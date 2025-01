La Vila intenta de nuevo acabar con el entuerto del "coloso" inacabado de La Cala

En 2003, dos accidentes laborales acabaron parando el que iba a ser uno de los complejos hoteleros más grande de Europa. Más de 20 años después, el futuro de este edificio, ahora un "coloso" inacabado en primera línea de la Cala de La Vila Joiosa, sigue siendo incierto debido a los procesos administrativos y judiciales que aún pesan sobre él. Pero el Ayuntamiento vilero ha dado un nuevo paso para intentar acabar con este entuerto y los quebraderos de cabeza que durante años lleva a sus espaldas sobre el conocido hotel Atrium Beach. Y es que el consistorio ha licitado por segunda vez la redacción del proyecto para derribar una parte de la edificación para poder intentar terminar este inmueble.

La Vila y Finestrat comparten la playa de la Cala en ambos casos. En la parte que corresponde al término de la primera se alza un edificio sin concluir desde hace más de dos décadas que aún conserva las grúas que formaban parte de los trabajos de construcción. Es imposible caminar por la zona y no mirar hacia este esqueleto de hormigón y preguntarse, "¿Esto no lo tiran o lo acaban?".

Pero la solución no es tan sencilla porque no hay blanco o negro. Sin embargo, el Ayuntamiento sí ha dado un nuevo paso para intentar dar viabilidad al hotel y poder terminarlo tras paralizarse en 2003: buscar quién redacte el proyecto para demoler los metros de más que tiene la edificación. El proceso se inició el 26 de diciembre y acabó el pasado 10 de enero. Según confirmaron fuentes municipales, cinco empresas se han presentado a esta licitación que tiene un presupuesto inicial de 112.469,52 euros. Así, una vez que se adjudique, habrá 150 días de máximo para tener sobre la mesa ese proyecto de derribo.

La zona de acceso a las obras del hotel inacabado en la Cala de La Vila. / Áxel Álvarez

Es la segunda vez que se intenta este trámite. El Ayuntamiento ya hizo una licitación anterior que no acabó bien porque la empresa adjudicataria no terminó de entregar toda la documentación necesaria, según explicaron las mismas fuentes. Por lo que no se pudo formalizar el mismo y hubo que lanzar otro concurso para lo mismo; eso sí, se ha ajustado alguna cuestión técnica para ver si esta vez sí es la vencida.

El proceso se inició en octubre de 2022 cuando, en una resolución de Alcaldía cuando gobernaba el tripartito (PSOE, Compromís y Gent per La Vila), se ordenaba la ejecución subsidiaria de la redacción del proyecto de demolición de una parte de la construcción existente en la parcela hotelera y comercial propiedad de la mercantil Hotel Luna, situada en la avenida Mariners de La Vila Joiosa, según recoge la documentación. Fue en diciembre de 2024 cuando el actual alcalde del PP, Marcos Zaragoza, volvió a iniciar el expediente para la redacción de dicho proyecto. Será la empresa adjudicataria quien marque las cuestiones técnicas e, incluso, el presupuesto para realizarlo.

El esqueleto de hormigón está a escasos metros de la playa. / Áxel Álvarez

Cabe recordar que con este paso, el Ayuntamiento de La Vila así da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), ratificada por el Supremo, de diciembre de 2017 en la que se ordenó el derribo de una parte del mismo por exceso de edificabilidad para restaurar la legalidad urbanística. Todo porque se anularon las licencias de obra que se otorgaron en 2006 y 2007 para reiniciar los trabajos de este establecimiento hotelero. La empresa promotora recurrió ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo para intentar salvar toda la construcción actual, para la que aún no hay respuesta.

Un derribo anterior

Este complejo hotelero iba a ser uno de los más importantes en la zona y se concedió una licencia para levantar 11 alturas, pero acabaron siendo 21. En 2003, dos accidentes laborales seguidos en el tiempo con tres obreros fallecidos pusieron todos los ojos sobre esta construcción y se paralizaron las obras. En ese momento, habría hasta siete decretos de paralización decretados por el Ayuntamiento. Todo por ese exceso de edificabilidad que oscilaba entre los 53.000 y más de 80.000 metros cuadrados. Además, como ya se publicó en esos años, sin ajustarse a las licencias que se le habían concedido y fuera de toda ordenación.

