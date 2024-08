La pandemia no se olvida en la lotería de Benidorm

Elegir qué número es el que traerá la suerte no es tarea fácil para muchos. Las dudas forman parte de aquellos que se plantan delante del mostrador de una administración de lotería para llevarse el décimo con el que piensan ganar la Lotería de Navidad cada año. Pero hay una parte de los compradores que tienen muy claro el número con el que jugar y que responde a un momento muy marcado de sus vidas. En Benidorm, hay uno que aún se recuerda y que muchos eligen meter en su maleta de vuelta a casa: el día en el que todo cambió en 2020 y se inició la pandemia de forma oficial.

Aquello fue un 14 de marzo de 2020, así que el 14320 es uno de los números más buscados por los usuarios, según confirman a este diario varias administraciones de la ciudad. Pero no es el único. Porque las fechas de cumpleaños, de boda, de algún acontecimiento histórico o de cuando un equipo ganó cualquier competición futbolística también están en la torna. ¿Tocará? Nunca se sabe.

María espera haciendo cola a mediodía en uno de los negocios que ya venden décimos para el sorteo de Navidad en el centro de Benidorm: "Me llevo el número del día que nació mi hijo", explica a este diario pero no quiere decir cuál es. "No hay que decir los números, por ti pero también por mí", asegura esta turista de Madrid. Porque "si lo digo además te voy a crear una necesidad", añade. No se sabe qué pasa pero cuando se ven los números de un décimo no se puede evitar seguir pensando en ellos por si toca.

Aunque las fechas suelen ser de lo más pedido como la de ese inicio de pandemia, también lo son las tradicionales terminaciones que son ya clásicos de toda la vida. No son difíciles de adivinar: el 13 (por lo de la mala-buena suerte y la superstición); el 15, la "niña bonita"; el 17; el 69... Además de que este año se vende el 24, porque las terminaciones de cada año en el que se está también son un clásico. En la elección de números para la Lotería de Navidad cada maestro tiene su libro.

Personas esperan para comprar lotería en la administración número 1 de Benidorm. / A. Vicente

Lo que sí se repite cada año son ver las colas día a día en algunas administraciones de lotería de Benidorm, sobre todo, en las de las zonas y enclaves más turísticos. Es el caso de las dos ubicadas en las vías más céntricas, como son la número 1, en la calle Santo Domingo, en la zona conocida como de "Los Vascos"; y la número 4, en plena calle Gambo. Por la mañana y con el calor apretando, turistas y vecinos esperan pacientes su turno. Los visitantes miran y miran lo que hay colgado en la vitrina para hacer su elección y llevárselo en la maleta a modo de "souvenir" de verano. Pero no comprarán solo para ellos, sino para amigos, familiares o conocidos. Porque algo que tampoco cambia son los encargos.

Miriam Carrasco sale con un grupo de mujeres de la administración de la calle Santo Domingo. Es la primera vez que está en Benidorm y una de las cosas que tenía clara es que iban a comprar lotería: "Es la primera vez que venimos pero siempre compramos donde nos vamos de vacaciones". Pasan una semana en la capital turística y volverán a Extremadura con más de un décimo en la maleta. ¿Preferencia de número? "No, el que nos han dado. Esperemos que sea el que toque". Aunque reconoce que nunca le ha llegado la suerte más allá de una devolución.

Elena es de Madrid. Espera la cola que hay en la administración número 1 de la ciudad y ella tampoco tiene preferencia aunque sí es fiel a comprar lotería de Navidad en la ciudad: "Cojo el que nos dan. Siempre que venimos nos llevamos lotería para familia y amigos". Este año no iba a ser menos. Así que se va con su sobre con décimos.

Más venta "fiel" por internet

Julián Mazón atiende en la Administración número 1 de Benidorm y apunta que muchos de los turistas que compran lotería en verano son fieles cada año, no solo a un número sino a adquirirla en el mismo sitio. Algo que se hace hasta por internet: "Se ha incrementado mucho la venta por la página web donde tenemos todo el catálogo de números disponibles. Una gran parte de los que compran de esta manera son ya clientes fijos que buscan el número que quieren o se llevan siempre". Y lo hacen en muchos casos porque no han podido venir de vacaciones a poder comprarlo o porque lo compra siempre un familiar que no lo ha hecho este año. Los "fieles" a Benidorm no lo son solo para pasar las vacaciones, también con la suerte.

Como cada año, esta administración cuenta con el número "de la casa", el 25090. Los más indecisos tienen una "solución" a sus dudas pidiendo este décimo. "Es de los que más nos piden", asegura el responsable de la administración. En la número 4, ubicada en la calle Gambo, al que solo se vende en ella le llaman "exclusivo". Cada número tiene 1.850 décimos que "nos mandan solo a nosotros. Son números que se venden muy bien y se anuncian porque solo los vendemos nosotros", indica Nacho Álvarez, empleado de esta administración. Cuando estos se acaban, se coloca otro.

Además, según explica, "nos piden números de Lotería de Navidad de otros sitios aunque nosotros no hemos conseguido vender nunca de las que nos mandan de otros lugares". Así, los décimos de Benidorm viajan a Tenerife, Fuenlabrada... "Repartimos mucha lotería porque nos la piden de casi toda España", alega el vendedor.

El mes de julio y agosto es un "picoteo" constante de gente comprando décimos de Navidad para llevarlos de vuelta a casa. Álvarez asegura que mucha gente compra también por "impulso". Aunque las ventas más numerosas se producen según se va acercando el 22 de diciembre. Con todo sí reconoce que "el calor tira un poco para atrás a la hora de comprar". Por su parte, Mazón indica que "vendemos a todas horas, pero por la tarde suele haber más gente. Por la mañana están en la playa". Aunque eso no evita que sobre las 12 del mediodía se hagan colas frente a los negocios.

Buscar la suerte es algo que se hace también en vacaciones. En una de las administraciones, una pareja pide una terminación con el número 25. No queda. Así que apuestan por llevarse otro número y seguir buscando el deseado para llevarlo a un familiar que se lo ha pedido expresamente y van a regalárselo. Porque eso también cada vez es más habitual: traer de regalo de vacaciones un décimo en lugar de un imán, una camiseta o algo de comer. Si toca, el agraciado estará dando gracias toda la vida.

Suscríbete para seguir leyendo