El prestigioso médico enamorado del mar que no deja Benidorm

Su consulta está frente a una piscina en la que mayores y pequeños se dan un chapuzón mientras él trata a sus pacientes. Miguel Noriega McArthur trabaja desde hace más de 30 años en Benidorm y es uno de los médicos especialistas en medicina ortopédica más prestigiosos que no ha pensado nunca en dejar la capital turística para atender a sus pacientes en otra ciudad o capital. Pero además, es un apasionado del mar y en los ratos que tiene libres se sube al barco para navegar. Todo un apasionado de la vela desde que era bien joven.

Nació en Escocia un 8 de mayo de 1964. Sus padres también eran médicos: Eduardo Noriega, traumatólogo y Ann McArthur, internista. En ese país se conocieron y cuando Miguel era pequeño se fueron a vivir a La Vila Joiosa. "Empecé a estudiar medicina, porque mis padres eran médicos. Hice medicina en Alicante, seis años y era el más joven de mi clase, 17 años. Como no podía ir en coche, iba en moto, con una vespa, cada día", explica a este diario. En verano, daba clases de vela y navegaba.

El servicio militar le llevó a Ceuta en 1988 pero allí pensó que había perdido el tiempo. Así que "tenía que hacer el MIR. En aquel momento había 20.000 médicos pero solo 3.000 plazas. Así que cuando estaba en Ceuta pensé que para qué iba a perder un año. Decidí que no iba a estar dos años estudiando para que luego me mandaran a donde fuera. Así que, como sabía francés, había un curso universitario de medicina ortopédica y medicina deportiva en París". Y allí se fue.

Hizo el examen de ingreso y aprobó y se matriculó en Medicina del Deporte. ¿Era lo que tenía pensado? Afirma que no: "Yo sabía que quería hacer traumatología normal pero sin operar. Eso lo tenía bastante claro. Pero haciendo la especialidad deportiva salió del diploma de medicina ortopédica que es en lo que trabajo ahora. Soy médico de ortopedia manual y diplomado de traumatología deportiva. Era el más complicado que había en Francia. Había 250 médicos y aprobamos 25".

Y esa especialidad es la que le ha llevado a ser unos de los médicos en este ámbito más prestigiosos de España y también de forma internacional. Porque por su consulta han pasado miles de personas. Según sus cálculos, ha tratado a "43.500 pacientes en total en los 33 años que llevo trabajando". Y la inmensa mayoría en su consulta de la avenida del Mediterráneo de Benidorm. "Aquí trabajo mucho, en enero hará 33 años. Empecé poco a poco hasta que en poco tiempo la lista de espera llegaba a un mes y trabajaba de 7.30 horas a 22.30 horas". Ahora, esa lista de espera está en casi dos años.

"Entre los pacientes que trato hay gente de muchos países. Ingleses, holandeses, noruegos... es gente que coge el avión, vienen, les trato, se quedan un día y se vuelven. Les doy la cita con tiempo como si fuera una ITV (Inspección Técnica Vertebral) cada año más o menos. Veo a la gente una o dos veces por año y así llevo un seguimiento. Siempre los acabo tratando de algo", explica.

Su valor como médico ha conseguido que sean los pacientes los que vayan a Benidorm: "Siendo de Benidorm que venga gente de tan lejos a que lo trates es importante. Si tuviese un Miguel Noriega en Oslo, yo iría. Ahora hay más médicos ortopédicos, hay unos 30 en España que han pasado como alumnos por esta consulta". Pero hace unos años había poca gente que trabajara su especialidad. El "boca a boca" ha sido el que ha hecho que su "crecimiento sea exponencial". El problema "es que no tengo más tiempo. No puedo decir que no a una persona que esté mal". Así su récord está en atender a "62 pacientes en un día. La media son 35-40 pacientes".

No se plantea tener una consulta en otro lado. Solo lo hizo una vez hace años y le duró cinco. Fue en Alcázar de San Juan: "Había tanta gente de fuera de Benidorm que venía, de Toledo, de Ciudad Real... que me ofrecieron un local allí y estuve cinco años un fin de semana al mes. Pero iba solo a trabajar, era muy duro. Pero no disfrutaba de mi trabajo igual. Es el único sitio de pacientes que he trabajado fuera de Benidorm. Al final me suponía ir un sacrificio y ya no volví más".

Miguel Noriega recuerda cómo fueron sus inicios: "Vine a Benidorm donde mis padres eran médicos. Estaban juntos en la consulta, me dejó un cuarto al final de todo donde quité lo que había y puse una camilla eléctrica. Esta es la cuarta que tengo", afirma señalando la que usa actualmente.

