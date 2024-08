Hacer del arte una forma de vida en Benidorm

El Castell es uno de los enclaves con más visitantes de Benidorm. Las vistas del skyline y la bahía además de la Isla hace que cada día pasen por allí miles de personas para hacer fotografías y admirar el paisaje. Pero, además, cuando cae la noche, las reconocidas baldosas blancas y negras se convierten en una sala de arte al aire libre y al instante con el trabajo de retratistas, caricaturistas y artesanos que hacen las delicias de vecinos y turistas. Algunos de ellos llevan cerca de 40 años colocando sus caballetes en el mismo punto para realizar sus obras y han hecho de esta actividad parte de su forma de vida.

Cuando cae el sol, la playa se deja de lado para pasear y uno de los lugares elegidos es la zona más alta del casco antiguo con su tradicional balaustrada blanca. Como cada temporada de verano, el espacio se llena de artistas que ponen sus manos al servicio de aquellos que quieran llevarse un recuerdo diferente de la ciudad. Este año, "Les Nits del Castell", como se llama esta iniciativa gestionada por el Ayuntamiento, cuenta con 14 artesanos instalados desde julio al 30 de septiembre; algunos de ellos viejos conocidos ya de los visitantes que repiten vacaciones en Benidorm.

En la plaza en la plaza de Castelar se ubican los artistas como retratistas, caricaturistas y un siluetista. La plaza de la Senyoria es para los puestos de artículos de joyería en plata de ley y piedras preciosas, bisutería, adornos en porcelana fría, colgantes, jabones artesanales, abalorios o juguetes hechos a mano, entre otros.

Debajo de sus focos, los que pintan retratos o caricaturas afinan el trazo ante lo que el público les pide. En uno de espacios, dos mujeres están sentadas en dos sillas, una de ellas posando. Un caricaturista está realizando su dibujo. Al terminar, ambas turistas intercambiarán los sitios para salir en el mismo papel. Quien las pinta es Rogelio Pedrosa, uno de los más veteranos en las temporadas de verano. De hecho lleva 40 sobre sus espaldas.

Uno de los artistas crea una caricatura. / Pilar Cortés

Su obra está en cinco minutos y la realiza con "tres o cuatro tipos de carboncillo y rotuladores. Cada uno tiene su forma de hacer, a mí me gusta exagerar mucho los rasgos", explica a este diario. En todo el tiempo que lleva trabajando asegura que el público "ha cambiado mucho. Antes era una caricatura detrás de otra. Ahora hay trabajo pero no igual. La gente se sigue sentando pero no como antes". Porque, además, "para los ingleses era una novedad. Ahora con la tecnología todo ha cambiado y como la vida está tan cara, la gente deja de lado los caprichos". La caricatura es su pasión porque "siempre me han gustado los tebeos", aunque en su andadura en Benidorm ha tallado madera en el paseo de Levante hace décadas o incluso acuarela.

A su lado está Pilar Colino "Empecé a hacer retratos en el año 90. El edificio de la plaza estaba con los cimientos", indica. Es otra de las que más años lleva allí aunque los años pesan y apunta a que "ahora voy acortando la temporada porque me hago mayor". Ella trabaja los retratos en pastel y ya suele hacerlos por encargo: "No trabajamos como antes, pero sí hay gente".

Pilar Colino realizando un retrato a pastel. / Pilar Cortés

Asegura que "hemos pintado ya medio mundo tantos años. Hemos pintado a los hijos de los que ya pintamos. A veces solo vienen a saludar a decirte que ahora vienen con los hijos". Ella comenzó a pintar porque "mi exmarido es pintor y empecé a ayudarlo y ahí aprendí viéndole a él. De mayor sí he estudiado Bellas Artes en la Facultad de Altea". Pilar además se ha hecho famosa en redes al aparecer en el vídeo de una joven artista que se inspiró en ella para seguir con este arte.

Takao Maki mientras pinta. / Pilar Cortés

Otro de los que llevan toda la vida es Takao Maki, un artista de origen japonés que pinta desde niño, también en pastel. Lo hace desde el año 86 en el mismo sitio y Benidorm ha cambiado mucho desde entonces y "el público también". Él hace algunas imágenes en el momento. Mientras habla con INFORMACIÓN una chica le pregunta cuánto tardaría en hacer en el mismo retrato a ella junto a su pareja y su perro para llevarse un recuerdo de sus vacaciones.

El siluetista que trabaja en El Castell de Benidorm. / Pilar Cortés

Los retratos y las caricaturas son lo que más se hace en El Castell pero hay algo diferente: un siluetista. Siscko, de Croacia, lleva cinco años trabajando en este punto de Benidorm pero su arte aún es desconocido. Solo con unas tijeras y un papel negro crea el perfil de la persona que lo desee. Solo le bastan sus ojos y ese utensilio. En unos minutos, toda una obra de arte: "Me dedico a esto desde hace mucho tiempo. Pero tengo que avisar a la gente para que se fijen porque no lo conocen. Cuando les explico qué es, ya se animan". De hecho, cuando alguien elige que le haga el retrato en negro, son muchos los que paran a ver qué es.

Artesanos de los de siempre

A unos metros, en la plaza de la Senyoria, los puestos artesanales se abren paso. Hay casi de todo. Pero uno llama la atención porque sigue ofreciendo los nombres escritos en arroz que hace tantos años eran un auténtico furor para los más pequeños. Giulia Genco, italiana, es quien lo ejecuta con una precisión milimétrica. Lleva 20 años trabajando en Benidorm. "Aprendí de otra persona" a crear los nombres en arroz que reconoce que "es un clásico. He oído que viene de los indios que lo hacían para meditar".

Giulia Genco pintando un nombre en un grano de arroz. / Pilar Cortés

Dos ingleses le piden el nombre de su hija que pinta en el arroz y lo incorpora a un colgante, todo a mano. El padre tiene que coger una lupa para dar el visto bueno al regalo. "Intentamos seguir haciendo el trabajo como siempre y es gracias a que hay gente que aprecia estas cosas", afirma. Ella hace varias cosas artesanales en el momento y tiene otras como pendientes de diseño propio.

