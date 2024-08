Este es el "decálogo" de medidas de ahorro de agua que ha lanzado Callosa d'en Sarrià

La Concejalía de Agua de Callosa d'en Sarrià ha lanzado un "decálogo" con once acciones para no malgastar agua en el municipio. Y lo hace después de que un bando pidiera a la población que se ahorrara agua ante la situación de sequía actual.

Así se ha lanzado una campaña para concienciar a los ciudadanos de Callosa y de la comarca de la Marina Baixa "sobre la importancia de ahorrar agua dentro de la grave sequía que padecemos. Por tanto, el ahorro gota a gota es fundamental".

Entre las medidas se encuentra:

1. Sé consciente

Siempre que abras un grifo o vayas a usar el agua para cualquier cosa, como por ejemplo, bañarse en una piscina, en un río o lago limpio, en el mar… trata de pensar que tú eres uno de los afortunados en el mundo que dispones de acceso al agua y que debes hacer un uso sostenible de la misma y únicamente utilizar el agua necesaria.

2. Dúchate en vez de bañarte

En un baño puedes llegar a gastar 15 veces más de agua que en una ducha.

3. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes

Te lavas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos, y sin darte cuenta, te dejas el grifo abierto... Ciérralo, por favor. Si nos lavamos los dientes con el grifo abierto gastamos alrededor de seis litros, mientras que al abrirlo solo cuando lo necesitamos gastaremos menos de medio litro. Y si lavas los platos a mano, no lo hagas con el grifo abierto; por ejemplo, usa un pequeño barreño para enjabonar los platos.

4. El inodoro NO es una papelera

Cada vez que usamos la cisterna del inodoro gastamos al menos 9-10 litros de agua. Imagínate qué malgasto de agua para arrastrar solo una colilla o un papelito. Pon una papelera en el baño y úsala.

5. Evita pérdidas de agua.

Arregla las fugas de agua. Los grifos que gotean pueden llegar a gastar en un año 11.000 litros de agua. Las fugas en la cisterna del inodoro pueden suponer más de 100 litros de agua al día.

6. No hace falta que enjuagues los platos antes de meterlos en el lavavajillas

Si tienes esta costumbre, por favor evítala, ya que todos los electrodomésticos pueden limpiar bien la vajilla sin necesidad de este prelavado manual.

7. Llena hasta arriba la lavadora y el lavavajillas

Utiliza la lavadora y el lavavajillas siempre llenos, y si puedes dejar de usar la secadora, mejor: ahorrarás agua y electricidad. El consumo de agua en la colada suele ser el 20% de nuestro consumo total en el hogar. Por cierto, siempre que puedas, no utilices el programa de prelavado.

8. Agua que no has de beber, no la dejes correr

Llena una botella de agua y métela en la nevera, tendrás siempre agua fresca. No hará falta que la dejes correr para conseguir agua fresquita.

9. Usa reductores de caudal o aireadores en los grifos.

Los reductores son dispositivos que se pueden incorporar a los grifos o la ducha e impiden que el caudal supere el límite fijado. Lo aconsejable para grifos son caudales de ocho litros por minuto y para ducha 10 litros por minuto. Los aireadores son dispositivos que permiten introducir aire en el chorro de agua, consiguiendo un ahorro del 40 o el 50%. Están a la venta en ferreterías y bazares y tú mismo puedes instalarlos fácilmente. Piensa en el agua y dinero en tu factura que ahorrarás.

10. Si vas a cambiar los electrodomésticos...

Trata de comprar aquellos que sean más eficientes energéticamente. Puede ser más caros al comprarlos, pero consumen mucha menos energía y también menos agua, con lo cual los costes se igualan a la larga, además de que suelen ser más duraderos. La eficiencia de los electrodomésticos está regulada por la Unión Europea en una calificación de la A a la G, siendo la A la más eficiente y la G la que señala a aquellos con peores prestaciones energéticas.

11. Si tienes jardín o plantas de exterior que regar...

Hazlo por la noche. Al regar durante el día puedes perder hasta el 30% por la evaporación.

"Estas son algunas medidas que desde la Concejalía de Agua del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarriá pensamos que nos ayudarán a todos los callosinos y callosinas sobre todo a cambiar hábitos y actitudes frente al uso que hacemos a diario del agua, y que nos permitirán ahorrar en este recurso imprescindible", indican desde el Ayuntamiento. "No solo nos estaremos acostumbrando a usar de una manera más eficiente y sostenible un recurso como el agua; además, ahorraremos dinero", añaden.