Elegidas las reinas mayor e infantil de las fiestas patronales del Cristo del Sagrario 2025

Altea ha recibido un agradable regalo durante estas fiestas de Navidad: las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario de 2025, que se celebrarán entre el 26 y el 30 de septiembre, tienen reinas mayor e infantil además de sus cortes de honor.

En un emotivo acto celebrado en el Palau Altea ha tenido lugar la elección de las reinas de las fiestas, cargos que han recaido en la joven de 17 años Iraya Molina Ivorra como reina mayor, y en la niña de 10 años Noelia Romera Orozco como reina infantil. De elegirlas se encargó el azar, pues cada una de las 11 candidatas mayores y de las 3 candidatas infantiles depositaron previamente un sobre con su nombre escrito en un papel dentro de una urna para que las reinas mayor e infantil de 2024, Carla Bru Domingo y Lucía Berenguer Ripoll respectivamente, extrajeran el correspondiente a sus sucesoras.

El Palau Altea se vistió de gala para la ocasión en este emotivo y sencillo acto de casi una hora de duración que fue presentado por la mayorala Marta Lloret, y presenciado por más de 600 personas. Antes de la elección de las reinas, las candidatas mayores Malena Alvado Ibi, Nuria Alvado Morales, Blanca Cardona Escoda, Paula González de Zárate Such, Laura Larragay Pérez, Erika León Marín, Iraya Molina Ivorra, Maira Ripoll Ripoll, Anna Terol Cardona, María Tormo Morales (estas de 17 años de edad) y Micaela Bramucci de 13 años; y las candidatas infantiles Maura Diana Dupir, Noelia Romera Orozco y Saly Troude López, todas de 10 años de edad, fueron presentadas en el escenario ante el público asistente tras proyectarse un vídeo sobre la historia de Altea contada por las jóvenes candidatas.

Primeras mujeres clavarias en 123 años de historia de las fiestas

Con el escenario ocupado por las 14 aspirantes a reina, las clavarias de la comisión de fiestas 2025, Raquel Laviós Ortiz y Mari Ángeles Ciudad Such, contaron como se impulsaron a formar una comisión festera "después de ver con tristeza que al acabar las fiestas de este año no salian mayorales para 2025". Raquel Laviós afirmó que "nuestro Cristo no podía estar solo y por eso Mari Ángeles y yo nos lanzamos a esta bendita aventura de ser las primeras mujeres clavarias que dirigiríamos la comisión festera en 123 años de historia de nuestras fiestas, Para ello, también contamos con el apoyo y colaboración de otros quince amigos y amigas hasta formar una comisión de fiestas con 11 mujeres y 6 hombres". Laviós mostró "mi orgullo de ser descendiente directa del marinero Ronda que, según cuenta la leyenda, rescató una imagen del Cristo crucificado en poder de los moros sarracenos de Argelia cuando en el siglo XVII fue a esas tierra a liberar a un alteano preso. Ese Cristo lo trajo por mar enfrentándose a una enorme tormenta que amainó después de pedir la intercesión de la imagen que llevaban a bordo, y en agradecimiento fue adoptada por el pueblo de Altea trasladándola en procesión desde la playa hasta el Sagrario de la iglesia parroquial". En su discurso, Raquel Laviós no olvidó mencionar en el recuerdo a su abuelas fallecidas Vicenta y Paquita "grandes devotas del Cristo del Sagrario que me inculcaron su amor hacia Él".

Por su parte, Mari Ángeles Ciudad recordó que cuando fue dama de honor en 1997, "descubrí el significado que tiene el Cristo del Sagrario para la gente de Altea. Además, para mí, tan joven, fue el comienzo de una nueva vida". Ciudad dijo que a partir de ahí "me interesé por conocer en profundidad la historia de Altea y descubrí que un tío mío, Pedro Juan Zaragozí, fue el alcalde que trajo a nuestro pueblo la actual imagen del Cristo del Sagrario al acabar la Guerra Civil pues la anterior había sido destruida y quemada durante el conflicto bélico". La clavaria acabó su intervención felicitando "a las futuras reinas y sus damas de honor porque hoy es vuestro primer día de todo un año en el que seréis las protagonistas de nuestras fiestas".

Tras los discursos de las dos clavarias, subieron al escenario las reinas mayor e infantil de 2024 para proceder a la extracción de las papeletas con el nombre de quienes las sucederían en el cargo, siendo el resto de candidatas quienes formarán las cortes de honor mayor e infantil.