Para intentar solucionar la situación, como recordaron fuentes municipales, la empresa y el Ayuntamiento firmaron, entre otras cuestiones, unos convenios urbanísticos donde la mercantil cedía cedió al municipio tres parcelas dotacionales en la zona de La Cala, que sumaban en conjunto casi 22.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 35.000; y 1,5 millones de euros. Pero además, vino el primer derribo que sufrió el "coloso" de hormigón: 15.000 metros cuadrados del hotel, para compensar ese exceso de edificabilidad.

El lateral del hotel Atrium Beach de La Vila. / Áxel Álvarez

Pero esto es lo que fue anulado por los tribunales. De hecho, no fue hasta febrero de 2022 cuando no se ratificó por el pleno que esos acuerdos eran nulos y se aprobó que había que devolver a la promotora lo dado tantos años antes: las tres parcelas de uso dotacional y los 1,5 millones de euros.

Un nuevo paso urbanístico

Mientras se prepara el derribo o no de parte de la superficie y se pronuncian los tribunales, el Ayuntamiento también ha realizado más movimientos urbanísticos para intentar dar viabilidad al hotel y reordenar todo el suelo en la zona. Para ello, según explicaron las mismas fuentes, sigue en marcha la modificación por segunda vez del PRI (Plan de Reforma Interior) TI-13 M20 La Cala 2. Así, se arrancó con ella con el anterior gobierno y ahora la sigue el actual del PP.

Esta modificación tiene entre sus objetivos la firma de "un nuevo convenio urbanístico" que intente resolver la situación actual y la del hotel en concreto. Se pretende "demostrar que el interés general estará muy presente en los futuros acuerdos" y, para ello, se incluye declarar de interés general para el municipio dos de las tres parcelas devueltas; en concreto, las denominadas CD-1 y D1b, para lo que se cambiará su clasificación de parcela dotacional privada a parcela dotacional pública de la red secundaria educativa-docente y parcela dotacional pública de la red secundaria administrativa, respectivamente.

Porque se quiere que en ellas se alce el nuevo centro de educación especial Secanet y una extensión administrativa para dar servicio a los vecinos de La Cala, así como unas oficinas de la Policía Local y, en su caso, las dependencias de un consultorio de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Una estructura que se va deteriorando

Más de 20 años, las condiciones climatológicas, el salitre, el viento, las aves... La estructura de hormigón y hierro del "coloso" de la Cala lleva años esperando una situación. Pero, precisamente, el tiempo también puede correr en contra del edificio. Desde que se paralizó, las grúas siguen en su sitio, así como todo aquello que estaba acabado sufriendo el deterioro que se acentúa por la zona en la que está ubicado.

Las obras del edificio inacabado de la Cala de La Vila. / Áxel Álvarez

"Las grúas habrá que revisarlas seguramente si se quieren volver a utilizar", explicó a este diario un experto. De hecho, las partes superiores de las mismas se han convertido en el lugar preferido para las aves como las gaviotas que disfrutan desde la altura de unas vistas privilegiadas.

Dar una vuelta alrededor del complejo es ver cómo hay vegetación que ha ido creciendo al lado de los cimientos y carteles en los que ya no se lee la información que se daba. "El paso del tiempo no tiene que haber afectado a la estructura principal pero aquellas cosas que son de hierro o aluminio sí pueden haber sufrido deterioro por el salitre, por ejemplo", añadieron las mismas fuentes.

El esqueleto de hormigón ha dejado de ser hace tiempo conversación habitual entre los vecinos que más años llevan en la zona. Forma parte ya del paisaje a no ser que alguien pregunte por él. La respuesta de los residentes es la misma desde hace años, no saber qué decir. Algunos sí apuestan porque debería derribarse entero. Aunque no parece que este sea el futuro que le espera.

