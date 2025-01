El Tram entre Benidorm y el hospital de La Vila se cortará durante más de tres meses por obras

Tres meses y medio. Este es el tiempo que se cortará el tráfico ferroviario del Tram entre la estación de Benidorm y la del Hospital Comarcal de La Vila Joiosa. La razón: las obras de electrificación y duplicación de la vía que se están realizando en este tramo. Una de las actuaciones contempla la reparación y refuerzo de tres terraplenes dañados que hay que reparar antes de avanzar con los trabajos, por lo que no se puede evitar cortar el paso del tren en este tramo. Así, los usuarios podrán realizar el viaje entre ambas paradas en autobús.

Así lo explicaron desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) durante la visita a las obras que ha realizado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el primer edil de Finestrat, Juan Francisco Pérez; el de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza; además de miembros del gobierno local del PP y técnicos.

Así, los kilómetros que separan la estación del Tram de Benidorm y la del centro hospitalario en el municipio vecino se tendrá que hacer por carretera a partir del 28 de enero, como confirmaron las mismas fuentes. Con todo, este corte ferroviario se hará coincidir en fecha con la finalización del que hay vigente ahora mismo en otro tramo: el de Calp a Altea. Así, según confirmaron las mismas fuentes, está previsto que este último termine en la misma fecha y se vuelva a poner en marcha el Tram entre ambas estaciones tras meses cerrado por las obras para construir dos nuevos viaductos en el Mascarat y l'Algar.

Las obras de duplicación de vía y electrificación entre el apeadero de Hospital de La Vila y la estación de Benidorm de Tram d’Alacant están en marcha y la previsión es que terminen para que, en diciembre de 2025, pueda estar en marcha ya todas las mejoras. Así, el proyecto pretende mejorar el tramo entre ambas estaciones pertenecientes ambos a la Línea 1. El recorrido afecta a los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, 6,23 kilómetros donde se está actuando sobre el entorno inmediato del actual trazado de la línea, sobre la plataforma ferroviaria ya ejecutada, así como franjas adicionales colindantes.

Las obras en el Tram de Benidorm al hospital de La Vila. / A. Vicente

Los trabajos previstos consisten en duplicar la vía a nivel de infraestructura (en los tramos donde no se encuentre preparada la plataforma), superestructura de vía y electrificación, incluyendo la adecuación de las obras de drenaje existentes, la ejecución de una red de cunetas adaptada a las necesidades actuales y la corrección de los terraplenes dañados. En concreto, según explicaron desde FGV, estos terraplenes son tres que son los que obligarán a cortar el tráfico ferroviario para poder repararlos. Además se realizará un nuevo viaducto en el barranco de El Murtal, se protegerán con geomallas los taludes existentes y se instalará una nueva catenaria.

En la actuación se incluye la adecuación de los apeaderos de la Cala de Finestrat y Terra Mítica. Y en la parte también medioambiental, se prolongará el camino de El Moralet mediante una pasarela que "salve" las vías en altura para poder dar continuidad a los itinerarios senderistas que hay en la zona y que utilizan miles de personas. El presupuesto total de la obra es de 37,5 millones de euros y cuenta con la financiación de fondos europeos MRR.

Más frecuencias en el futuro

Las obras que se están realizando entre la estación de Benidorm y la del hospital tienen un objetivo a largo plazo: mejorar y ampliar las frecuencias de paso de los trenes. Esta es una de las reivindicaciones de los ciudadanos de la Marina Baixa que usan este servicio para acudir al centro hospitalario o a todos los destinos que quedan en ese camino, por ejemplo, el centro comercial de Finestrat. La duplicación de la vía permitirá que pueda haber dos trenes en funcionamiento, por lo que se podrán incrementar las frecuencias. Pero esto será en el futuro.

Con esta obra, el presidente de la Generalitat indicó que "hacemos justicia en la comarca de la Marina Baixa con la ejecución de inversiones en movilidad que se merecen sus vecinos tras 9 años paralizadas". Así, indicó que su gobierno autonómico es quien puso en marcha esta actuación. Si bien, la tramitación fue iniciada cuando aún gobernaba el anterior ejecutivo del Botànic y las obras se licitaron solo seis días antes de que el gobierno de Mazón tomara posesión en julio de 2023. Aunque, según fuentes consultadas, no se dejó presupuestado y el proyecto estaba incompleto.

