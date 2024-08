Benidorm pide a la CHJ asumir la limpieza de barrancos ante el riesgo de lluvias torrenciales

Benidorm pide asumir la limpieza de barrancos fuera del casco urbano ante la inacción de la Confederación Hidrográfica el Júcar (CHJ), que supedita realizar unas labores de son de su competencia a disponer de presupuesto. Y todo a las puertas de un septiembre que trae la amenaza de lluvias torrenciales, con un mar a casi 30 grados que podría contribuir a un episodio de gota fría.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado solicitar a la CHJ poder realizar la limpieza y mantenimiento de los tramos de cauce de barrancos, ramblas y torrenteras que se ubican en suelo no urbano dentro del término municipal de Benidorm.

El Ayuntamiento considera que la limpieza de estos espacios es “fundamental para mantener las adecuadas condiciones de servicio de los mismos y que, en casos de avenida de aguas, puedan drenar adecuadamente y que no se formen retenciones que den lugar a inundaciones con daños a infraestructuras, servicios, propiedades privadas e incluso personas”, según ha explicado este martes el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

La petición del Consistorio se formula a pesar de que la limpieza y adecuación de dichos tramos es competencia directa de la CHJ, como se establece en el Real Decreto 984/1989 que atribuye a las Comisarías de Aguas “la realización de obras de mera conservación de los cauces públicos”. No obstante, y pese a ostentar dicha competencia, la CHJ supedita dichas actuaciones de mantenimiento “a su disponibilidad presupuestaria”, según el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el edil ha señalado que “no podemos esperar a ver si la CHJ dispone o no del dinero para acometer estas actuaciones y, por lo tanto, no podemos confiar la supresión de los riesgos que pueda sufrir Benidorm a la correcta eficacia de la Confederación, la cual está muy condicionada por la disponibilidad presupuestaria”.

Por ello, ha continuado González de Zárate, el Ayuntamiento ha planteado la opción de “asumir parcial y/o temporalmente dicha competencia” y proceder a la limpieza y mantenimiento de los tramos de los barrancos localizados en suelo no urbano del término municipal.

El concejal, en ese sentido, ha recordado que tanto el año pasado (30 de agosto) como este (13 de agosto) el Ayuntamiento pidió a la CHJ que actuase en los cauces naturales para evitar daños que pudieran producir los fenómenos meteorológicos extremos. “En ambas ocasiones hemos recibido una contestación denegatoria”, ha revelado González de Zárate, que precisaba que en la misma respuesta el organismo admitía que es de su competencia “pero que estaba sujeto a la disponibilidad de presupuesto”.

Actuaciones conjuntas

La CHJ contempla incluso la posibilidad de establecer programas de actuación conjunta entre el Ayuntamiento y la Confederación, pero siempre supeditados a que tengan presupuesto. “Nosotros no podemos esperar a que destinen dinero para actuar sobre nuestros barrancos” ha afirmado el concejal. De hecho, los informes técnicos apuntan a que “las posibilidades presupuestarias de la CHJ y otros criterios de prevalencia” provocan que “la operatividad de la planificación para la actuación en los cauces de Benidorm no pueda ser tenida en cuenta con un mínimo de seguridad”.

Los mismos informes indican que la garantía de la nula afección a Benidorm por la conservación de los cauces naturales en suelo no urbano “solo puede ofrecerse si es el propio Ayuntamiento quien asume esa responsabilidad, previas las autorizaciones correspondientes”. En ese punto, los técnicos recalcan que la naturaleza de los trabajos a desarrollar “es similar a la que viene realizando el servicio municipal para los tramos de cauces naturales próximos a los canalizados”.

Por otra parte, la concejalía también ha pedido a la empresa concesionaria del servicio de Agua y Alcantarillado, Hidraqua, la redacción de un Plan de Limpieza y Mantenimiento de Cauces Públicos en el que se detalle la programación de los trabajos a realizar, su alcance, técnicas… siguiendo las recomendaciones que dicte la CHJ y, en el caso de tener la autorización para actuar sobre los barrancos en suelo no urbano, incorporar dichos trabajos al plan solicitado.

Además, se le ha pedido a Hidraqua que lleve a cabo “de forma extraordinaria y urgente” la limpieza y mantenimiento de los tramos de barrancos dentro del suelo urbano de Benidorm y también se ha solicitado a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) “que asuma y ejecute los trabajos de limpieza y mantenimiento de cauces dentro del suelo del PEDUI Terra Mítica”.