Era año olímpico cuando arrancó, un 2 de enero de 1992. De ahí todo fue a mejor: "No solo diagnosticaba a la gente sino que las trataba con las manos y mejoraban mucho. Hacía técnica de manipulación, cosa que poca gente hacía. Solo habíamos diez médicos en España". Él está inscrito en la SEMOIM (Sociedad Española de Medicína Ortopédica y Manual) "a la que me apunté pero también estaba inscrito en su homóloga francesa". Además de atender pacientes, se ha convertido también en formador de formadores y da cursos por todo el mundo.

Una forma diferente de tratar

Miguel Noriega es un médico ortopédico que" diagnostica y trata las afecciones mecánicas del aparato locomotor sobre todo con examen clínico antes que con las imágenes. Otros compañeros hacen imágenes como radiografías o resonancias; yo hago examen clínico con mis manos, interrogatorio e historia médica y con eso hago un diagnóstico. Si necesito una imagen la pido después". Cuando "hice medicina ortopédica se me encendió la bombilla. Cuando vi que con una maniobra de manipulación se podía currar la persona sin medicamentos, sin operar... dije esto es lo mío".

Miguel Noriega en su consulta de Benidorm. / Pilar Cortés

Así, especializado en la columna, indica que muchas de las dolencias en esta parte vienen de la cabeza. Es decir, también se tiene en cuenta el estrés o la parte emocional que afecta a la columna. "No puedes tratar una columna sin tratar la cabeza. Depende del tálamo. El 95 % de personas que vienen aquí tienen problemas con el mal dormir que es el factor principal que influye en la gente. No se crean endorfinas y afecta al tálamo y la columna se contractura de fábrica. Aquí vienen ya mal. Y eso es la parte diferente mía con otros" especialistas.

En su relato hace una mención especial a dos profesores. Primero, el profesor Robert Maigne. Y el más importante, Georges Berlinson, de Dijon, el mejor médico y docente a nivel europeo de esta especialidad. "Vive aún, tiene 88 años y es mi segundo padre", indica. Le enseñó mucho y siguen trabajando juntos: "He escrito junto con él 'Avances en la medicina ortopédica manual' que aún no está editado". Un libro que se une a la lista de otras publicaciones o cursos que ha dado. Pero además, Noguera afirma que "he inventado técnicas nuevas de tratamiento y diagnóstico. Para ver a los pacientes más rápido" y eso lo ha recogido también en sus publicaciones.

Así, trabaja muchas horas a la semana. Pero la pandemia le hizo cambiar en este aspecto. Hace cuatro años que decidió guardarse un día a la semana. "La pandemia, que fue muy duro para mí como para todo el mundo, pero tuvo su parte positiva de trabajar menos horas. Cuando volvió la normalidad, volví a trabajar 14 horas al día. Y me dio un poco de miedo y no me noté bien. El día 24 de junio de 2020, San Juan, cayó miércoles. Así que decidí no trabajar más los miércoles". Ese día es muy importante y, cuando puede, lo aprovecha para navegar.

Porque esa es su otra gran pasión, la vela. "Sigo navegando todo lo que puedo. Cuando hice el bachiller en Salesianos, en Alicante, como era muy buen deportista, comencé a hacer vela y ganar regatas. La vela es un deporte como el ajedrez, no es tan importante el físico como el psíquico. Es más importante la cabeza que la fuerza. Vi que podía hacer este deporte". Tiene su barco en La Vila porque sus 12 metros no caben en Benidorm.

Ha ganado "cinco campeonatos de España de tripulación, tres con tripulación y dos solo con dos en el barco". Y es un apasionado del mar: "Me encantaría que muchos más médicos hicieran medicina ortopédica manual, pero también que más gente hiciera vela".

¿Ha pensado en cambiar Benidorm por una gran ciudad? "Cuando empecé a trabajar aquí en Benidorm, en la consulta de mi padre, a los tres años me llamaron de Madrid y fue cuatro meses seguidos para hacerme entrevistas. Me dijeron que me fuera allí para ganar más dinero, pero cada vez que iba a Madrid no veía el mar, además del estrés que había. Le dije que no podía trabajar sin ver el mar. Quería estar aquí porque aquí puedo trabajar igual", explica. Así que sigue donde todo empezó, en la ciudad donde está más cómodo. Porque los pacientes son los que van a buscarle a donde esté.

