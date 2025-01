Altea lucha por mantener la construcción del Centro de Día comarcal para personas mayores dependientes

Lo que se presentó en septiembre de 2022 por la entonces consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, como un proyecto pionero en la comarca de la Marina Baixa para construir en Altea un Centro de Día Comarcal con capacidad para 65 personas mayores dependientes, y con un presupuesto de 2,4 millones de euros financiados por la Generalitat Valenciana presidida por Ximo Puig, podría irse al garete si el actual gobierno valenciano de Carlos Mazón no retrocede en su última decisión de iniciar el expediente "de revocación de la delegación de competencias en materia de infraestructuras de Servicios Sociales para la construcción de un Centro de Día para personas mayores dependientes en Altea" que se recibió en el Ayuntamiento de Altea el pasado 19 de diciembre.

Así las cosas, la corporación municipal celebró el pasado jueves un pleno extraordinario para formular las alegaciones pertinentes contra el último acuerdo de la Generalitat referida a la revocación, y para interponer, además, un recurso de reposición "contra la resolución de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda por la cual se acuerda: Denegar la ampliación de la delegación solicitada por el Ayuntamiento de Altea", según consta en el orden del día de dicho pleno. Ambas solicitudes, alegaciones y recurso de reposición, fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos después de un debate que duró más de media hora.

En la sesión plenaria, el concejal de Urbanismo, José Orozco, recordó que el pasado mes de julio "ya aprobamos en pleno, con el voto favorable de toda la corporación municipal, la solicitud a la Generalitat de que se ampliase la vigencia de la delegación para poder llevar a término la construcción del Centro de Día comarcal para personas dependientes ya que por los resultados obtenidos del estudio geotécnico de la parcela de 2.942 metros cuadrados en el Plan Parcial de Bellas Artes, en el que se manifestaba la necesidad de un cambio de sistema de cimentación, se necesitaba un mayor plazo en la ejecución de la obra". Para Orozco, "fue una sorpresa recibir el pasado 19 de diciembre la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda por la cual acordaba denegarnos la ampliación de la vigencia de la delegación solicitada, pues el fin último que se tiene es el de dotar a la Marina Baixa de un Centro de Día para mayores dependientes y para dar servicio en nuestra población. Este es el verdadero interés público de la actuación de cualquier administración”, aseveró.

El concejal de Urbanismo indicó en su alocución que "se ha hecho un verdadero esfuerzo para conseguir una dotación de este tipo, de ayuda a nuestros mayores, y no parece que los motivos esgrimidos puedan destruir el trabajo hecho hasta la fecha. Es necesario hacer un último esfuerzo para conseguir que el Centro de Día para mayores dependientes sea una realidad en la comarca, por lo que espero que la Conselleria recoja las alegaciones aprobadas por todos los grupos políticos del consistorio en pleno, es decir Compromís, PSOE, PP y Vox".

Jose Orozco apostilló que la resolución de revocación de la delegación de competencias al Ayuntamiento de Altea para la construcción del Centro de Día, "pone en peligro la aportación económica de la Generalitat con algo más 2,3 millones de euros, y por eso celebramos este pleno extraordinario para presentar las alegaciones, documentos y justificantes pertinentes".

El PP tilda de ineptitud al gobierno alteano

Por su parte, desde el PP, su portavoz Rocío Gómez ha manifestado este lunes en un comunicado de prensa que "la ineptitud de Compromís en Altea hace peligrar el futuro Centro de Día comarcal". La lideresa popular ha indicado que "después de solicitar prórroga tras prórroga seguimos sin Centro de Día y con muchas posibilidades de que no se pueda convertir en una realidad por la total dejadez del alcalde de Altea Diego Zaragozí", y ha señalado que el proyecto del Centro de Día "formaba parte del Plan Convivint 2021-2025 que creó el llamado Botànic para que todas las obras acabasen como mucho el 31 de diciembre de 2025, un plan solo real sobre el papel y en el que solo se ha construido una obra de las cien previstas para 2025".

Según Gómez "desde el Partido Popular hemos presentado innumerables advertencias al gobierno de Altea para que agilizasen los trámites y no se entorpeciera el buen desarrollo del proyecto dentro del Plan Convivint, pero ya hemos llegado al 2025 sin dicho centro y no es ético que el alcalde de Compromís eche balones fuera diciendo que ya se rumoreaba que el nuevo gobierno valenciano no creía en este tipo de proyectos y que no iban a facilitar los trámites. Eso suena más a excusa de niños como 'es que el profe me tiene manía' antes que reconocer su mala gestión".

Por último, el comunicado de Rocío Gómez acaba afirmando que "desde el Partido Popular de Altea estamos para defender lo que creemos que es mejor para los alteanos, esa es nuestra labor, así que seguiremos solicitando a la Generalitat que mantenga el Centro de Día comarcal a pesar del incumplimiento constante de Diego Zaragozí en este asunto. Y también pedimos a Compromís y al PSOE en Altea que dejen de mirarse el ombligo y que cumplan con los plazos y con los trámites necesarios para conseguir materializar el Centro de Día comarcal".