de la red de agua potable. Según los datos aportados por los interesados y que se recogen en varios informes, en Altea Hills y aledaños, donde residen cerca de 3.000 familias según la entidad, se "bombean en verano alrededor de 3.000 metros cúbicos/día" con un rendimiento en la red que es "inferior al 45 % y pérdidas superiores al 55 %", con casos "en los que se llega al 64 % de pérdidas". Y así llevan funcionando años en los que "si se detecta una fuga, se abre y se arregla", pero no se actúa en toda la red para evitar las pérdidas, alegaron.

La urbanización de Altea Hills está ubicada en los polígonos La Mallà y El Mascarat de la sierra de Altea que forman parte del Plan Parcial El Áramo iniciado en los años 70. Como ya publicó este diario, en marzo de 2023, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el pleno que el agua y alcantarillado de La Mallà y Mascarat se integrara en el servicio municipal de agua, por lo que la concesionaria actual alteana, Aigües d'Altea, será quien asumió la gestión de esa red. Se dejaba fuera por tanto a Aguas Potables de Bèrnia SA (Apobersa) quien era concesionaria de los servicios hídricos en las urbanizaciones de El Áramo desde hacía medio siglo, abasteciéndose exclusivamente de pozos de la zona.

El entonces concejal de Ciclo Hídrico y ahora alcalde, Diego Zaragozí, explicaba en ese pleno precisamente que el problema venía de largo y que la decisión se tomaba por "la deficiente gestión del servicio público y defectuoso mantenimiento de las redes" que prestaba la mercantil que tenía la concesión. En ese momento, el ahora primer edil explicaba que en el segundo semestre de 2021 se consiguió evitar la fuga de 145 millones de litros de agua en las urbanizaciones de La Mallà y Mascarat, tras realizar Aigües d’Altea, con un presupuesto de 248.179 euros, 159 actuaciones de reparación de fugas en las tuberías de abastecimiento.

Restricciones al riego y llenado de piscinas en esta zona

Pero los vecinos reclaman que se acometan las obras que estarían pendientes no solo para acatar fugas, sino para que la red no pierda agua. Esas obras, según las fuentes consultadas, las tiene que ejecutar la actual concesionaria pero es el Ayuntamiento "quien tiene que dar el ok". Algo que no llega y que está desesperando a los residentes que cada cierto tiempo ven como el agua se pierde al haber una rotura. Y todo en una época de sequía en la que esta zona de urbanizaciones es las más afectadas del municipio. De hecho, en el mes de julio, el Ayuntamiento lanzaba un bando en el que se aplicaron restricciones al riego de jardines, terrazas, zonas verdes, etc. así como al llenado de piscinas precisamente en la Mallà (Altea Hills), Mascarat, Alhama Candela y Sierra Altea II.

Más de un año después, no hay noticias del inicio de las obras necesarias para mejorar el rendimiento de la red y evitar que se pierda agua potable. Por ello, en la última reunión vecinal se puso sobre la mesa llevar a cabo más acciones para reclamar esa actuación. Así, según las fuentes consultadas, los vecinos acordaron por unanimidad acudir a los tribunales para "presentar una querella contra el Ayuntamiento y contra el propio alcalde" por los "supuestos delitos de prevaricación y delito ambiental". Por ahora, la junta directiva está estudiando con los servicios jurídicos la forma de proceder. Lo que sí tienen claro es que no pararán hasta que se arregle la pérdida de agua.

