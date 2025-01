Las dudas de los usuarios sobre la ZBE de Benidorm: "¿Podré acceder a mi segunda vivienda?"

"Mi hijo vive en el centro pero yo no estoy empadronado, no sé cómo podré hacer si tengo que ir a su casa". Esta es una de las dudas que se plantea un visitante que tiene familia en Benidorm y que sabe que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) restringirá el acceso a los vehículos a gran parte del centro urbano y zonas de Poniente y Levante. "¿Podré acceder a mi segunda vivienda?", es otra de ellas pero también si aquellos que trabajan en las zonas acotadas podrán llegar con sus vehículos hasta su empresa. Estas son dos de las más repetidas, pero las preguntas entre vecinos, residentes y turistas se repiten desde hace semanas a la espera de conocer a fondo cómo se va a aplicar esta nueva normativa en el municipio.

Así que para intentar arrojar un poco de luz a todo este proceso, el Ayuntamiento ha habilitado una oficina presencial en el edificio principal a la que los usuarios pueden acudir para despejar todas sus dudas; además, se podrá hacer de forma telefónica. Este espacio comenzó a funcionar el martes 7 de enero y ya ha recibido a más de un vecino preocupado por todas estas cuestiones y cómo va a poder afrontarlas.

El servicio está atendido por una persona que se encarga de escuchar la cuestiones que plantean los usuarios que tienen vehículo y que tienen viviendas en las zonas acotadas. Cabe recordar que la ZBE de Benidorm abarca una superficie de 74 hectáreas del término municipal, divididas en tres zonas: Levante, con 31 hectáreas, que abarcan el tramo de la avenida del Mediterráneo desde Europa hasta Plaza de la Hispanidad, las calles aledañas y el casco antiguo; la zona Centro, que abarca 35 hectáreas, comprendidas entre las avenidas de l’Aigüera y Jaime I; y la zona de Poniente, que se corresponde con las 8 hectáreas que configuran la primera línea desde Jaime I hasta Vicente Llorca Alós. Es decir, son miles los ciudadanos que tendrán que acatar las nuevas restricciones.

La oficina de atención presencial de la ZBE de Benidorm. / A. Vicente

"Las dudas que más se repiten son las que tienen aquellas personas que tienen una segunda residencia en la zona donde no están empadronados. Los vecinos de la ciudad se darán de alta para poder entrar sin problemas pero aquellos que quieran acceder a sitios específicos o reciban visitas tendrán que obtener una autorización temporal que será de un día, según explicaron fuentes municipales. Habrá que dar los datos del vehículo y a dónde se dirige. Lo mismo ocurrirá con aquellos que tengan que trabajar en las zonas restringidas, deberán conseguir una autorización que deberá ir asociada a un lugar concreto, como un garaje o zona de aparcamiento.

Fuentes consultadas explicaron que las consultas "también son casos muy particulares"; es decir, cada persona plantea sus dudas basándose en su caso particular a lo que se intenta dar solución: "No sé si voy a poder pasar a hacer cosas cotidianas como ir al médico o a la farmacia en coche, las dudas son muchas", afirmó a este diario un usuario. Lo cierto es que los conductores podrán acceder a las zonas delimitadas si tienen un destino concreto; por ejemplo, podrán acudir a un aparcamiento público o a la zona azul, entre otras opciones. En ese caso, las cámaras de lecturas de matrículas serán claves para "cruzar" los datos y evitar sanciones. Porque no hay que perder de vista que el objetivo de la ZBE es precisamente acabar con los desplazamientos que se dan en estas áreas sin un destino concreto para, además, reducir la contaminación y las emisiones.

Atención presencial a mayores

La oficina que ha abierto el Ayuntamiento está recibiendo una mayoría de consultas de personas mayores "que no se manejan con la tecnología" tanto como las más jóvenes. "A la gente más mayor les genera más dudas todo el proceso a través de la "app" o la web. La gente joven se maneja pero aunque sean plataformas intuitivas los más mayores no lo hacen tanto", explicaron desde el consistorio. De ahí que lo primero que se ha abierto sea un punto de información presencial durante los primeros meses de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, indicó que "las personas que no tengan acceso a un teléfono móvil no van a estar desatendidos".

El calendario de implantación de la ZBE de Benidorm. / INFORMACIÓN

Entre las preguntas, personas que preguntan si ya han sido sancionadas por entrar con su vehículo a la zona delimitada. Pero se les recuerda que "está en fase de pruebas, aún no hay sanciones". Muñoz, explicó que "la Zona de Bajas Emisiones está solo en fase informativa, es decir, no habrá sanciones en los primeros seis meses". Porque hay un calendario de implantación que arrancó el 1 de enero con la puesta en marcha y el 7 de enero con la apertura de la oficina de atención presencial.

Durante el primer mes del año se llevarán a cabo todas las pruebas de la plataforma con los distintos interfaces con los que debe coordinarse (DGT, Padrón, etc.) y se iniciará la recogida de datos de todos los equipos instalados en la calle. El 1 de febrero se lanzará la plataforma y la app para la ciudadanía, y para que se aprenda a utilizarla se le dotará de un manual, además de poder realizar su consulta en el Ayuntamiento.