Mazón con el conseller y los alcaldes en las obras del Tram en Benidorm. / A. Vicente

El jefe del Consell aseguró que los ciudadanos de la comarca "por fin ven realidades" como la ampliación del hospital de la Marina Baixa, la modernización de la línea del TRAM en el tramo Benidorm-Finestrat y la Vila Joiosa y la conexión tranviaria entre las estaciones de Benidorm, que "atienden a las necesidades de esta comarca que es un motor económico y turístico de la Comunidad". En este sentido explicó que los trabajos harán que el hospital de la Marina Baixa "tenga una parada como le corresponde".

Por su parte, el alcalde Toni Pérez destacó que "esta obra ya es una realidad y hemos pasado de los anuncios a los hechos". Así recalcó que "somos tres alcaldes preocupados por la nula inversión que había en la comarca" y que "estuvimos mucho tiempo trabajando para mejorar este punto pero nadie nos escuchaba".

El conseller apuntó que "doy fe que los alcaldes han sido muy reivindicativos con esto y no hemos perdido ni un minuto. Desde el mes de julio hemos tenido varias reuniones con ellos para tratar la obra y a la vez ir mejorando en otros puntos", como el de la pasarela.

Tranviarización del tramo entre Benidorm-Benidorm Intermodal

El Consell tiene sobre la mesa otro proyecto para el Tram de Benidorm, aunque aun sin fecha ni presupuesto: la tranviarización del tramo entre las estaciones de Benidorm y Benidorm intermodal. Esta medida ha sido solicitada por el Ayuntamiento de la localidad y permitirá integrar el paso de los trenes duales en un entorno con espacios verdes y centros educativos o la propia estación de autobuses.

Las críticas a la visita y la contestación

A la visita no ha acudido el PSOE de Benidorm. Horas antes de la convocatoria explicaba en un comunicado que Mazón venga a Benidorm a "hacerse la foto en unas obras que programó y licitó el gobierno del Botànic". Así, la portavoz socialista Cristina Escoda apuntó que no iban porque "la dignidad está por encima de todo. Nos negamos a participar en este nuevo sainete que le organizan al señor Mazón en la ciudad y, además, para visitar unas obras que son fruto de la gestión de los socialistas valencianos y de Ximo Puig". Y recordó ese punto de que el proyecto se licitó justo antes de la entrada del nuevo gobierno del PP en el Consell.

Antes de la visita y tras las palabras de los socialistas, el concejal de Obras del Ayuntamiento de Benidorm, Francis Muñoz, contestó al PSOE que "si bien el Botànic licitó a la desesperada esta obra apenas unos días antes de abonar la Generalitat, se olvidó de dejar el presupuesto y de acabar el proyecto, cuestiones ambas que, para malestar de la señora Escoda, ha solventado el gobierno de Carlos Mazón".

Panel explicativo de la obra del Tram en Benidorm. / A. Vicente

El edil añadió que "fue el gobierno del Botànic del socialista Ximo Puig y sus socios de Compromís quien alteró el plan de electrificación del Tram previsto para perjudicar a Benidorm deliberadamente". En aquel momento, Escoda "no levantó la voz para defender los intereses de Benidorm y, en un ejercicio de pleitesía a Ximo Puig, dio por buena la decisión unilateral del Consell para dejar incompleta la electrificación de la línea 1 del TRAM y comenzar la línea 9 desde Dénia".

Muñoz agregó que "no queremos pensar que el hecho de que Benidorm estuviera entonces y ahora gobernada por un equipo del Partido Popular y el de Denia por uno socialista tuviera nada que ver en la decisión que adoptó en su momento Ximo Puig". El edil explicó que "el proyecto de electrificación ahora en desarrollo en Benidorm se asienta sobre la plataforma ejecutada antes de que en 2015 el Botànic parara las obras de la línea 1, interrumpiendo así la continuidad lógica del trazado". Esta decisión hizo que una vez completada la electrificación entre Alicante y La Vila Joiosa, las obras se trasladaran a Marina Alta, "dejando para el final la electrificación entre el hospital comarcal, Benidorm y Altea".

Además recalcó que "lo más grave es que 10 años después de aquella decisión, la electrificación todavía no ha podido cruzar desde la Marina Alta a la Marina Baixa porque el Botànic no reparó en la existencia del Mascarat y no previó las actuaciones necesarias para garantizar el servicio". Ahora "ha sido el gobierno autonómico de Carlos Mazón el que ha abordado los túneles y puentes del Mascarat y el Algar para poder completar un proyecto que debía haber sido una realidad hace mucho".