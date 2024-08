Benidorm duplica el consumo de agua en verano por la afluencia de turistas hasta los 45.000 m3 al día

La situación de sequía por la que atraviesa la provincia y otras zonas del país preocupa a los municipios, quienes echan mano de todos los recursos disponibles para garantizar el consumo de agua a vecinos y también a los turistas que se cuentan por miles en plena temporada estival en zonas como Benidorm. Y eso se nota en el consumo de recursos hídricos. En el municipio, la demanda de agua duplica en el mes de agosto a la de, por ejemplo, el mes de diciembre o enero y se llega a un máximo de 45.000 m³ en un día; la cifra sube hasta los 100.000 m³ si se suma lo que gastan las localidades que forman parte del Consorcio de la Marina Baixa, incluida la ciudad benidormense.

Cada año hay más turistas y, por tanto, es necesaria más agua que abastecer las poblaciones. Según los datos de consumo de agua en Benidorm en los meses de verano, el municipio ha incrementado la cantidad de recursos hídricos que se gastan respecto al pasado año en un 9,11 % en junio (de 925.530 m³ cúbicos a 1.009.879 m³); un 8,70 % en julio (de 1.144.773 a 1.244.399 m³); y en casi un 6,30 % hasta el 15 de agosto respecto a las mismas fechas de 2023 (de 601.807 a 639.733).

Tanto en la capital turística como en los municipios que forman parte del Consorcio el agua para el consumo humano de momento está garantizada. Y es tanto por los recursos propios que existen como por los aportes externos que llegan para poder abastecer a la población. En el primer caso, se obtiene del acuífero del Algar, de los pozos de Beniardà y de los pantanos de Guadalest y Amadorio que, aunque bajo mínimos, aún dan algo de rendimiento para el abastecimiento. En el segundo, los aportes externos llegan de la desaladora de Mutxamel en su mayoría.

Las fuentes consultadas por este diario indican que, tras terminar agosto, la demanda de agua bajará como ocurre cada año. Así, aún se recibirán parte de esos aportes externos que se solicitaron a la CHJ y que llegan tanto de la desaladora de Mutxamel como de otros recursos hídricos como trasvases. Cuando el Consorcio planificó la necesidad de agua lo hizo basándose en la previsión de consumo, por lo que los 6 hm³ adquiridos se prevé que lleguen hasta octubre, aunque el agua está garantizada hasta final de año. Porque, según explicaron las mismas fuentes, no se está recibiendo toda el agua prevista cada mes, por lo que se puede alargar el recurso hasta diciembre.

Que falte el agua preocupa, sobre todo si no se producen lluvias en octubre como cada año. Depender no solo de recursos propios aboca a la comarca a estar pendiente de que no haya problema de suministro del agua desalada que llega de Mutxamel. Como ya publicó este diario, la planta de este municipio es la tabla de salvación de Benidorm y la Marina Baixa ante la sequía ya que dos terceras partes de su producción se destinan a esta comarca. Es decir, si hubiera un fallo o una avería, el agua desalada no llegaría y habría que esperar que la CHJ mandara el recurso de otra forma para atender a la demanda. Es decir, a través de un trasvase, según confirmaron las fuentes consultadas por este diario.

De hecho, el Consorcio cursó ya una petición que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aún no ha respondido oficialmente, la de respaldar a estos municipios con recursos propios de la cuenca el abastecimiento urbano. Es decir, que la demanda se complete con agua del propio sistema del Júcar, no solo de la desaladora. La Marina Baixa insiste en que tiene derecho a ello.

Pero mientras, sobre la mesa ya se plantean soluciones. El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha trabajado en las últimas décadas para contar con infraestructuras que palien el problema del agua en caso de sequía como la actual. Se han hecho inversiones millonarias para tener conexiones y para que en la gestión de toda la red no se pierda ni una gota. El sistema de Benidorm cuenta con una eficiencia del 96 %; es decir, la fugas de agua son del todo mínimas.

Pero el siguiente paso es poder cambiar parte de esos recursos externos y que sean propios. ¿Cómo? Con la construcción de una desaladora para la Marina Baixa de manos del Consorcio. La ubicación sería Benidorm y parte del camino está hecho. El Consorcio solicitó a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente del Consell, la cesión del emisario submarino que ya existe en el paseo de Tamarindos, en la zona de Poniente, una red de tuberías para mover el agua de mar. El visto bueno ya lo tienen y queda avanzar en los trámites.

La previsión es que genere 4 hm³ de agua al año o llegar incluso a 6 hm³ y garantizar así el suministro a la población. Pero también al turismo y a los millones de visitantes que cada año llegan a la ciudad. Y también al crecimiento de las poblaciones previstas para los próximos años. El director técnico del Consorcio, Jaime Berenguer, indicó que la previsión es que esté "en marcha en 2028" y con ella se pueda hacer frente a toda esa demanda.

Así indicó que "el agua es un recurso limitado" y destacó la "conciencia de ahorro" que hay instaurada en la población. Pero también que "la forma de luchar contra la sequía es a través de infraestructuras. Si no hay previas, hay que plantearlas". Y en eso el Consorcio de la Marina Baixa ha hecho los deberes durante años. Entre otras cosas, en la gestión del recurso hídrico que peligra cada cierto tiempo con las sequías cíclicas. Con todo, en la comarca, los municipios de interior que están teniendo problemas de suministro y han cerrado el grifo al riego no están dentro de esta entidad.

Las diferencias entre la Marina Alta y la Marina Baixa

La comarca a la que pertenece Benidorm lleva años de ventaja respecto a otras como la Marina Alta. La situación en algunas poblaciones ya es extrema como en Teulada-Moraira o Benitatxell donde el agua del grifo sale salada y están teniendo que obtener la potable mediante garrafas y depósitos.

La comarca del norte de Alicante no funciona de la misma manera en la gestión del agua. Xàbia cuenta con su propia desaladora que se construyó para paliar la falta de agua con el esfuerzo de los propios vecinos. Calp tiene su propio acuerdo con Murla y Vall de Laguar para explotar el pozo Lucifer además de tener su propia desalinizadora. Y cada municipio gestiona sus propios recursos sin el apoyo de un Consorcio que funcione desde hace años. Expertos en este ámbito explicaron a este diario que "hay una falta de planificación y el Gobierno y el Consell han abandonado a esta comarca a pesar de ser una de las que cuenta con más recursos en acuíferos y por las lluvias".

Pero cuando ha habido un problema "ha predominado la improvisación y no una planificación a largo plazo". Así que la consecuencia es que "cada población costera se haya buscado la vida". Entre otras cosas, a modo de ejemplo, no habría un sistema para almacenar agua en las épocas en las que hay para afrontar otras como las de mayor suministro. No existen grandes presas ni pantanos.

Suscríbete para seguir leyendo